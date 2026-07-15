Las casas de apuestas británicas han superado un Mundial complicado

Jude Bellingham, de Inglaterra, celebra tras marcar el segundo gol de su equipo (REUTERS/Dylan Martinez)

“Hoy tuvimos suerte ”, dijo el seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, tras la emocionante victoria por 2-1 de su equipo sobre Noruega el 11 de julio. Las casas de apuestas británicas también tuvieron su fortuna: Inglaterra llegó a las semifinales del Mundial, pero a efectos de apuestas el partido terminó en empate. Por convención, las apuestas se liquidan con el resultado al final del partido (1-1). El gol de la victoria de Inglaterra llegó en la prórroga, ahorrándoles a las casas de apuestas millones de libras. En esta Copa del Mundo ampliada a 48 equipos, los favoritos ganaron el 64% de los partidos en el tiempo reglamentario, en comparación con el 53% de media en las tres ediciones anteriores. Los menos favoritos solo se impusieron en el 8%, frente a una media del 23% anterior. Estos resultados habrían inquietado a las casas de apuestas británicas, que suelen obtener grandes beneficios cuando los favoritos pierden.

Esta vez no. Las casas de apuestas han dirigido a muchos clientes hacia las apuestas combinadas (o “apuestas múltiples en el mismo partido” en Estados Unidos). En Kambi, un proveedor de apuestas deportivas, estas representaron más del 30% de las apuestas en los recientes torneos de fútbol. Los apostadores podían apostar, por ejemplo, a que Inglaterra ganara, a que Jude Bellingham marcara y a que el partido tuviera más de nueve córneres y más de dos tarjetas, todo en una sola apuesta. En el partido de Noruega, solo uno de esos resultados se produjo durante el tiempo reglamentario. Este tipo de apuestas contribuyen a las ganancias de las casas de apuestas. Los datos de operaciones compartidos con The Economist por cuatro de ellas sugieren que, a pesar de que los resultados de los partidos generalmente favorecen a los clientes, todas siguen encaminadas a alcanzar sus márgenes habituales.

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Sin embargo, un Mundial decente no resolverá las preocupaciones más profundas del sector. Las reformas fiscales y de licencias de principios de la década de 2000 tenían como objetivo permitir que el juego prosperara en la era de internet. Lo lograron, hasta que cambió el panorama político. El presupuesto del año pasado elevó el impuesto sobre las ganancias de los casinos en línea del 21% al 40%. A partir de abril de 2027, la mayoría de las apuestas deportivas en línea también se enfrentarán a un aumento de impuestos, del 15% al ​​25%.

La Comisión del Juego, el organismo regulador del sector, ha seguido adelante con las “evaluaciones de riesgo financiero”, destinadas a identificar a los clientes con riesgo de sufrir daños por el juego. Las casas de apuestas argumentan que estos controles son intrusivos y están llevando a los clientes a utilizar operadores sin licencia. Anthony Kaminskas, fundador de AK Bets, afirma que el 78% de sus clientes se niegan a proporcionar sus registros financieros cuando se les solicitan.

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El nuevo foco de crecimiento del juego se encuentra en Estados Unidos. Flutter, la mayor empresa de apuestas online del mundo y propietaria de marcas británicas como Betfair y Sky Bet, dejará de cotizar en la Bolsa de Londres el próximo mes, convirtiendo a Nueva York en su única sede bursátil. Las casas de apuestas británicas han resuelto el problema de la previsibilidad de los resultados futbolísticos. Su mayor reto reside en Westminster.

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