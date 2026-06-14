Las reservas estratégicas de petróleo del mundo se están agotando rápidamente

Tanques de almacenamiento de petróleo e instalaciones de una planta de Sinopec en Shanghái, China, 26 de marzo de 2026 (REUTERS/Go Nakamura)

Tras más de 100 días de la tercera guerra del Golfo, los mercados petroleros se han protegido de las malas noticias en el campo de batalla. El 8 de junio, después de que los nuevos ataques entre Irán e Israel pusieran en peligro un frágil alto el fuego de dos meses, el precio del crudo Brent, la referencia internacional, subió apenas un 1%. Incluso después de los intercambios posteriores entre Estados Unidos e Irán, a primera hora del 11 de junio rondaba los 93 dólares por barril, más de 30 dólares por debajo de su máximo intradiario de abril.

Los mercados petroleros se mantienen estables porque han encontrado soluciones para el déficit de suministro de 15 millones de barriles diarios (b/d) provocado por el cierre del Estrecho de Ormuz. China ha reducido sus importaciones en aproximadamente 5 millones de b/d con respecto a los niveles previos a la guerra; el racionamiento ha provocado una caída similar de la demanda en otros países. Brasil, Venezuela y otros países están aumentando ligeramente su producción. El resto se está cubriendo mediante el uso de las reservas mundiales, sobre todo de las reservas estratégicas de petróleo (REP) de los países ricos.

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En marzo, los 32 miembros de la Agencia Internacional de Energía (AIE), un grupo de países grandes consumidores de petróleo, se comprometieron a liberar 400 millones de barriles de sus reservas gubernamentales, la mayor reducción coordinada en la historia de la AIE . Ya se ha entregado algo menos de la mitad de esos barriles, a un ritmo récord de entre 2,5 y 3 millones de barriles diarios. Sin embargo, es posible que las liberaciones se ralenticen considerablemente en las próximas semanas. Su evolución determinará si los mercados petroleros se mantienen estables este invierno.

Los protagonistas de este thriller navideño son Japón, Estados Unidos y Europa. Al comienzo de la guerra, Japón recibía el 90% de su crudo de Medio Oriente. Posee algunas de las mayores reservas del mundo y fue el principal defensor de una liberación coordinada por parte de la AIE. Los datos de Kayrros, que monitoriza los niveles de almacenamiento desde la órbita, muestran que Japón comenzó a extraer petróleo de su Reserva Estratégica de Petróleo (SPR) discretamente incluso antes de la decisión de la AIE en marzo. Posteriormente, anunció que liberaría el equivalente a 50 días de consumo de su reserva pública —90 millones de barriles—, la mayor parte de la cual ya se había distribuido a refinerías nacionales.

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El ritmo de las descargas aumentó inicialmente a más de 1 millón de barriles diarios, antes de disminuir a 0,6 millones de barriles diarios el mes pasado. En los últimos dos meses, las refinerías locales han logrado reemplazar la mayor parte del petróleo que antes importaban a través del estrecho de Ormuz con petróleo que lo evita mediante oleoductos y compras a productores fuera del Golfo, en particular de Estados Unidos, según Terazawa Tatsuya, del Instituto de Economía Energética, un centro de estudios japonés. Esto ha ayudado a que las reservas públicas de Japón mantengan un suministro para más de 120 días, por encima del mínimo de 90 días establecido por la AIE.

Aunque la primera ministra Takaichi Sanae no ha descartado por completo otra liberación de reservas, el mes pasado la rechazó y podría mostrarse reacia a autorizar una reducción importante. Esto dejaría las reservas de Japón demasiado bajas, sin que se vislumbre el fin de la crisis y con una creciente competencia por fuentes alternativas, observa Christopher Haines, de Energy Aspects, una consultora.

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Estados Unidos se encuentra en una situación aún más precaria. Sus reservas estratégicas de petróleo (SPR, por sus siglas en inglés) entraron en la guerra casi a la mitad de su capacidad, tras una importante reducción en 2022-23, cuando el precio del petróleo se disparó después de la invasión rusa de Ucrania. Si bien una parte de los 172 millones de barriles que prometió a la AIE en marzo aún no se ha entregado, sus SPR ya han alcanzado su nivel más bajo desde la década de 1980, cuando se llenaron tras las crisis petroleras del Golfo en la década de 1970. El gobierno está tan preocupado por sus reservas que está prestando barriles en lugar de venderlos, y los prestatarios están obligados a devolver los volúmenes retirados —más una prima del 17-26%— para 2027-29. Esto explica por qué tres de los cuatro tramos subastados hasta la fecha no se han suscrito lo suficiente; unos 45 millones de barriles de la liberación autorizada permanecen sin adjudicar. Se espera que se celebre otra subasta.

Las liberaciones de petróleo de Estados Unidos han traído alivio más allá de sus fronteras. Muchos barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR, por sus siglas en inglés) han llegado desde cavernas de sal en Texas y Luisiana, a través de comerciantes de materias primas, a compradores en Europa, Asia y Latinoamérica. Sin embargo, la mayoría de los analistas prevén que el ritmo de las entregas disminuya en las próximas semanas, de 1,4 millones a menos de 1 millón de barriles por día. La presión está bajando en las cavernas, que corren el riesgo de sufrir daños si desciende demasiado. Bayou Choctaw, el yacimiento más pequeño, está casi agotado, según Kevin Book, de ClearView Energy Partners, una consultora; otros yacimientos no pueden bombear más rápido debido a la limitada capacidad de sus oleoductos. Además, la SPR tiene un límite mínimo legal de 150 millones de barriles, tan solo 90 millones por debajo del nivel al final de la liberación actual.

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Según estimaciones del banco Morgan Stanley, la ralentización del bombeo por parte de Estados Unidos y Japón podría reducir los flujos de las reservas estratégicas de petróleo (SPR) de los miembros de la AIE de 2,5 millones de barriles diarios en junio a 0,7 millones de barriles diarios en julio. ¿Podrá Europa paliar el déficit? Cuando Estados Unidos y Japón solicitaron una acción conjunta a principios de marzo, los países europeos se mostraron reticentes, según fuentes cercanas a las negociaciones. Pocos dependen en gran medida del suministro del Golfo y muchos desconfiaban de agotar sus ya escasas reservas, que, a diferencia de las de Estados Unidos y Japón, consisten principalmente en productos refinados en lugar de petróleo crudo.

Cuantificar la cantidad que Europa liberó finalmente resulta difícil. A diferencia de las reservas estadounidenses y la mayor parte de las japonesas, las europeas no se almacenan en depósitos específicos, sino que se encuentran dispersas en tanques comerciales arrendados por los gobiernos. Europa ha acumulado la mayor parte de su petróleo reduciendo las obligaciones de almacenamiento impuestas a la industria, según un portavoz de la AIE . “La decisión de liberar físicamente estos nuevos inventarios comerciales recae en las entidades propietarias de dichas reservas”.

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Expertos y participantes del mercado estiman que pocos de estos barriles han llegado al mercado, lo que permite a los gobiernos europeos, en efecto, beneficiarse de las reservas estratégicas de combustible (SPR ) de otros. Esto podría cambiar a partir de julio, cuando la demanda mundial de combustible podría aumentar justo cuando las exportaciones estadounidenses comiencen a debilitarse. La rapidez con la que los gobiernos europeos puedan liberar barriles de emergencia es otra cuestión. “Nunca antes habían hecho algo así a esta escala”, afirma Martha Tallas, de Argus Media, una agencia de información de precios.

Ante la renuencia o incapacidad de Asia, América y Europa para utilizar sus reservas, los mercados petroleros podrían volverse menos estables próximamente. Las reservas comerciales mundiales, que se prevé alcancen los niveles operativos mínimos en septiembre, no cubrirán la demanda mundial. Una parte cada vez mayor del ajuste recaerá entonces sobre China. Sus abundantes reservas pueden durar meses. Sin embargo, es posible que los líderes chinos no deseen agotarlas sin que se vislumbre la paz. Y cuanto más se agoten las reservas, más petróleo se necesitará para reponerlas una vez finalizada la guerra, lo que mantendrá los precios elevados durante más tiempo.

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