China no puede escapar del shock energético

Depósitos de petróleo y gas en un almacén petrolero de un puerto de Zhuhai, China, el 22 de octubre de 2018. (REUTERS/Aly Song/Foto de archivo)

La ciudad costera china de Zhuhai está conectada con Hong Kong por una impresionante obra de infraestructura: un puente y túnel de 55 km, el cruce marítimo más grande de su tipo. Algunos hongkoneses lo utilizan para visitar Chimelong Ocean Kingdom, un parque temático con un tiburón ballena, montañas rusas y un hotel con forma de nave espacial. Otros son automovilistas con un propósito más mundano: viajan a Zhuhai para llenar sus tanques de gasolina, que se consigue con un descuento lo suficientemente grande como para que el viaje valga la pena.

La fórmula de precios de la gasolina en China continental suaviza las fluctuaciones del mercado internacional. De este modo, constituye una de las maneras en que China protege a sus ciudadanos de los efectos de la guerra en Irán, que ha dejado atrapados a buques petroleros a ambos lados del estrecho de Ormuz y ha dañado la infraestructura energética en el Golfo Pérsico.

Hay muchos más ejemplos. Como medida de emergencia, la agencia de planificación china ha prohibido las exportaciones de productos refinados, incluyendo gasolina, diésel y combustible para aviones. Las pequeñas refinerías independientes del país, agrupadas en la provincia de Shandong, están procesando crudo iraní, que aún puede transitar por el estrecho. Y si la guerra se prolonga, China también podría recurrir a su vasta reserva estratégica de petróleo, que reabasteció diligentemente cuando los precios del petróleo eran bajos el año pasado. “Esta es la peor pesadilla de China”, declaró el senador estadounidense Lindsey Graham a principios de este mes. Pero precisamente porque la vulnerabilidad de China ante una crisis energética preocupa a sus líderes, estos han tomado medidas para mitigarla.

La vulnerabilidad de China se debe a su enorme demanda. El país produce más petróleo que Kuwait o los Emiratos Árabes Unidos; incluyendo gasolina y otros líquidos refinados, también supera la producción de Irak. El problema radica en que China consume más energía que Estados Unidos, Rusia e India juntos, una cantidad que empequeñece su producción nacional.

El carbón, que se extiende en gruesas vetas por las provincias de Shanxi, Shaanxi y Mongolia Interior, proporciona la mayor parte de esa energía. Las energías renovables representan una proporción en rápido crecimiento. Pero el tema principal aún produce más del 18%. A pesar de su propia producción de crudo, China depende de las importaciones de petróleo para aproximadamente el 13-14% de sus necesidades energéticas, más de la mitad de las cuales provienen de Oriente Medio. Gran parte de este petróleo se encuentra ahora estancado. La guerra ha bloqueado el paso del Ormuz, el estrecho canal por donde solían transitar más de 15 millones de barriles de petróleo al día. Los envíos procedentes de los países vecinos de Irán se han reducido drásticamente.

Mientras tanto, gran parte del petróleo que Arabia Saudita transporta frenéticamente por oleoductos hasta su costa occidental, para evitar el estrecho, no resulta atractivo para las refinerías chinas. India compró rápidamente crudo ruso después de que Estados Unidos diera su visto bueno, suspendiendo la amenaza arancelaria que había esgrimido anteriormente para desalentar dichas compras.

Sin embargo, China cuenta con algunas ventajas, entre ellas una fuente de suministro conveniente e inaccesible para muchos otros: el propio Irán. Según Kpler, una empresa de análisis de datos, este mes se ha podido transitar por el estrecho un promedio de entre 1,3 y 1,4 millones de barriles diarios de petróleo iraní, lo que representa aproximadamente el 90% del volumen anterior a la guerra. La mayor parte de este petróleo se destina a China. Las compañías petroleras nacionales del país no se atreven a aceptarlo por temor a sanciones financieras que las aislarían del sistema financiero mundial, centrado en el dólar. Pero las refinerías de menor tamaño, que representan cerca de una cuarta parte de la producción china, aceptan con gusto el petróleo iraní, pagando a menudo en yuanes, según Muyu Xu de Kpler.

Algunas de las refinerías podrían obtener grandes beneficios en las próximas semanas. La inestabilidad les ha permitido subir los precios de sus productos refinados, incluso mientras trabajan con crudo barato adquirido antes de la guerra. «Nuestro objetivo es obtener beneficios en marzo para todo 2026», declaró recientemente un funcionario de una refinería a Reuters. Un riesgo para estas refinerías, señala Kpler, es que la guerra beneficie demasiado a Estados Unidos. Si los mulás iraníes fueran reemplazados por un régimen más dócil, al que se le permitiera vender su petróleo en el mercado internacional, las refinerías perderían el descuento del que disfrutan actualmente por manejar crudo sancionado. Esto podría poner en riesgo su supervivencia.

Además del crudo iraní, China puede recurrir a sus vastas reservas. Se estima que estas cubren unos 120 días de demanda, una vez que se suman a la reserva estratégica del gobierno los inventarios de las empresas estatales y las refinerías. Mientras tanto, ha prohibido las exportaciones de productos de combustible refinado. También se ha mantenido fiel a la fórmula establecida en 2016, que ajusta los precios minoristas solo gradualmente y los congela por completo si el precio de referencia mundial supera los 130 dólares por barril. El 9 de marzo, por ejemplo, aumentó los precios máximos de la gasolina en 695 yuanes (100 dólares) por tonelada, lo que supuso un aumento del 7,8% en la provincia de Guangdong, donde se encuentra Zhuhai. Los precios en Hong Kong son casi un 50% más altos.

Sin embargo, China no puede proteger su economía por completo. El aumento de los costos repercutirá en las cadenas de suministro y elevará los costos de flete. Si el precio del petróleo promedia incluso 85 dólares por barril este año (actualmente ronda los 100 dólares), podría reducir en 0,3 puntos porcentuales el crecimiento de la producción industrial china, según Shenwan Hongyuan, una firma de valores. Goldman Sachs ya ha recortado su pronóstico de crecimiento del PIB para este año en 0,1 puntos porcentuales, hasta el 4,7%, aunque el banco realizó recortes mayores en sus pronósticos para India (0,5 puntos), el Sudeste Asiático (0,4) y Japón (0,3).

A largo plazo, el caos en Oriente Medio podría acelerar la adopción de vehículos eléctricos, así como de energía solar y eólica, que China suministra en abundancia. Los países podrían dejar de depender de los combustibles fósiles no por su contaminación, sino porque gran parte del suministro proviene de una región tan peligrosa. En el pasado, los países se preocupaban por la presión ejercida por China, temiendo que esta pudiera intimidar o manipular a los países que dependen de sus proveedores. Pero tras los recientes acontecimientos en el Golfo, los lugares con inseguridad energética podrían ver la dependencia de China como el mal menor. Mejor ser presionado que estar en apuros.

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