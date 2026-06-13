China es innovadora, pero su economía es un desorden

Una vista aérea muestra vehículos eléctricos (VE) para exportación y contenedores en un puerto de Shanghái, China (REUTERS)

En Nyingtan, ciudad situada en la provincia suroriental de Jiangxi, el futuro tecnológico de China se entrelaza con su pasado económicamente atrasado. Sus mercados al aire libre y sus puestos de comida callejera, de estilo tradicional, le dan un aire de pueblo rural cualquiera del interior chino. Un parque industrial al sur de la ciudad, repleto de empresas que trabajan en tecnologías para la digitalización industrial, desprende un aire tecnológico. Un laboratorio nacional de comunicaciones ha instalado un centro de investigación de vanguardia en las cercanías.

En la última década, las autoridades locales han contribuido a transformar una anticuada industria del cobre en una que produce componentes de alta gama para sus nuevos habitantes tecnológicos. Las apuestas tecnológicas de Yingtan están empezando a dar sus frutos. En 2025, su PIB per cápita superó al de la capital provincial, tras haber sido un 25% menor una década antes. Sin embargo, su economía aún se ve lastrada por la crisis inmobiliaria y las cuantiosas deudas acumuladas por el gobierno local desde principios de la década de 2010.

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Estos mundos, el antiguo y el nuevo, parecen distantes. Sin embargo, conviven en muchos lugares de China y en la economía en su conjunto. El banco Goldman Sachs prevé que la manufactura de alta gama contribuirá de forma constante con aproximadamente un punto porcentual al crecimiento anual del PIB real hasta 2029. No obstante, el lastre provocado por el colapso del sector inmobiliario, que restó dos puntos porcentuales al crecimiento en 2024 y 2025, persistirá durante algunos años más.

La economía china se ha ralentizado considerablemente en los últimos años, sin recuperarse del todo de los impredecibles y perjudiciales confinamientos de la pandemia de COVID-19. Un periodo de tres años de deflación de los precios al productor terminó en marzo solo después de que una crisis petrolera provocada por la guerra de Estados Unidos en Irán elevara los precios internos de la energía. Las fábricas producen vehículos eléctricos de alta gama para la exportación, mientras que los consumidores chinos, marcados por los recuerdos de la pandemia y el estallido de la burbuja inmobiliaria —y expuestos a una red de seguridad social precaria— se muestran reacios a gastar.

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En ningún momento de la historia moderna un país tan grande apostó tanto por la inversión en tecnología de punta mientras lidiaba con una economía en desaceleración y una crisis de deuda pública, señala Yuen Yuen Ang, de la Universidad Johns Hopkins. Si bien el impacto del desplome del mercado inmobiliario disminuirá en los próximos años y eventualmente desaparecerá, bastaría poco para frenar el nuevo motor de crecimiento. Este ya está siendo puesto a prueba por la menor demanda de vehículos eléctricos chinos, una guerra comercial prolongada y una crisis energética. Sin embargo, el líder supremo de China, Xi Jinping, apuesta a que el nuevo modelo de crecimiento se consolidará más rápido que el antiguo, impulsado por la venta de terrenos y la construcción, que finalmente colapsará. Es una apuesta arriesgada.

El antiguo modelo de crecimiento se gestó en las costas de China antes de extenderse al interior. Las fábricas del próspero este empleaban a trabajadores migrantes pobres del interior. Estos migrantes, a su vez, al no poder obtener la residencia en las metrópolis, solían invertir sus ganancias en propiedades en sus países de origen. Imponentes bloques de apartamentos, erigidos durante el auge inmobiliario de las últimas dos décadas, han proliferado en las ciudades más pequeñas, dando empleo a decenas de millones de trabajadores de la construcción cada año y absorbiendo la industria manufacturera de baja gama. El tren de alta velocidad ha llegado incluso a los condados más pobres.

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Toda esta inversión fue financiada con préstamos de los gobiernos locales. Según un cálculo, estas deudas ascienden a unos 60 billones de yuanes (9 billones de dólares), lo que representa el 43% del PIB. La cifra comparable en Estados Unidos es del 12%. Las regiones más pobres fueron las que más dependieron de la construcción de viviendas, carreteras y puentes financiada con deuda. Esto dejó a algunos lugares, como la provincia de Guizhou, en el suroeste, con una infraestructura deslumbrante (incluido un puente de 626 metros de altura, el más alto del mundo) y deudas insuperables. Pocas de estas costosas obras públicas han logrado hasta ahora generar los ingresos necesarios para pagar a los acreedores.

Ahora la inversión se dirige a un segmento más reducido de sectores innovadores de rápido crecimiento. En el momento en que el Sr. Xi anuncia sus objetivos tecnológicos —liderar el mundo en inteligencia artificial, robótica, energía de fusión, etc.— cientos de ciudades de todo el país responden apoyando proyectos relacionados. Un fondo nacional de semiconductores ha recaudado aproximadamente 687.000 millones de yuanes en los últimos 12 años. Los gestores de fondos respaldados por el gobierno vieron cómo sus arcas se incrementaban hasta casi 400.000 millones de yuanes el año pasado, un aumento del 75% con respecto a 2024. En diciembre, el Estado lanzó un fondo nacional de capital riesgo de 100.000 millones de yuanes con el mandato de invertir en el sector aeroespacial, semiconductores, máquinas conectadas al cerebro y tecnología cuántica.

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Fingir hasta que se rompa

Muchos gobiernos locales, incluso en ciudades pequeñas, están creando mecanismos similares utilizando los ingresos fiscales y el capital de empresas estatales locales. Están estableciendo “zonas de alta tecnología” y “parques de IA” para atraer a empresas innovadoras con exenciones fiscales y otros beneficios. Estas nuevas empresas tecnológicas tienen como objetivo generar ingresos fiscales y ayudar a los gobiernos locales a salir de sus deudas, según Jean Oi, de la Universidad de Stanford. Mientras los funcionarios esperan los resultados de su DeepSeek, el laboratorio de IA que asombró al mundo el año pasado con su potente modelo, el gobierno central flexibiliza las normas para darles más tiempo para pagar sus deudas.

A veces, las autoridades locales tienen cierto éxito. Metrópolis prósperas como Beijing, Hangzhou, Shanghái y Shenzhen pueden atraer talento y capital (se espera que estas cuatro ciudades reciban en conjunto alrededor del 70% de la inversión en IA ). Esto, a su vez, puede impulsar la demanda de vivienda y la recuperación local del sector inmobiliario, observa Lu Ting de Nomura, un banco. Algunas otras ciudades podrían tener una suerte similar. Hefei, en la tranquila provincia de Anhui, ha cultivado varias empresas líderes. Alberga fábricas de BOE Technology (un gigante de las pantallas LCD ) y NIO (un fabricante de vehículos eléctricos de lujo). Su universidad creó iFlyTek, una empresa estrella de IA de reconocimiento de voz , y su gobierno local cofundó CXTM , el principal fabricante chino de chips de memoria avanzados.

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Para ver cómo fracasan este tipo de proyectos, basta con viajar una hora en tren de alta velocidad desde Yingtan hasta Yichun, donde un intento fallido de ascender en la cadena de valor de la fabricación ha resultado contraproducente. En 2021, el gobierno municipal invirtió 2300 millones de yuanes para ayudar a construir una fábrica de vehículos eléctricos en una extensa Zona Nacional de Desarrollo de Alta Tecnología. Pero, a diferencia de los exitosos centros de producción de vehículos eléctricos como los de Shenzhen y Hefei, la planta quedó aislada de los proveedores y la experiencia necesarios para fabricar automóviles de manera eficiente. Desde entonces, ha paralizado la producción. El resto de la zona industrial luce igual de desolada.

Incluso los proyectos que logran ponerse en marcha pueden tener escaso impacto en la industria local. Hace una década, un fondo con dinero de los gobiernos local y central invirtió alrededor de 150 mil millones de yuanes en Guizhou, una provincia montañosa del centro de China, principalmente en almacenamiento de datos y computación en la nube. Sin embargo, estas iniciativas no pudieron integrarse con la industria local, señala la Sra. Ang. Las empresas que construyen los centros de datos se ubican en las costas, los componentes de los servidores se fabrican en otros lugares y la demanda local de capacidad de datos es escasa. “Es difícil que la tecnología de vanguardia se integre en las economías tradicionales y genere empleos para la población local”, afirma la Sra. Angel

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A veces, los resultados son tragicómicamente desoladores. La ciudad industrial de Lanzhou, en el noroeste del país, invirtió en vuelos espaciales comerciales y en un proyecto de “economía de drones” mientras luchaba por pagar a sus conductores de autobús durante varios años (obligándolos a solicitar préstamos personales para salir adelante). Ni siquiera las bulliciosas provincias costeras son inmunes. Cuando periodistas locales visitaron recientemente parques de IA en Guangdong, donde se encuentra la exitosa Shenzhen, los encontraron vacíos o ocupados por empresas ajenas al sector de la IA.

No es difícil entender por qué fracasan tantos proyectos. La política industrial del Sr. Xi fomenta una competencia feroz en la que las empresas y sus lugares de origen, a veces incluso distritos urbanos, se enfrentan entre sí. Esta presión competitiva reduce los precios y eleva la calidad. Las mejores empresas que surgen de esta competencia feroz, como BYD en la fabricación de automóviles, Huawei en electrónica o Xiaomi en ambos sectores, son formidables y están preparadas para conquistar el mundo. Sin embargo, también son escasas y se concentran en centros comerciales consolidados, con mayor reserva de talento y recursos financieros.

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Muéstrame el dinero

Los beneficios son aún más escasos. La rentabilidad de las inversiones se destina menos a las empresas individuales y más a las cadenas de suministro integradas, que reducen los costes y aceleran los ciclos de vida de los productos y la innovación, según Chi Lo, de BNP Paribas, un banco. El porcentaje de empresas industriales que generaron pérdidas alcanzó un máximo histórico de alrededor del 32% en abril, frente al 10% de 2011 y por encima del pico anterior registrado durante la crisis financiera asiática de 1998.

La deuda corporativa también es elevada y va en aumento. Mark Williams, de Capital Economics, una consultora, señala que las empresas chinas deben hoy el doble a los bancos e inversores nacionales que en 2019. En ese periodo, el PIB creció un tercio. Es posible que las empresas se alejen de las actividades productivas y busquen, en cambio, subvenciones disponibles para los sectores que reciben apoyo central, afirma.

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En parte como resultado de ello, un trío de economistas del FMI calculó el año pasado que la productividad total de los factores de China (que refleja la eficiencia con la que se utilizan tanto el capital como la mano de obra) fue un 1,2% inferior a la que habría sido en ausencia de políticas industriales durante la última década. El PIB fue un 2% menor, lo que equivale a renunciar a unos 400.000 millones de dólares en valor añadido cada año. Cuanto más se vean las empresas inmersas en la búsqueda de subvenciones y, mediante la reducción drástica de sus precios, en la captación de clientes, más difícil les resultará obtener beneficios.

La situación es especialmente difícil para lugares pobres y remotos como Yichun y Guizhou. Las provincias del interior han estado generando una proporción cada vez menor del PIB industrial. El año pasado contribuyeron con el 36%, frente al casi 48% de 2013, año en que el Sr. Xi asumió el poder. Esto representa un grave problema para la mano de obra poco cualificada de China, que asciende a entre 300 y 400 millones de personas. A medida que el Estado centra su atención en el dominio de las tecnologías de vanguardia, muchos de ellos quedarán rezagados. Muchos no tendrán más remedio que regresar a sus hogares familiares en el campo, afirma Scott Kennedy, del CSIS, un centro de estudios con sede en Washington.

La obsesión por ganar la carrera tecnológica es como un hechizo que Estados Unidos ha lanzado involuntariamente sobre los líderes chinos, señala un ex asesor del gobierno central. Esta competencia ha distorsionado sus prioridades y los ha llevado a centrarse demasiado —quizás en exceso— en la tecnología de vanguardia, haciendo muy poco por solucionar los persistentes problemas económicos de China, añade el asesor.

Aunque los robots se multiplican, los ciudadanos siguen desanimados. Las ventas minoristas crecieron un 0,2% interanual en abril, el nivel más bajo desde finales de 2022, antes de que China saliera por completo de los devastadores confinamientos por la pandemia. El saldo pendiente de los préstamos bancarios a los hogares cayó por primera vez en la historia en marzo, en comparación con el año anterior. Se necesitará mucho más que unos pocos éxitos de alta tecnología, por espectaculares que sean, para levantar el ánimo de los chinos.

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