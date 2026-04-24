Una ola de ataques antisemitas en Gran Bretaña revela una nueva amenaza

Una vista de ambulancias calcinadas en un estacionamiento en Golders Green en Londres, el lunes 23 de marzo de 2026 tras un aparente ataque incendiario contra cuatro vehículos de un servicio judío de ambulancias, Hatzola Northwest. (AP Foto/Alberto Pezzali)

El 23 de marzo , cuatro ambulancias pertenecientes a Hatzola, una organización benéfica judía, fueron incendiadas en el norte de Londres. El 15 de abril, dos personas vestidas con ropa oscura y pasamontañas arrojaron un ladrillo y botellas que posiblemente contenían gasolina contra una sinagoga. Unos días después, se prendió fuego junto a las antiguas oficinas de una organización benéfica educativa judía. Al día siguiente, arrojaron una botella con acelerante a través de la ventana de una sinagoga.

“Una epidemia de odio antisemita”, lamentó Saul Taylor, presidente de la Sinagoga Unida. Pero los ataques en Londres no son solo los ejemplos más recientes de una ofensiva centenaria contra los judíos británicos, que a veces ha sido más violenta, a veces menos. También podrían reflejar cambios en las actividades de estados hostiles y el auge del vandalismo por encargo.

Gran Bretaña no es el único país donde se han producido ataques antisemitas. En marzo, se bombardearon sinagogas en Bélgica y los Países Bajos. Un edificio de oficinas y una escuela judía fueron atacados en Ámsterdam. Los ataques en el continente, al igual que los de Londres, no han causado víctimas mortales, lo que podría reflejar más una falta de competencia que una contención deliberada. En ocasiones, la selección de objetivos ha sido imprecisa; algunos cócteles molotov no han llegado a explotar.

Muchos de los ataques, tanto en Gran Bretaña como en otros lugares, han sido reivindicados por un nuevo grupo llamado Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia, que ha difundido vídeos de contenido explícito. La policía británica se muestra reservada sobre si el grupo está vinculado a Irán, pero el Centro Internacional para la Lucha contra el Terrorismo (ICCT), un centro de estudios neerlandés, señala una considerable coincidencia entre las actividades en redes sociales del nuevo grupo y las de las milicias alineadas con Irán. El 15 de abril, en medio de los ataques contra instituciones judías, se lanzó una bomba incendiaria contra las oficinas en Londres de un grupo de medios iraní detestado por el régimen.

Irán tiene un largo historial de operaciones internacionales violentas. En 2024, jueces argentinos dictaminaron que estaba detrás del ataque perpetrado tres décadas antes contra un centro comunitario judío en Buenos Aires, que dejó 85 muertos (el presunto autor intelectual había sido nombrado recientemente jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica). En octubre pasado, Sir Ken McCallum, director general del MI5, reveló que su agencia había rastreado al menos 20 complots potencialmente letales respaldados por Irán durante el último año.

Las tácticas parecen estar cambiando, afirma Matthew Levitt, del Instituto Washington para la Política del Cercano Oriente, una organización estadounidense que mantiene una base de datos. Irán solía recurrir a simpatizantes y agentes para perpetrar atentados, lo que provocaba recriminaciones y represalias diplomáticas cuando eran capturados. En 2021, un diplomático iraní fue condenado por planear un atentado con bomba contra una manifestación en Francia.

En la actualidad, el país tiende a reclutar a jóvenes delincuentes locales a través de las redes sociales, ofreciéndoles dinero a cambio de vigilancia o ataques. En febrero, un tribunal danés condenó a dos suecos, de 18 y 21 años, por terrorismo tras lanzar granadas de mano contra la embajada israelí en Copenhague en 2024. Rusia utiliza una táctica similar. El pasado octubre, Dylan Earl, un narcotraficante británico, fue condenado a 17 años de prisión por planear un ataque incendiario contra un almacén que contenía mercancías destinadas a Ucrania.

Estas operaciones suelen fracasar. Los delincuentes locales son inexpertos y, en ocasiones, subcontratan los ataques a terceros. Sin embargo, incluso una operación fallida probablemente genere miedo y confusión, y podría proporcionar contenido para las redes sociales. Los costos económicos son mínimos, y ni Irán ni Rusia pagan las penas de prisión. “Si no funciona, realmente no importa”, afirma Julian Lanchès, investigador del ICCT.

El auge del vandalismo por encargo es un hecho lamentable que podría perdurar más allá del conflicto con Irán. Richard Verber, de la Sinagoga Unida, ha visto cómo las sinagogas británicas construyen vallas y contratan más guardias. A los fieles les da igual que quienes los amenazan estén motivados más por dinero extranjero que por ideología. Como él mismo dice, no existe tal cosa como un cóctel Molotov tranquilizador.

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