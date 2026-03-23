El principal comandante de drones de Ucrania busca desangrar al ejército de Rusia

Robert Yosypovych Brovdi, "Madyar", soldado y empresario ucraniano de origen húngaro, fundador de la unidad de drones militares "Pájaros de Madyar" (Wikipedia)

El camino hacia el punto de mando es accidentado, aunque las ventanas oscurecidas de la camioneta ocultan los detalles. Al llegar, sus puertas se deslizan para revelar la entrada a un mundo enterrado a gran profundidad. En el interior, un pasillo está flanqueado por dos niveles de cápsulas para dormir de estilo japonés. Detrás de un segundo pasillo se encuentra un gimnasio. Pared tras pared de pantallas transmiten flujos de datos en vivo: cadenas de ataque, misiones, pérdidas enemigas. Una galería de famosas pinturas ucranianas cuelga entre misiles y explosivos. Un video de muertes reales de soldados rusos en sus últimos momentos de vida se reproduce en bucle junto a una escultura de piedra expresionista del rostro de un hombre.

La atmósfera oscuramente excéntrica guarda armonía con el carácter del hombre a cargo. Antes de la invasión, Robert “Madyar” Brovdi (en la foto) era un hábil operador del mercado de granos. Ahora, el comandante de las fuerzas no tripuladas de Ucrania, de 50 años, es un guerrero curtido y el principal arquitecto de una estrategia para dirigir el poder de los drones hacia soldados rusos individuales. A cuatro años de la guerra, el desafío central de Ucrania ha pasado a ser no tanto mantener el territorio como eliminar rusos más rápido de lo que el Kremlin puede reclutarlos. Por primera vez, gracias en gran parte a los esfuerzos Brovdi, esto podría estar sucediendo ahora.

Brovdi analiza las cifras en un cubículo sin ventanas de tres metros cuadrados, fumando cigarrillos en cadena y sorbiendo té de Fortnum & Mason, un guiño a su vida anterior alternando con los ricos en las casas de subastas de Londres. Las pérdidas rusas han aumentado sustancialmente desde que él asumió el mando el verano pasado, ayudado por un sistema renovado y gamificado que ahora prioriza a la infantería enemiga. Diciembre marcó un punto de inflexión, el primer mes en que las pérdidas rusas verificadas ante los drones ucranianos superaron el reclutamiento. Desde el inicio del invierno, los drones ucranianos han matado o incapacitado al menos a 8.776 soldados más de los que Rusia ha reemplazado. Rusia continúa ganando poco terreno a cambio de sus pérdidas. Incluso en su eje más exitoso, cerca de la ciudad de Kostiantynivka en el Donbás, ha tomado solo el 23% del territorio previsto en su plan de campaña de invierno.

FOTO DE ARCHIVO. Una persona sostiene un dron interceptor Sting de la empresa ucraniana Wild Hornets en un lugar no revelado de Ucrania. 16 de marzo de 2026 REUTERS/Thomas Peter

La brigada de drones de Brovdi, con el nombre en código “pájaros de Madyar”, afirma haber sido responsable de una sexta parte de las pérdidas rusas. La agrupación más amplia de fuerzas no tripuladas que ahora controla representa más de un tercio. Esas fuerzas constituyen solo el 2% de la plantilla del ejército ucraniano. En el pico de diciembre, las pérdidas enemigas alcanzaron las 388 al día, el equivalente al componente de asalto de un batallón entero. “Si a un batallón no le queda infantería, los rusos no lo disuelven, sino que lanzan a los oficiales de escritorio al frente”, dice Brovdi. “Son los blancos más fáciles, porque no saben luchar”. Sus soldados tienen la orden de apuntar al personal, en lugar de al blindaje u otro equipo, al menos el 30% del tiempo. Rusia solo puede entrenar y equipar a un número limitado de reclutas; Brovdi lo compara con una vaca, y a sus unidades con granjeros. “Necesitamos seguir ordeñando esta vaca, el ejército ruso, por todo lo que vale, agotándola más allá de su capacidad máxima”.

Húngaro étnico de las tierras fronterizas del oeste de Ucrania, Brovdi se unió a la guerra como voluntario civil. Su ascenso fue improbable pero no accidental. Aplicando instintos comerciales a los problemas del campo de batalla, ayudó a desarrollar las primeras capacidades de drones de Ucrania. El primer avance se produjo en el verano de 2022, cuando luchaba en el frente de Jersón. Los ucranianos estaban en desventaja de fuego y, lo que era peor, no tenían idea de desde dónde disparaban los rusos. Brovdi, todavía un soldado inexperto, recordó un dron que le había comprado a su hijo en un viaje de negocios a Asia, e hizo que trajeran algunos a las trincheras. Eran rudimentarios, pero lo suficientemente buenos para detectar tanques rusos ocultos. El futuro comandante comenzó a pasar coordenadas a una brigada de artillería cercana a través de Discord, una aplicación de redes sociales. Había creado la primera cadena de ataque con drones de Ucrania.

Un año después, Brovdi y sus discípulos habían sido trasladados a Bajmut, entonces el principal escenario de matanza de la guerra. Un colega, un antiguo campeón de taekwondo conocido como Klym, tenía un amigo que había competido en carreras de drones de visión en primera persona (FPV). Sugirió que las máquinas rápidas y ágiles podrían transportar municiones pequeñas. El equipo comenzó a colgar preservativos llenos de agua de los árboles e intentaba golpearlos con drones. Pronto estaban pegando granadas estadounidenses MK-19 a los armazones. Esto se convirtió en la piedra angular de un concepto de zona de muerte de reconocimiento y ataque de “línea de drones”, que Brovdi defendió más tarde para compensar la escasez de infantería de Ucrania. Las cien pantallas del búnker muestran cuánto han progresado las operaciones. Cada misión, ya sea un ataque con drones o una sesión de guerra electrónica, se registra y verifica por video, y luego se introduce en un software de inteligencia empresarial que Brovdi adaptó de sus días como comerciante de granos. “Los principios son los mismos”, dice. “Les pedí a mis chicos que cambiaran el tipo de grano, el tonelaje y los números de los camiones por armas, turnos y municiones”. La matanza se gestiona más cerca del frente. Los equipos operan a 3-5 km detrás de la línea, supervisados únicamente por capitanes de batalla en el cuartel general. Brovdi dice que la unidad tiene un ecosistema de 15 funciones entrelazadas, desde la interferencia hasta la vigilancia, la colocación de minas y la producción de explosivos. Es un concepto que los generales de la OTAN aún tienen que asimilar, afirma. “Cuando vienen los estadounidenses —y vienen a nosotros como abejas a la miel— preguntan: ‘¿Qué dron es mejor?’. Yo les digo que el mejor dron es un ecosistema. Para que un piloto logre una baja, toda una engranaje debe trabajar detrás de él”.

Un soldado ucraniano en la región de Donetsk, Ucrania. 13 de agosto de 2025 REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy

Los críticos de Brovdi dicen que su éxito depende del apoyo y los fondos incondicionales que ha recibido desde que asumió el cargo de jefe de drones. Las fuerzas armadas de Ucrania suelen operar bajo una escasez constante. Su predecesor, que no era tan cercano a Oleksandr Syrsky, el comandante en jefe, nunca disfrutó de los mismos recursos. Brovdi responde que los soldados ucranianos no deberían estar esperando por los drones, sino que los drones deberían estar listos y esperando por ellos. Insiste en tener un respaldo para cada pieza de equipo, una lección aprendida en varias experiencias cercanas a la muerte, y dice que sus estrictos protocolos de seguridad mantienen la tasa de bajas acumuladas de su unidad en solo el 1%. Las fuerzas de sistemas no tripulados ahora cobran 400 vidas rusas por cada ucraniano, afirma, y cada baja cuesta 878 dólares en material. “Deberíamos estar intercambiando plástico y metal por rusos muertos”, dice. “Es el mejor tipo de cambio”.

Los videos de bajas en el campo de batalla de Brovdi, publicados en las redes sociales con música de persecución cómica, lo han convertido en una figura controvertida. Algunos alegan que tales videos violan las leyes de la guerra. Él descarta las críticas. “No experimento ninguna reserva moral en absoluto. Ninguna”, dice. “Un hombre con un rifle en la mano en mi tierra viene a matarme. O lo mato yo o me mata él. Millones de ucranianos, incluida mi madre, sacan fuerzas de lo que hacemos”.

Ese enfoque decidido está dando esperanzas a Ucrania. Si será suficiente para obligar a Vladimir Putin a detener su guerra es otra cuestión. Diciembre fue la primera vez que las cifras de Brovdi se volvieron a favor de Ucrania. En el año anterior a ese, las fuerzas rusas habían crecido en más de 100.000 hombres. El presidente de Rusia parece no tener una estrategia de salida. “Veamos primero si podemos mantener el ritmo este próximo año”, dice Brovdi. “No tengo fantasías color de rosa de que esta guerra esté a punto de terminar”.

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