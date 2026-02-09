Cómo utilizará la primera ministra de Japón su nuevo y masivo mandato

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Takaichi Sanae arriesgó su puesto como primera ministra de Japón al convocar elecciones anticipadas. Su apuesta dio sus frutos. El gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) triunfó el 8 de febrero. El PLD obtuvo una contundente mayoría de dos tercios en la poderosa cámara baja del parlamento, incluso sin el apoyo de su socio de coalición. El resultado otorga a la Sra. Takaichi, quien es a la vez una pacifista fiscal y una férrea defensora de la seguridad, un amplio mandato, a la vez que marca el regreso del PLD a un dominio indiscutible en la política japonesa.

Una victoria tan rotunda no estaba garantizada. Aunque la propia Sra. Takaichi ha sido inusualmente popular desde que asumió el cargo en octubre pasado, su partido se mantuvo mucho menos popular. El resultado muestra que el atractivo personal de la Sra. Takaichi es una fuerza potente. Junto con su socio, el Partido de Innovación de Japón (Ishin), y varios independientes aliados, la coalición gobernante del PLD entró en las elecciones con 233 escaños en la cámara de 465 escaños, para una mayoría de solo uno. Han asegurado 352. El PLD también se benefició del colapso de la oposición de centro-izquierda dominante: la Alianza de Reforma Centrista (CRA), formada por la fusión de dos partidos de larga data, perdió más de la mitad del total de escaños que tenía antes de las elecciones. Si bien varios partidos emergentes más pequeños aseguraron puntos de apoyo en la Dieta, ninguno es lo suficientemente fuerte como para desafiar al PLD .

El PLD solo ha perdido el poder dos veces desde su fundación en 1955. Tras un turbulento período de gobierno opositor entre 2009 y 2012, el partido recuperó su dominio bajo el mentor de Takaichi, Abe Shinzo, quien fue primer ministro hasta 2020. Sin embargo, en los últimos años, ha ido de escándalo en escándalo; en las dos elecciones más recientes, una para la cámara alta el verano pasado y una para la cámara baja en octubre de 2024, el partido perdió sus mayorías, quedando al frente de un gobierno minoritario. El PLD recurrió a Takaichi como líder del partido en octubre. Esta incorporó a Ishin como nuevo aliado, logrando una ajustada mayoría.

La Sra. Takaichi ha atraído a los votantes deseosos de cambio, o al menos en apariencia. Siendo la primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra del país, ha marcado un grato contraste con las anteriores, gracias a su formación de clase media y su estilo directo. Ex baterista de heavy metal, se ha desenvuelto con seguridad en el escenario internacional, incluso con Donald Trump, el líder del aliado más importante de Japón. (Trump respaldó a la Sra. Takaichi antes de las elecciones). Una disputa diplomática con China la ayudó a consolidar el apoyo en su país. Sus promesas de grandes gastos han provocado en ocasiones temblores en los mercados de bonos, pero tienden a resultar atractivas para los votantes.

En la campaña electoral, la Sra. Takaichi electrizó al público. Cumplió con su promesa de “trabajar, trabajar, trabajar, trabajar, trabajar”: durante el período electoral de 12 días, cubrió más terreno que cualquier otro líder de partido, acumulando 12.480 km, según un recuento de Yomiuri , un periódico. También arrastró a su anticuado partido a la era digital, convirtiéndose en una fuerza en las redes sociales. El CRA , reunido apresuradamente, mientras tanto, no logró inspirar. La combinación del Partido Democrático Constitucional (el sucesor del histórico principal partido de centroizquierda del país, el Partido Democrático de Japón) y el antiguo socio de coalición del PLD, Komeito, produjo una confusión en lugar de sinergia. En línea, el partido adquirió el poco favorecedor apodo de “5G“, un juego de palabras con la palabra japonesa para “anciano”, oji-san , en referencia al hecho de que sus principales líderes eran todos dinosaurios políticos masculinos mayores.

El extraordinario resultado electoral transformará la política japonesa en los próximos años. Los líderes de la CRA probablemente dimitirán; aún no está claro si la alianza sobrevivirá. Los partidos de izquierda más pequeños también sufrieron grandes pérdidas, lo que sugiere que los votantes consideran que su pacifismo ideológico está desfasado del turbulento mundo actual. Los partidos emergentes han demostrado ser más dinámicos que la oposición tradicional. El partido ultraderechista “Hazlo Tú Mismo” (Sanseito) obtuvo algunos escaños, aunque menos de los que se proponía. Team Future (Mirai), un partido tecno-optimista fundado en mayo, fue un éxito inesperado, emergiendo como una alternativa para muchos votantes independientes y obteniendo 11 escaños.

Con su imponente nueva mayoría, el PLD podrá ignorar las críticas de la oposición. La Sra. Takaichi saldrá de las elecciones más fuerte y audaz. Los posibles rivales dentro del partido guardarán silencio, dejándola gobernar en el futuro previsible. Con una supermayoría en la cámara baja, la coalición gobernante podrá controlar el proceso legislativo, ya que puede anular la cámara alta, más fraccionada (donde carece de mayoría).

La Sra. Takaichi también puede seguir adelante con las políticas que prefiere. Ha prometido una “política fiscal responsable y proactiva”, que incluye una reducción temporal de dos años del impuesto al consumo de alimentos y grandes inversiones en política industrial para apoyar a las industrias críticas. También quiere impulsar más reformas para fortalecer las fuerzas armadas y el aparato de seguridad de Japón. Ha pedido el levantamiento de las restricciones a la exportación de armas para impulsar la industria de defensa japonesa; está a favor de la creación de una nueva agencia nacional de inteligencia. ¿El punto débil? Si bien la Sra. Takaichi ha eliminado rápidamente a sus adversarios políticos internos, otros adversarios, desde los vigilantes del mercado de bonos hasta sus homólogos en Pekín, no serán tan fáciles de vencer.

