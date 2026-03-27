Rusia quiere limitar el contacto con el mundo exterior

El presidente ruso, Vladimir Putin (Alexander Nemenov/REUTERS)

Según la mayoría de los informes, Rusia se beneficia de la guerra contra Irán. El alza de los precios del petróleo y el gas alivia su presupuesto, que ya se encontraba bajo presión. El conflicto en Oriente Medio podría reducir el flujo de armas estadounidenses a Ucrania. Y una creciente brecha entre Estados Unidos y sus aliados europeos podría debilitar el apoyo al presidente de Ucrania. Sin embargo, Moscú se ve invadida por una nueva inquietud.

Este nerviosismo no proviene de Ucrania ni de Occidente, sino de los servicios de seguridad. En las últimas semanas, han comenzado a bloquear los servicios de internet móvil en Moscú y San Petersburgo, sumiendo a las dos ciudades más grandes de Rusia en un limbo digital. Al hacerlo, los servicios de inteligencia han trastocado la vida cotidiana, provocado el descontento popular y generado divisiones dentro de la élite.

El bloqueo en Moscú comenzó el 6 de marzo —aparentemente por orden del FSB— y duró casi tres semanas antes de ser parcialmente revertido. Las autoridades rusas alegaron motivos de seguridad. La mayoría de los moscovitas supusieron que se estaba probando un nuevo sistema de cortafuegos para desconectar a Rusia de internet y permitir el acceso solo a sitios autorizados. Estos bloqueos han sido comunes en las provincias, pero no en Moscú ni en San Petersburgo.

La capital siempre se ha caracterizado por una falta de libertad cívica compensada por los servicios en línea que prácticamente todos sus habitantes utilizan a diario. Pero de repente, los padres ya no podían enviar mensajes a sus hijos, los conductores no podían pagar el estacionamiento ni los repartidores podían entregar sus pedidos. Incluso los taxis debían pedirse por teléfono o pararse en la calle, como antaño.

Según el periódico Kommersant, cada día sin servicio le costó a las empresas rusas hasta mil millones de rublos (12 millones de dólares). Las ventas de radios bidireccionales, buscapersonas y mapas de papel se dispararon. Se instaló una cabina telefónica roja de estilo antiguo cerca de los Estanques del Patriarca, una zona de Moscú famosa por ser el escenario de “El Maestro y Margarita” de Mijaíl Bulgákov. Revestida con un material que recuerda a un ataúd, la cabina parece una obra de arte conceptual. “Adivina qué están enterrando”, bromeó un residente.

Una de las respuestas reside en la apariencia de normalidad que el Kremlin ha mantenido desde el inicio de la guerra. Si bien las sirenas antiaéreas son habituales en ciudades como Belgorod, y los funerales más frecuentes que las bodas en los lugares que abastecen a los soldados, en Moscú se gastaron millones en decoraciones navideñas durante todo el invierno y festivales durante todo el verano para distraer a la gente de la guerra.

Ahora los servicios de seguridad han traído la guerra a casa. Como dice un psicólogo: "Algo ha cambiado en el ambiente de Moscú, como si la sensación de emergencia hubiera irrumpido en la vida de la gente". Esto se ha hecho en nombre de la “seguridad”, la obsesión de Vladimir Putin. Pero en el proceso de repeler las amenazas percibidas, los servicios de seguridad han socavado un elemento clave de la “operación militar especial”: el equilibrio entre la guerra y la normalidad. Por primera vez desde 2022, se habla de protestas.

La percepción de amenaza surge de la sensación de que la guerra está estancada. Parece imposible de ganar, pero nadie vislumbra una salida. La economía se ha visto afectada, al menos hasta que suba el precio del petróleo. En una encuesta reciente realizada por Levada y Novaya Gazeta, tres cuartas partes de los encuestados eligieron la expresión “cansancio de la guerra” para describir el estado de ánimo.

Una segunda fuente de inquietud proviene de la afinidad de Rusia con Irán, otrora un modelo de fortaleza sitiada controlada por servicios de seguridad. El Kremlin siempre ha visto la apertura como una amenaza y ha querido desconectar a Rusia de internet, afirma Gregory Asmolov, del King’s College de Londres. La guerra en Ucrania “sirvió como catalizador que intensificó su proyecto de transformar a Rusia de un sistema abierto e integrado globalmente en uno cerrado y controlable”, añade. La explotación de las redes móviles y las cámaras de tráfico por parte de Israel y Estados Unidos, que les permitió eliminar a muchos líderes iraníes, ha aumentado el deseo de bloquear todo aquello que escape al control de los servicios de seguridad.

El Kremlin ha bloqueado Telegram, la plataforma de mensajería más popular de Rusia, con un alcance mensual de 94 millones de personas. Telegram fue creada por Pavel Durov, un empresario tecnológico ruso afincado en Dubái que durante mucho tiempo se negó a conceder acceso a los servicios de seguridad rusos. Hace un mes, la prensa estatal rusa informó de que Durov estaba siendo investigado por “actividad terrorista”. Putin, conocido por no usar internet, autorizó el bloqueo de Telegram, a la que considera una herramienta de comunicación hostil. El bloqueo estaba previsto para el 1 de abril, pero se adelantó. También se están atacando las redes privadas virtuales (VPN), ampliamente utilizadas para eludir las barreras oficiales.

Según Durov, todo esto pretende empujar a los internautas rusos hacia Max, una aplicación de mensajería nacional con una función de vigilancia integrada. Esta coacción ha generado resentimiento entre muchos rusos hacia su gobierno. “Hace ocho años, Irán intentó la misma estrategia y fracasó. Prohibió Telegram con pretextos inventados, intentando obligar a la gente a usar una alternativa estatal. A pesar de la prohibición, la mayoría de los iraníes sigue usando Telegram”, afirma Durov.

Una de las principales dificultades para el Kremlin es que Telegram está profundamente arraigado en la vida cotidiana rusa, incluso entre sus gobernantes, quienes utilizan la plataforma con frecuencia. Incluso Dmitry Peskov, secretario de prensa del Sr. Putin, se quejó de que su bloqueo dificulta su trabajo. “Estamos perdiendo rápidamente los instrumentos de nuestra propaganda en el extranjero, sobre todo en los países vecinos. ¿Cómo se supone que vamos a transmitir nuestros mensajes?“, se preguntó en una conferencia reciente.

Otros funcionarios han protestado invocando la seguridad de la gente común. "Las fuerzas armadas ucranianas son una amenaza. La falta de información es una amenaza aún mayor", declaró Vyacheslav Gladkov, gobernador de la provincia de Belgorod. Para muchos funcionarios rusos, tener acceso a Telegram también es una cuestión de seguridad personal. Pocos están dispuestos a someterse a la vigilancia del servicio de seguridad de Max.

Quizás los más indignados por el bloqueo de Telegram fueron los blogueros militares partidarios de la guerra, cuya notoriedad e ingresos dependen de la plataforma. Los comandantes militares comparten información con estos blogueros, lo que contribuye a aumentar su audiencia y a obtener donaciones. Pueden llegar a ganar hasta 1,5 millones de rublos al mes, principalmente gracias a la publicidad.

Tras el ataque a Telegram, estos blogs se han vuelto prácticamente indistinguibles de los medios de comunicación pacifistas. Un ejemplo llamativo fue una publicación de Ilya Remeslo, un bloguero pro-Kremlin que en su momento fue desplegado para denunciar a Alexei Navalny, el líder opositor asesinado. El 17 de marzo, en una publicación suya en Telegram, acusó al Sr. Putin de usurpar el poder, arruinar la economía e imponer censura. "Vladimir Putin debe dimitir y ser juzgado como criminal de guerra y ladrón", concluyó. Dos días después, el Sr. Remeslo fue ingresado en un hospital psiquiátrico, evocando de forma inquietante el espíritu de “El maestro y Margarita”.

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