La tercera guerra del Golfo dejará cicatrices en los mercados energéticos durante mucho tiempo (REUTERS)

Cuando el presidente Donald Trump anunció un alto el fuego de dos semanas en el Golfo y la apertura completa, inmediata y segura del estrecho de Ormuz, los operadores de energía respiraron aliviados. Durante casi seis semanas, el 15% de la producción mundial de petróleo y una quinta parte de la producción de gas natural licuado ( GNL ) estuvieron atrapadas por el bloqueo iraní. Tras el anuncio del Sr. Trump, el precio del crudo Brent cayó un 12%, de 103 dólares el barril a 91 dólares. El precio de referencia mundial no había sido tan volátil desde el inicio de la pandemia de COVID-19, en 2020. El precio de referencia del gas en Europa llegó a caer un 17%.

Antes de que el Sr. Trump declarara la tregua con Irán a última hora del 7 de abril, los mercados ya mostraban una creciente tensión. El West Texas Intermediate (WTI), un crudo de referencia estadounidense que suele ser más barato que el Brent, se había cotizado con una prima respecto a este durante gran parte del mes (véase el gráfico), lo que indicaba que los compradores se apresuraban a asegurar un suministro fiable. El precio de los barriles con la fecha de entrega más próxima, conocido como Brent de fecha, alcanzó un máximo histórico de 144 dólares horas antes de que se anunciara el alto el fuego.

Mientras tanto, el acuerdo que rige la tregua pende de un hilo. El presidente del parlamento iraní ya ha acusado a Estados Unidos de violar el acuerdo, y su régimen ha continuado lanzando misiles en el Golfo. Hasta el momento, solo dos barcos se han aventurado a cruzar el estrecho. Si el acuerdo se mantiene, otros lo harán en los próximos días.

La economía mundial necesita urgentemente que esto suceda. Pero incluso si ocurre, los mercados energéticos tardarán mucho más que las dos semanas iniciales previstas para el alto el fuego en recuperar la estabilidad. El petróleo sigue siendo un 30 % más caro que antes del inicio de la guerra; el gas, un 40 % más caro. La infraestructura ha quedado destruida y el riesgo de que se reanuden los combates —o de un nuevo bloqueo— sin duda mantendrá a los operadores en vilo. Los mercados sufrirán las consecuencias de la tercera guerra del Golfo durante un tiempo, en forma de primas de riesgo adicionales en los precios.

Por ahora, la prioridad es que los barcos atrapados abandonen el Golfo. En febrero, un promedio de 130 barcos transitaban por el estrecho diariamente; en las últimas semanas, Irán solo ha permitido el paso a un número reducido. Según Kpler, un proveedor de datos, 187 buques cisterna se encuentran atrapados, cargados con 172 millones de barriles de crudo y productos refinados, cantidad suficiente, por ejemplo, para abastecer a Gran Bretaña durante más de 100 días. Unos 15 buques metaneros también están varados. Alrededor de 1,9 millones de toneladas de fertilizantes están atrapadas en 41 buques, lo que equivale al 12 % de todo el material exportado a través del estrecho en 2024. Si se incluyen los buques de carga y otros graneleros, el número de buques varados en el Golfo asciende a 715.

En principio, este retraso podría resolverse en una semana. Muchas tripulaciones tienen provisiones cada vez más escasas y están desesperadas por partir. Sin embargo, pocos capitanes se arriesgarán a emprender el viaje hasta estar seguros de que es seguro hacerlo. Cuando los hutíes, una milicia yemení respaldada por Irán, cesaron sus ataques contra barcos en el Mar Rojo en octubre de 2025, Maersk, una importante naviera comercial, tardó dos meses en enviar su primer buque a través de esa vía marítima; el tráfico normal aún no se ha reanudado. Cuando las compañías navieras prueben el estrecho, sus aseguradoras les cobrarán primas muy elevadas. Por lo tanto, es probable que la reanudación del tráfico regular tarde semanas y cueste mucho más que antes de la guerra.

Es más, las probabilidades de que los barcos comiencen pronto a navegar en dirección contraria para reabastecerse parecen realmente escasas. Al fin y al cabo, quienes lo hagan mientras Estados Unidos e Irán mantienen conversaciones de paz podrían quedar atrapados si las negociaciones fracasan.Los propietarios de los buques más valiosos, como los metaneros, podrían optar por evitar este riesgo por completo. "No veo a nadie trayendo barcos al Golfo en este momento", afirma Anne-Sophie Corbeau, de la Universidad de Columbia. “No creo que esto vaya a generar un suministro adicional de GNL, aparte de los cargamentos que puedan salir en este plazo de dos semanas”.

La incertidumbre rodea también los detalles del alto el fuego. Durante la guerra, Irán permitió el paso de algunos buques por el estrecho a cambio de peajes de 2 millones de dólares cada uno; es posible que desee mantener estos cobros. Con el petróleo cerca de los 100 dólares el barril, algunos operadores podrían estar dispuestos a asumir dichos costos. Sin embargo, a precios más bajos, estos recargos harían que el crudo del Golfo resultara menos atractivo. Johannes Rauball, de Kpler, señala que una tarifa de 4 millones de dólares por un viaje de ida y vuelta podría expulsar del mercado a los buques más pequeños, como los petroleros Aframax (con capacidad para transportar entre 600.000 y 800.000 barriles). Solo los buques más grandes considerarían que vale la pena pagar los peajes.

Incluso después de que se resuelva el problema de la acumulación de pedidos, los países con escasez de energía tendrán que esperar para recibir ayuda. Tras zarpar del Golfo, los buques con destino a Asia tardarán al menos tres semanas en llegar. Esto no será de mucho consuelo para los agricultores que necesitan combustible ni para las plantas de fertilizantes que se quedan sin GNL antes de la temporada de siembra. Europa se enfrenta a una espera aún mayor, de cuatro a seis semanas, para los envíos de diésel y combustible para aviones. E incluso si los buques que normalmente abastecen al Golfo están dispuestos a regresar para reabastecerse, muchos ahora están recogiendo carga en otros lugares.

Podrían tardar meses en llegar.

Reanudar la producción de muchos productos básicos que normalmente pasan por el estrecho de Ormuz llevará aún más tiempo. El Golfo ha reducido su producción de crudo en más de 10 millones de barriles diarios desde el inicio de la guerra, lo que equivale al 10 % de la demanda mundial. Reanudar la producción llevará tiempo. Presurizar los pozos demasiado rápido puede dañar los yacimientos, provocando la entrada de agua o gas. Realizar este proceso correctamente, sobre todo en pozos antiguos, requiere equipos especializados. Estos se verán rápidamente sobrecargados si es necesario reanudar la producción de muchos pozos a la vez.

El restablecimiento del suministro de gas será aún más lento. El mes pasado, los ataques iraníes contra Qatar alcanzaron dos de las catorce unidades de producción de Ras Laffan, la planta de GNL más grande del mundo , destruyendo el 17% de su capacidad. La reparación de los daños podría tardar entre tres y cinco años.Incluso reactivar la producción que aún puede mantener será difícil. Las plantas de GNL , que necesitan enfriar el gas a -160 °C para poder transportarlo en estado líquido, son extremadamente complejas. Las unidades operativas de Ras Laffan han sido clausuradas: la consultora Wood Mackenzie estima que necesitarán casi cuatro meses para recuperar su plena capacidad una vez reiniciadas.

Ras Laffan también es importante para otras materias primas. QatarEnergy, que gestiona la planta, produce el 10% de la urea mundial, el fertilizante más utilizado, y alrededor de un tercio del helio, que se emplea en la fabricación de chips. En otros lugares, los productores de metales también se han visto afectados. Al Taweelah, una fundición en Abu Dabi, produce cerca de la mitad del aluminio de Oriente Medio (lo que equivale a casi el 10% del suministro mundial). Un ataque iraní la ha obligado a cerrar y el metal se ha solidificado en los crisoles donde normalmente se funde. Sus propietarios calculan que reiniciar la producción podría llevar un año.

El coste total de la reparación de la infraestructura de hidrocarburos del Golfo es exorbitante. Incluyendo los daños a las instalaciones iraníes, la consultora Rystad lo estima en 25.000 millones de dólares. Cuanto más se prolonga la guerra, más instalaciones resultan dañadas. El 8 de abril, un ataque con misiles iraníes impactó en un oleoducto saudí que se extiende hacia el oeste hasta el puerto de Yanbu, en el Mar Rojo. Desde el inicio de la guerra, este ha sido el único medio de exportación de combustible del reino. Se desconoce si los suministros se han visto interrumpidos.

El daño a los mercados de materias primas será profundo. Durante décadas, los expertos se preocuparon por el cierre del estrecho de Ormuz como una posibilidad teórica, temida pero nunca realmente esperada.La tercera guerra del Golfo demostró la rapidez con la que un supuesto peor escenario puede convertirse en realidad. Si el estrecho se reabre sujeto a peajes, perjudicaría tanto a los productores del Golfo como a sus clientes. El Sr. Rauball prevé que el petróleo se mantenga entre 90 y 100 dólares el barril hasta finales de 2026, incluso si el tráfico a través del estrecho se normaliza. E incluso esa sombría perspectiva depende de un alto el fuego entre enemigos acérrimos. J.D. Vance, el propio vicepresidente del Sr. Trump, lo ha calificado de "tregua frágil". No apuesten a que el alivio que sienten los operadores de energía durará.

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