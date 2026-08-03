Ucrania necesita que la UE la obligue a reformarse (REUTERS)

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El estuco barroco del Palacio Mariinsky de Kiev es de color azul aguamarina, y las carpetas azules entregadas a Volodimir Zelensky y Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, eran solo unos tonos más oscuros. La ceremonia de firma del 15 de julio marcó el inicio de un nuevo acuerdo que proporcionará 10.000 millones de euros (11.500 millones de dólares) para la producción conjunta de drones y misiles de largo alcance. Esta financiación forma parte del préstamo de apoyo a Ucrania de la Unión Europea, por valor de 90.000 millones de euros.

Pero las sonrisas de los líderes ocultaban una realidad incómoda: aunque la máxima aspiración de Ucrania es la adhesión a la UE, está demorando las reformas necesarias. Las negociaciones sobre un conjunto inicial de “elementos fundamentales”, que incluye disposiciones sobre el estado de derecho, la democracia, la lucha contra la corrupción y la administración pública, se inauguraron formalmente en junio. Sin embargo, Ucrania debería haber comenzado a aprobar la legislación necesaria seis meses antes, según un plan de diez puntos muy publicitado, firmado en diciembre pasado por el comisario de ampliación de la UE y el ministro de Integración Europea de Ucrania. En cambio, hasta el momento el gobierno solo ha presentado cuatro proyectos de ley, y el parlamento solo ha aprobado dos. Uno de ellos, según denuncian las organizaciones de control, está plagado de lagunas legales. Un informe publicado por una coalición de ONG ucranianas califica el progreso con un 15 sobre 100.

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La falta de avances en el sistema judicial es especialmente preocupante. Los escándalos son habituales. A principios de julio, un tribunal de distrito intentó prohibir la publicación de un informe de medios de comunicación anticorrupción que mencionaba al director de la Oficina Estatal de Investigación, encargada de investigar los delitos cometidos por funcionarios públicos. (Se alega que el hermano del director adquirió propiedades a precios muy inferiores a su valor de mercado; ambos niegan haber cometido irregularidad alguna).

El 9 de junio, el Parlamento ucraniano aprobó un proyecto de ley que los reformistas consideran un retroceso, ya que facilita a los jueces ocultar sus bienes. Se han producido pocos avances en las leyes para reformar el Tribunal Supremo, cuyo expresidente fue condenado recientemente a cinco años de prisión por soborno, y la Fiscalía General, que participó el verano pasado en un intento de debilitar a los organismos anticorrupción. Las encuestas muestran que los inversores extranjeros afirman que el Estado de derecho es su mayor preocupación, incluso por encima de la defensa y la seguridad. Otra encuesta reciente reveló que tres de cada cuatro ucranianos no confían en los tribunales.

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La UE está centrada en los esfuerzos de Ucrania por defenderse a sí misma y a Europa, y hace la vista gorda ante estos problemas. Se supone que la reforma judicial es una condición fundamental para la continuidad del apoyo financiero; sin embargo, el 8 de junio se desembolsó un séptimo tramo de préstamo, por valor de 2.800 millones de euros, a pesar de la falta de avances. Ucrania está aprendiendo que puede salirse con la suya, afirma Jakub Parusinski, consultor político en Kiev: «El enfoque es: ¿Qué es lo mínimo que podemos hacer? ¿Qué es suficiente?».

Mykhailo Zhernakov, exjuez y director de la Fundación Dejure, uno de los grupos de expertos que elaboraron el informe sobre las reformas, afirma que, paradójicamente, las largas listas de exigencias facilitan eludir lo importante. «Se puede decir: “¡Hemos digitalizado las sentencias judiciales, bravo!”. Pero no importa que no hayamos hecho nada con respecto al Tribunal Supremo». Los argumentos para ser indulgentes con Ucrania son hábilmente utilizados por la facción que defiende el statu quo dentro del gobierno: que las reformas son inconstitucionales, violan la soberanía, son imposibles en tiempos de guerra, cuestan demasiado o son imposibles de aprobar en el parlamento. «Lo llamamos bingo de tonterías antirreformas».

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Zelensky ha perdido la mayoría parlamentaria y actualmente debe negociar con los conservadores proyecto de ley tras proyecto de ley. Sin embargo, puede lograr una mayoría cuando lo desea, como lo hizo durante la remodelación ministerial del mes pasado. Gran parte de la oposición a una reforma más rápida proviene de su propio gobierno. Con la esperanza de presionar al gobierno para que actúe, un grupo de diputados reformistas ha presentado cuatro proyectos de ley de reforma. Aun así, Taras Kachka, el ministro saliente de Integración Europea, se burla diciendo que redactar un nuevo código legal no es como pedir comida a domicilio. Llama a Zhernakov “un Quijote”.

Para la UE, denunciar a Ucrania es difícil. Se está ejerciendo presión entre bastidores, según una portavoz de la Comisión. Pero esta contención diplomática podría impedir cualquier progreso real. Dentro del gobierno ucraniano, afirma un diputado, «existe la percepción de que los criterios de referencia se renegociarán y se retirarán de la agenda». Al aceptar la ley defectuosa sobre las declaraciones patrimoniales de los jueces, la UE ha «abierto la caja de Pandora. Esto sucederá ahora con cualquier proyecto de ley delicado». El Parlamento podría pensar que puede salirse con la suya con una ley igualmente diluida sobre la reforma de la Oficina Estatal de Investigación, notoriamente politizada.

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Las encuestas siguen mostrando que una gran mayoría de ucranianos desea la adhesión a la UE y que los aliados extranjeros mantengan la presión para lograr cambios. Sin embargo, no hay perspectivas de elecciones mientras la guerra continúe, por lo que la ciudadanía tiene poca influencia sobre el gobierno. Ciertamente, la destitución de Mykhailo Fedorov, un reformista popular, como ministro de Defensa por parte del Sr. Zelensky a mediados de julio provocó grandes protestas, incluyendo una marcha de miles de personas por el centro de Kiev el 31 de julio. El revuelo convenció al presidente de reemplazar a Oleksandr Syrsky, el principal rival de Fedorov, como comandante en jefe. Pero es poco probable que los detalles de los procedimientos de nombramiento judicial consigan movilizar a la gente de la misma manera.

Los ucranianos de a pie están más preocupados por el próximo ataque con misiles rusos, afirma Ihor Lachenkov, un comentarista político de 27 años cuyo canal de Telegram cuenta con más de 1,5 millones de seguidores. “Están cansados, gastan el 80% de sus ingresos en comida. No les interesa mucho cómo van las reformas”. Por eso, añade el Sr. Zhernakov, Europa debe ejercer su influencia. “La única manera de que las cosas avancen es decir ‘Esto es lo que se necesita’ y luego mantener la postura”.

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