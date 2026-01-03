¿Cómo se desarrollarán las protestas masivas que convulsionan a Irán?

Manifestantes cruzan un puente durante una protesta contra la situación económica y la crisis de la moneda iraní en Teherán el 29 de diciembre de 2025 (AFP)

Para muchos iraníes, el estado de ánimo predominante a finales de 2025 era de desesperación. El país había soportado un año de guerra, colapso económico y crisis ambiental. El gobierno estaba paralizado, sus líderes incapaces de cambiar de rumbo por su debilidad, su ideología o su ineptitud (y, en algunos casos, las tres cosas a la vez). Era solo cuestión de tiempo para que tal pesimismo diera lugar a otra ronda de protestas masivas. La única pregunta era qué las desencadenaría.

Surgió de un lugar inesperado el 28 de diciembre, cuando los vendedores de electrónica de Teherán se declararon en huelga. Sus quejas eran claras: la mayoría de sus productos son importados, y es difícil comprar y vender productos importados con la moneda en caída libre. Pero el malestar se extendió rápidamente. Otros negocios siguieron el ejemplo, incluyendo los comerciantes del gran bazar de la capital, considerado un indicador de la política iraní.

Las protestas callejeras comenzaron en Teherán y se extendieron rápidamente a Isfahán, Shiraz y otras grandes ciudades. Sus cánticos se volvieron más políticos: “Muerte al dictador” no es simplemente un llamado a la estabilidad del tipo de cambio. En una ciudad provincial del sur, la gente intentó asaltar un edificio municipal. El 31 de diciembre, se ordenó el cierre de escuelas y oficinas en 21 de las 31 provincias de Irán. Oficialmente, el cierre tenía como objetivo ahorrar energía durante una ola de frío. Pero muchos iraníes lo interpretaron como un plan para mantener a los posibles alborotadores en casa.

Las manifestaciones no han sido multitudinarias —miles de personas, en lugar de millones como en 2009—, pero sí son las más numerosas desde 2022, cuando Irán se vio sacudido por las protestas tras la muerte bajo custodia policial de una joven arrestada por su vestimenta “indecente” (es decir, aparecer con el cabello descubierto). El régimen ha reprimido con dureza en las localidades pequeñas, pero hasta ahora ha tendido a evitar la confrontación abierta en las grandes ciudades. Aun así, varias personas han muerto y más de 100 han sido arrestadas.

Los iraníes tienen muchos motivos para estar enfadados. El rial ha perdido más del 40% de su valor desde junio, cuando Irán e Israel libraron un conflicto de 12 días. El mes pasado, alcanzó un mínimo histórico de 1,4 millones de riales por dólar. Aunque el salario mínimo casi se ha duplicado en los últimos dos años, sigue siendo de apenas 2 dólares al día. La inflación ha sido de dos dígitos durante años y ahora supera el 40%. A esto se suma la escasez crónica de energía y agua: los apagones continuos han asolado el país durante meses, y en noviembre, el presidente Masoud Pezeshkian advirtió que algunas zonas de Teherán podrían tener que ser evacuadas si el suministro de agua seguía disminuyendo.

Si estas quejas le resultan familiares, es porque deberían. Quejas similares han impulsado otras grandes oleadas de protesta, como las de 2017 y 2019. De hecho, podría ser un error considerarlas eventos aislados. Casi 50 años después de la revolución islámica, Irán se ha convertido en un país en ebullición, con grandes erupciones cada pocos años y decenas de otras menores entre ellas.

El Sr. Pezeshkian prometió reformas cuando fue elegido en julio de 2024, pero es difícil reformar un país gobernado por un clérigo de 86 años que se resiste al cambio. El ayatolá Alí Jamenei, el líder supremo, no ha ofrecido grandes concesiones sobre los programas nucleares y de misiles balísticos de Irán que podrían facilitar un acuerdo con Estados Unidos y, por consiguiente, un alivio de las sanciones económicas.

Algunos funcionarios esperaban que la guerra con Israel produjera un efecto duradero de movilización que silenciara la disidencia. El gobierno ha renunciado en gran medida a imponer el uso del hiyab a las mujeres, una gran fuente de indignación popular, y ha apelado al nacionalismo iraní laico, inundando la capital con vallas publicitarias de héroes preislámicos. Nada de esto ha funcionado: el verdadero problema, para la mayoría de los iraníes, es el constante deterioro de su calidad de vida.

El presidente solo puede maniobrar al margen. El 29 de diciembre destituyó al impopular gobernador del banco central y lo reemplazó por Abdolnaser Hemmati, economista y exdirector del banco. Irónicamente, el Sr. Hemmati había sido destituido de su anterior cargo como ministro de Economía en marzo, tras ser destituido por legisladores conservadores indignados por la alta inflación. Más de un iraní compara esta reorganización con la reorganización de las tumbonas en el Titanic.

Si el régimen parece estar a la deriva, la oposición también. Para que las protestas triunfen, suelen necesitar algunos ingredientes: escala, liderazgo y la capacidad de crear divisiones dentro de la élite gobernante. Nada de esto existe en Irán. Por muy descontentos que estén, la mayoría de los iraníes prefieren quedarse en casa. El movimiento de protesta está desorganizado y sin líderes, y aún no hay indicios de que miembros influyentes del poder rompan con el régimen. Todo esto sugiere que los disturbios actuales se diluirán o serán aplastados, como en anteriores ocasiones.

Sin embargo, esta vez hay dos factores impredecibles. Uno es Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, quien parece estar interesado en lanzar otra ronda de ataques aéreos contra Irán, que intenta reconstruir su programa de misiles balísticos tras los daños causados ​​por los ataques de junio. Esto estaba en la agenda cuando visitó a Donald Trump en Mar-a-Lago el 29 de diciembre. El espectro de la guerra podría reconfigurar la política iraní de maneras difíciles de predecir.

También podría serlo la perspectiva de la intervención estadounidense. El 2 de enero, Trump advirtió a Irán que no reprimiera a los manifestantes. “Si Irán mata violentamente a manifestantes pacíficos, como es su costumbre, Estados Unidos acudirá a su rescate. Estamos preparados y listos para actuar”, escribió.

Como siempre ocurre con el presidente en redes sociales, es difícil saber qué pretende. Sin embargo, Irán tiene buenas razones para tomarse en serio las advertencias de Trump: después de todo, asesinó a un general iraní en su primer mandato y bombardeó sus instalaciones nucleares en el segundo. Pero Irán ya ha asesinado a manifestantes; si las manifestaciones se intensifican, es casi seguro que matará a más. Si ignora esta advertencia, ¿cumplirá realmente Trump su promesa? ¿Y qué implicaría eso? Nadie lo sabe.