La aterradora nueva guerra aérea en Ucrania

El obispo Avraamiy, a la derecha, de la Lavra de Kiev-Pechersk de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania, observa la catedral de la Dormición de la Lavra de Kiev-Pechersk, también conocida como el Monasterio de las Cuevas, en llamas durante un ataque ruso contra Kiev, Ucrania, el lunes 15 de junio de 2026. (Foto AP/Evgeniy Maloletka)

Los ucranianos se despertaron el lunes con el familiar hedor a queroseno, fuego y sangre. El último ataque ruso, con 611 drones y 70 misiles, se centró en Kiev. El antiguo complejo monástico de Pechersk Lavra, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, fue alcanzado por lo que las autoridades locales describieron como un ataque directo. En otros lugares, los objetivos principales parecían ser instalaciones de producción militar e infraestructura eléctrica, pero, como de costumbre, algunos misiles impactaron en dormitorios. Ocho bloques residenciales fueron alcanzados. En Kiev, al menos cinco personas murieron y tres docenas resultaron heridas. En Járkov, al menos cinco trabajadores de emergencias murieron en un ataque deliberado de doble impacto. Estas muertes dan continuidad a una sombría tendencia: mayo fue el mes más mortífero para la población civil ucraniana desde 2022.

La intensificación de la guerra aérea refleja, en parte, las crecientes dificultades de Rusia en tierra. Desde finales de 2025, las fuerzas ucranianas, armadas con drones, han estado matando y hiriendo gravemente a soldados rusos a un ritmo vertiginoso, lo que ha ralentizado su avance hasta casi detenerlo o, en algunos casos, incluso lo ha hecho retroceder ligeramente. Este punto muerto está provocando que el centro de gravedad de la guerra se desplace de las trincheras hacia las fábricas y las líneas de suministro que se encuentran detrás. Cada bando responde utilizando los recursos a su alcance.

PUBLICIDAD

Ucrania ha priorizado una campaña asimétrica de drones de alcance medio, amenazando las rutas de suministro rusas con nuevas armas de precisión, las más recientes semiautomáticas. Entre otras cosas, esto ha provocado escasez de gasolina en la Crimea anexionada. Rusia, por su parte, ha bombardeado ciudades ucranianas con mayor intensidad y crueldad. Sus objetivos no son solo militares, sino también psicológicos: quebrar la moral de la población local y la confianza de los aliados extranjeros en la capacidad de Ucrania para defenderse. A finales de mayo, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso instó a los diplomáticos a abandonar Kiev. Hasta el momento, ninguno lo ha hecho.

Para los operadores de defensa aérea de Ucrania, noches como estas son cada vez más frenéticas. En los peores momentos, las oleadas de drones y misiles entrantes convierten sus monitores de radar en un mar de puntos rojos. “Es como ser un portero frente a diez balones a la vez”, dice un oficial. “Solo tienes dos brazos y dos pies y no entiendes cómo vas a salir adelante”. A pesar de ello, el rendimiento sigue siendo sólido. En una noche promedio, Ucrania intercepta más del 90 % de los drones y misiles de crucero lanzados contra ella. Los drones interceptores, que son principalmente de producción nacional, están neutralizando los ataques de un número récord de drones Shahed, a menudo de varios cientos. Pero la escasez de interceptores antibalísticos ha hecho que sea una lucha perdida contra los misiles balísticos, que se mueven mucho más rápido. En los ataques más recientes, aproximadamente dos tercios lograron su objetivo.

PUBLICIDAD

De los sistemas disponibles para Ucrania, solo el Patriot, de fabricación estadounidense, intercepta misiles balísticos de forma fiable. En tres años, Ucrania ha transformado radicalmente el uso de estos sistemas. Los lanzadores ahora disparan y se mueven antes de que Rusia pueda detectarlos; las baterías funcionan con menos lanzadores, y las tripulaciones móviles han “emboscado” aviones rusos que creían estar más lejos. El Pentágono incluso ha enviado un equipo a Ucrania para supervisar su funcionamiento. Sin embargo, la escasez de interceptores obliga a las tripulaciones a tomar decisiones difíciles sobre qué objetivos atacar y cuáles dejar pasar. Desde el inicio de la guerra con Irán, Estados Unidos y sus aliados del Golfo han agotado las reservas de Patriot a un ritmo vertiginoso, agravando una escasez global ya de por sí aguda. No se espera que las nuevas líneas de producción den resultados significativos hasta dentro de varios años. Fire Point, una empresa emergente ucraniana con fama de hacer promesas excesivas, afirma estar desarrollando un nuevo misil antibalístico. Pocos expertos creen que funcione a corto plazo.

Rusia está aprovechando la oportunidad para demostrar su abrumadora superioridad misilística. La escuela de ingeniería de misiles de Ucrania fue desmantelada en gran medida tras la caída de la Unión Soviética, a instancias de Rusia y Estados Unidos. El Kremlin, en cambio, continuó trabajando en su catálogo de diseños y en sus líneas de producción. Este año, la inteligencia militar ucraniana estima que Rusia producirá aproximadamente 700 misiles balísticos terrestres Iskander, junto con 60 misiles aerobalísticos Kinzhal, lanzados desde aviones, y 30 misiles de crucero hipersónicos Zircon. Los ataques combinados contra Kiev se han mantenido relativamente estables este año, en torno a uno por semana, pero los misiles balísticos y Zircon representan una proporción cada vez mayor del total.

PUBLICIDAD

Ucrania ha sacado provecho de su escasez de misiles recurriendo a ataques masivos con drones y misiles de crucero más sencillos. Ha tenido éxito con incursiones de largo alcance con drones, alcanzando objetivos en territorio ruso. Incluso humilló a Vladimir Putin con ataques al puerto de San Petersburgo durante su presentación económica anual a principios de junio. Pero si bien las deficiencias en la defensa aérea rusa ofrecen cada vez más oportunidades, las operaciones masivas siguen siendo sumamente ineficientes. Solo una pequeña minoría logra penetrar, principalmente las armas más rápidas (a más de 350 km/h). Las tasas de éxito oscilan entre el 2 % y el 35 %, según el modelo. Ucrania anhela regresar al selecto grupo de estados que pueden producir en masa misiles balísticos y de crucero avanzados, que son más difíciles de interceptar y más destructivos al impactar.

Cuenta con al menos dos misiles balísticos en fase de pruebas. El Sapsan/Hrim-2, desarrollado por Pivdenmash, el centro de fabricación de cohetes ucraniano de la era soviética, lleva décadas en desarrollo, pero se ha visto afectado por la corrupción y la infiltración rusa. El fp -7, un proyecto más pequeño y de menor alcance de Fire Point, combina nueva aviónica occidental con un diseño de fuselaje soviético ya existente. Este último probablemente esté más cerca de la producción en serie.

PUBLICIDAD

Pero producir suficientes misiles capaces de superar las defensas rusas no es tarea fácil. Los cohetes son mucho más complejos que los drones, y requieren precisión en todos los aspectos, desde los motores hasta la aviónica de guiado terminal. Lograr que algo vuele a larga distancia es una cosa; lograr que impacte en el objetivo es aún más difícil. Financiar la producción en serie podría ser la parte más complicada. «No se pueden fabricar palas hoy y cohetes mañana», afirma Andriy Ryzhenko, ex subjefe del Estado Mayor de la Armada ucraniana. «Ucrania cuenta con una escuela de cohetes, aunque a duras penas, pero nuestra tecnología lleva 40 años estancada».

La cercanía de Ucrania a la guerra balística depende de a quién se le pregunte. Volodymyr Zelensky, en una entrevista con medios británicos, insistió en que Ucrania estaba “muy cerca” de llevar la guerra balística al Kremlin. De ser así, la guerra podría tomar un nuevo rumbo. Los misiles ucranianos de largo alcance podrían amenazar la industria militar y la logística rusas, y disuadir a Rusia de atacar ciudades ucranianas indiscriminadamente. Pero un experto en la industria armamentística (cuyos drones se encontraban entre los que llegaron a San Petersburgo) insta a mantener expectativas realistas. “Lo mejor que podemos esperar es un misil de imitación”, afirma, es decir, uno ensamblado con piezas de repuesto occidentales. Un alto funcionario restó importancia a las esperanzas de una “cadena de producción de misiles” al estilo ruso en un futuro próximo.

PUBLICIDAD

El riesgo a corto plazo es que Rusia intensifique el conflicto. Podría usar armas aún más destructivas o atacar al gobierno y a los ciudadanos ucranianos sin ningún tipo de moderación. Ucrania se prepara para una nueva generación de drones Shahed propulsados ​​por reactores, construidos con motores chinos, que se espera que representen el 80% de la flota a partir de octubre. Los nuevos drones vuelan demasiado rápido para los drones interceptores actuales y dificultarán enormemente la labor de la defensa aérea ucraniana. Las grandes ciudades de Ucrania se enfrentan a una destrucción aún mayor. La historia sugiere que esto no quebrantará la determinación del país, pero sin duda puede hacer la vida miserable.

© 2026, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.