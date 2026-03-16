La guerra de Irán podría estar a punto de escalar

El cierre del estrecho de Ormuz incrementa el riesgo de escalada en la guerra entre Irán y Estados Unidos (WANA/REUTERS)

Olvídese del cambio de régimen, de un acuerdo nuclear y del resto de los objetivos siempre cambiantes de Estados Unidos en Irán. Con la guerra ahora en su tercera semana, podría parecer que la lista de metas de Donald Trump se ha reducido a solo una: el control del Estrecho de Ormuz, el paso más vital para el suministro energético mundial.

Eso no es del todo cierto, por supuesto. Estados Unidos e Israel continúan bombardeando cientos de objetivos en todo Irán, muchos de los cuales no tienen nada que ver con el estrecho. Según HRANA, un grupo de derechos humanos con sede en Washington D. C., al menos 2.400 personas han muerto, incluidos más de 1.300 civiles, desde el inicio de la guerra. Irán sigue lanzando decenas de misiles y drones cada día contra Israel y los estados del Golfo, dañando desde una base militar en Arabia Saudita hasta un rascacielos en Dubái que alberga un restaurante llamado Sexy Fish.

Sin embargo, el estrecho se ha convertido en el foco de la guerra. Irán ha impuesto un cierre de facto al amenazar a barcos comerciales y atacar algunos de ellos. Eso ha bloqueado aproximadamente el 15% del suministro mundial de petróleo, así como las exportaciones de gas natural licuado (GNL) de Catar, el mayor productor mundial de este recurso (representa el 20% de las exportaciones globales de GNL).

Estados Unidos e Israel intensifican bombardeos en Irán mientras aumentan las tensiones en el Golfo Pérsico.

Supuestamente, el gobierno de Trump no esperaba que el estrecho se cerrara abruptamente—otro ejemplo de su miopía en la gestión de esta guerra—y está buscando desesperadamente una respuesta. “De una forma u otra, pronto lograremos que el Estrecho de Ormuz esté ABIERTO, SEGURO y LIBRE,” escribió el presidente en redes sociales el 14 de marzo. Mientras tanto, Mojtaba Khamenei, o quienquiera que esté redactando comunicados en su nombre—el nuevo líder supremo de Irán no ha sido visto desde que fue designado para el cargo hace una semana—dice que permanecerá cerrado.

Al señor Trump le resultará difícil cumplir su promesa. La geografía del estrecho favorece a Irán, al igual que la baja tolerancia al riesgo de los transportistas y aseguradoras. Sin embargo, Irán también enfrenta un dilema: hasta ahora, cerrar el estrecho ha sido una victoria táctica que no ha logrado su objetivo estratégico de poner fin a la guerra. La batalla por Ormuz podría empujar a ambas partes hacia una escalada peligrosa.

Con solo 54 kilómetros (34 millas) de ancho en su punto más angosto, flanqueado por montañas en ambos lados, el estrecho será extremadamente difícil de reabrir para Estados Unidos. Irán no necesita atacar todos los barcos que transiten por allí, solo debe convencer a sus propietarios y tripulaciones de que podría hacerlo. Enviar tropas estadounidenses para asegurar la costa es inviable, dada la magnitud de la fuerza necesaria; Irán también podría simplemente seguir disparando desde tierra firme. El señor Trump suplica a China, Francia y a otros países ricos que envíen buques de guerra para escoltar embarcaciones comerciales. Ninguno parece dispuesto a ayudar, lo cual no es sorprendente, considerando la probabilidad de que tales escoltas se conviertan en objetivos.

Si Trump no logra reabrir la ruta, podría intensificar el conflicto en otro lado. Durante décadas ha tenido una fijación con la isla de Kharg, una formación rocosa en el Golfo Pérsico que alberga la principal terminal de exportación de petróleo de Irán. En 1988 dijo en una entrevista que, de ser presidente, “la haría trizas”. El 13 de marzo tuvo su oportunidad: Estados Unidos bombardeó decenas de objetivos militares iraníes allí, alcanzando depósitos de almacenamiento de misiles y minas navales. La terminal petrolera quedó intacta, según Trump, “por razones de decencia” (bombardearla causaría un desastre ambiental).

Podría esperar tomarla. Comentaristas de Fox News, quienes suelen ajustar sus mensajes a una audiencia de uno, lo han alentado. También lo ha hecho Lindsey Graham, un senador republicano de línea dura que tiene la atención del presidente. “Quien controle la isla de Kharg, controla el destino de esta guerra,” escribió en redes sociales. Graham firmó su tuit con las palabras semper fi (siempre fiel), una versión abreviada del lema de los marines estadounidenses. Fue un detalle notable: escribió la publicación horas después de que el Pentágono anunciara que una unidad expedicionaria de marines, entrenada para este tipo de misión, sería redeplegada de Japón a Oriente Medio.

El impacto del cierre de Ormuz eleva el precio del petróleo por encima de 100 dólares y provoca medidas de ahorro energético en Asia.

Estados Unidos probablemente podría tomar la isla. Lo que ocurriría después es menos claro. Debería mantener el territorio dentro del alcance de los misiles y drones iraníes. Podría esperar usar Kharg para presionar a Irán a llegar a un acuerdo, pero el régimen es terco. Los mercados petroleros se inquietarían ante una pérdida adicional de suministro—Irán sigue enviando más de 1 millón de barriles por día (b/d) a China—y la perspectiva de una guerra terrestre más prolongada.

El cierre del estrecho ya ha llevado el precio del petróleo a más de 100 dólares por barril. Varios gobiernos asiáticos han reducido el uso de aire acondicionado en sus oficinas y cambiado a semanas laborales de cuatro días para los funcionarios o los han alentado a trabajar desde casa para afrontar la escasez de energía. Las interrupciones están empezando a extenderse también a la economía no petrolera: los precios del helio, utilizado en la atención de la salud y en la industria, se han duplicado desde el inicio de la guerra, mientras que los precios de la urea, un fertilizante, han aumentado en más de la mitad. A pesar de esto, Irán no ha infligido tanto daño a Estados Unidos como para que Trump se sienta obligado a detener la lucha.

El impacto sería peor de no ser por dos oleoductos que evitan el Estrecho de Ormuz. Uno de ellos, en Arabia Saudita, puede transportar hasta 7 millones de barriles por día (b/d), dos tercios de la producción total del reino, hasta puertos en el Mar Rojo. El otro, en Emiratos árabes Unidos (EAU), puede mover aproximadamente la mitad de los 3,4 millones de b/d del país hasta el puerto de Fujairah, que está fuera del estrecho.

Los oleoductos son solo una solución parcial para Arabia Saudita y los EAU, y no ayudan en absoluto a Baréin, Kuwait y Catar, que no pueden hacer llegar su petróleo y gas a los compradores. Aun así, mantendrán el flujo de una parte considerable del petróleo del Golfo. Docenas de petroleros ya navegan hacia la costa occidental de Arabia Saudita para recoger petróleo. Irán intentará interrumpirlos. Durante las noches del 12 y 13 de marzo lanzó más de 50 drones contra instalaciones petroleras sauditas, en comparación con apenas unos pocos al inicio de la guerra (el ministerio de Defensa saudita afirma que todos fueron derribados).

Luego, el 14 de marzo, Irán intentó atacar Fujairah. El dron fue interceptado, pero los restos provocaron un incendio (en la foto) que detuvo temporalmente las exportaciones de petróleo. Aunque se reanudaron a la mañana siguiente, el ataque fue un recordatorio de que Ormuz no es la única vulnerabilidad en el suministro de petróleo del Golfo. Es probable que se produzcan más ataques de este tipo. Irán también podría tratar de atacar los propios oleoductos; el de Arabia Saudita es particularmente vulnerable, ya que se extiende por más de 1.200 kilómetros a través del desierto.

Con tantos petroleros rumbo al Mar Rojo, Irán podría animar a los hutíes, su aliado miliciano en Yemen, a reanudar su propia campaña contra el transporte marítimo. El grupo prácticamente detuvo el tráfico por el Mar Rojo en 2024 al disparar misiles contra barcos, lo que describió como una muestra de apoyo a los palestinos en Gaza. Incluso un solo ataque de este tipo ahora probablemente sería suficiente para desatar el pánico en los mercados.

Sin embargo, si Irán hiciera alguna de estas cosas, podría provocar la entrada directa de los estados del Golfo en la guerra. Los sauditas ya han advertido que un daño a sus instalaciones petroleras sería cruzar una línea roja. Ambas partes están en un aprieto: Estados Unidos no tiene una forma sencilla de reabrir Ormuz, pero Irán puede que no logre forzar a Trump a poner fin a la guerra manteniéndolo cerrado.

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