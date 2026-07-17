¿Podrá Andy Burnham mantener a raya a sus propios diputados?

Burnham ha prometido un enfoque menos coercitivo para mantener la disciplina parlamentaria (Reuters)

“Mantengo a las tropas a raya. Les doy un buen escarmiento. Las hago saltar.” Francis Urquhart, antihéroe del thriller de la BBC de los 90, “House of Cards”, encarna la percepción popular del castigo parlamentario en Westminster como una forma brutal que tienen los gobiernos de imponer su voluntad a los diputados. En la serie, asciende de jefe de disciplina parlamentaria a primer ministro mediante mentiras, manipulación y, finalmente, asesinato.

La realidad, más sencilla, es que los jefes de disciplina parlamentaria utilizan una mezcla de persuasión y amenazas para mantener la disciplina del partido. Pero durante su mandato como primer ministro, Sir Keir Starmer dio la impresión de simpatizar con el método Urquhart. Los miembros de la oficina de los jefes de disciplina parlamentaria mostraron poca tolerancia a la disidencia; 13 diputados fueron expulsados ​​del grupo parlamentario, al menos temporalmente, por oponerse a las políticas de Sir Keir.

PUBLICIDAD

No funcionó. A pesar de todos sus fracasos políticos y su impopularidad entre los votantes, la razón por la que Sir Keir deja el cargo el 20 de julio es que perdió la confianza de sus propios diputados. La enorme mayoría que obtuvo en las elecciones generales de 2024 se desperdició en gran medida: sus intentos de imponer políticas controvertidas, como los recortes a las prestaciones sociales, mediante la coerción en lugar de la persuasión, resultaron en vergonzosas retractaciones.

Andy Burnham, quien reemplazará a Sir Keir como primer ministro, ha prometido adoptar un enfoque diferente. En el período previo a la contienda por el liderazgo laborista, en la que fue el único candidato, se mostró reservado sobre sus planes políticos, pero abierto sobre la necesidad de mejorar la autoestima de los diputados.

PUBLICIDAD

Como alcalde de Manchester, Burnham trabajó con partidos y empresas de distintos sectores (Reuters)

Ha dado marcha atrás en su idea más radical: en un libro publicado en 2024, sugirió que se debería eliminar por completo la disciplina de partido porque “hace que la gente buena parezca un fraude”. Fue una receta para el desastre. “Si se aboliera la disciplina de partido, la Cámara de los Comunes se desmoronaría rápidamente”, afirma Sebastian Whale, autor de un libro sobre la disciplina de partido. La mayoría de los diputados no solo agradecen que se les comunique la postura de su partido sobre leyes complejas, sino que los coordinadores parlamentarios son un canal crucial entre ministros, diputados rasos y partidos de la oposición.

El mensaje del Sr. Burnham a los diputados ahora es más vago, pero más realista. Ha renunciado a “utilizar el sistema de coordinación parlamentaria para infundir miedo o silenciar el debate”. En cambio, la oficina de los coordinadores parlamentarios será el departamento de recursos humanos del Partido Laborista.

PUBLICIDAD

El futuro primer ministro afirma que él y el resto del gabinete asistirán regularmente a las votaciones en la Cámara de los Comunes para que sus colegas puedan conversar con ellos personalmente, un marcado contraste con Sir Keir Starmer, quien votó en menos del 7% de las ocasiones en que podría haberlo hecho.

Simplemente presentarse a trabajar y ser amable no es suficiente. No está claro que el Sr. Burnham haya considerado plenamente los desafíos que enfrentará al intentar consolidar su autoridad. La primera es una cultura de caos que se ha apoderado de Westminster en la última década: el gobierno actual ha sufrido más rebeliones en votaciones de la Cámara de los Comunes que cualquier otra administración recién elegida desde la Segunda Guerra Mundial (a excepción de la coalición bipartidista que llegó al poder en 2010), según un análisis de Philip Cowley, de la Universidad Queen Mary de Londres. La constante rotación de primeros ministros y políticas ha enseñado a los parlamentarios que, si se mantienen firmes, pueden salirse con la suya.

PUBLICIDAD

Otra dificultad será tratar con quienes se sientan decepcionados por no haber logrado ascensos. Por ahora, los diputados laboristas muestran unidad en su apoyo a Burnham, aunque antes no fueran simpatizantes; más de nueve de cada diez firmaron su nominación y no hay quien exprese una crítica pública.

La mayoría de los diputados laboristas firmó la nominación de Burnham como nuevo líder (AP)

Eso seguramente cambiará cuando nombre a su equipo ministerial, ya que los fieles a Starmer que sean destituidos se sumarán a los que quedaron fuera de los cargos en los escaños traseros. Simon Hart, quien fue jefe de disciplina en el último gobierno conservador, también advierte que, a medida que se acerque la próxima elección general, prevista para el verano de 2029, será más difícil mantener la disciplina de los colegas solo con promesas vagas de futuros ascensos.

PUBLICIDAD

Los diputados laboristas inevitablemente se dividirán ante algunos de los dilemas complejos que enfrenta Burnham. Sus seguidores van desde corbynistas de izquierda hasta centristas blairistas; él ha intentado convencer a todos de que comparte sus ideas, pero eso no podrá sostenerse. Problemas importantes, como el gasto en bienestar social y la defensa, y otros relativamente menores, como un plan para reducir la cantidad de juicios con jurado o el futuro del petróleo del Mar del Norte, dejarán insatisfecha a una u otra facción.

La combinación de estos factores, una cultura política corrupta, ambición individual y problemas políticos complejos, ha creado un Partido Laborista parlamentario reacio al compromiso. Sir Keir intentó formar un ejército de diputados incondicionales que apoyaran cada una de sus decisiones, pero en su lugar hay decenas de parlamentarios que ganaron sus escaños por un margen inusualmente estrecho, temen la derrota en las próximas elecciones y se resisten a afrontar decisiones difíciles “Las mismas tensiones que dificultaron el trabajo de Keir van a resurgir”, predice un ministro en activo.

PUBLICIDAD

Por suerte, hay motivos para pensar que el próximo primer ministro tiene buenas posibilidades de tener más éxito que el anterior. Posee de sobra las habilidades interpersonales de las que carecía Sir Keir: incluso algunos ministros se quejan de que Sir Keir nunca mantuvo una sola conversación sustancial con ellos, mientras que el Sr. Burnham ha dedicado las últimas semanas a congraciarse con los parlamentarios. Comprende el valor de los gestos en política; por ejemplo, declaró al Guardian que la postura del partido sobre Oriente Medio no había sido suficientemente favorable a Palestina, sin prometer ningún cambio en la política. Como alcalde del Gran Manchester, colaboró ​​con todos los partidos y con las empresas, algo que a Sir Keir le ha resultado difícil.

La mejor manera de crear seguidores leales es ser un líder fuerte. El Sr. Burnham está dando muestras de ello: su equipo insiste en que, si bien tiene la intención de escuchar a los diputados e involucrarlos en sus planes políticos, no cederá ante cada señal de rebeldía; por ejemplo, seguirá adelante con la represión de la inmigración, a la que se oponen decenas de diputados de base. Sin embargo, tiene poca experiencia en ser impopular, y existe el riesgo de que pronto se derrumbe ante la disidencia. “Tienen a los diputados y a la mayoría de los medios de comunicación adulando, diciendo que son brillantes”, afirma un miembro del círculo íntimo de Sir Keir. “Será un gran shock cuando eso cambie repentinamente”.

PUBLICIDAD

© 2026, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.