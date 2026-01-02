Los generales de Europa advirtieron a la población que se preparen para la guerra

Reclutas de la 65ª Brigada Mecanizada Separada de las Fuerzas Armadas de Ucrania asisten a ejercicios militares en un campo de entrenamiento cerca de la línea del frente, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en la región de Zaporizhzhia, Ucrania, el 1 de enero de 2026 (Andriy Andriyenko/Folleto vía REUTERS)

“Tenemos que aceptar la pérdida de nuestros hijos”. Para los ciudadanos franceses, la declaración de noviembre del general Fabien Mandon, jefe de las Fuerzas Armadas, fue un golpe devastador. La posibilidad de un conflicto con Rusia para 2030, dijo, significaba que todos, no solo el ejército, debían estar preparados; Francia sería vulnerable si no estaba preparada para sufrir. Sin embargo, sus palabras fueron recibidas con indignación e incredulidad.

Europa Occidental lucha por comprender que vive “en un espacio entre la paz y la guerra”, como lo expresó Blaise Metreweli, jefe de inteligencia británico, el 15 de diciembre. Para los países cercanos a Rusia —especialmente los bálticos, Polonia y los países nórdicos—, el concepto de “preparación para la guerra” es bien conocido. Pero en capitales como París, que está más cerca de Argel que de Kiev, la amenaza se siente lejana: algo para ver en la pantalla chica.

De ahí la alarma de los jefes de seguridad. El 11 de diciembre, Mark Rutte, secretario general de la OTAN , declaró con tono sombrío: “Debemos estar preparados para la magnitud de la guerra que padecieron nuestros abuelos o bisabuelos”. Días después, el mariscal jefe del aire Sir Richard Knighton, jefe de las fuerzas armadas británicas, declaró que la seguridad “no puede externalizarse únicamente a las fuerzas armadas”.

Algunos políticos de la oposición descartan estas advertencias como tácticas intimidatorias. Fabien Roussel, líder del Partido Comunista Francés, calificó el discurso del general Mandon de “belicismo intolerable”. Sin embargo, los gobiernos europeos están empezando a responder de dos maneras: primero, reintroduciendo alguna forma de servicio militar; segundo, preparando a la población civil para el conflicto.

El mes pasado, Emmanuel Macron, presidente de Francia, anunció diez meses de servicio militar voluntario remunerado para jóvenes de entre 18 y 25 años, a partir de 2026 (el servicio obligatorio se abolió en 1997). Donald Tusk, primer ministro de Polonia, contempla el entrenamiento militar para todos los hombres adultos, aunque no hay propuestas firmes. Al igual que en Alemania y Francia, la prioridad es crear una reserva y enviar un mensaje a los adversarios.

Tanto Francia como Alemania se han inspirado en los países nórdicos. Finlandia y Noruega llevan décadas aplicando el servicio militar obligatorio. Todos los hombres finlandeses son llamados a filas a los 18 años, y se espera que contribuyan a la defensa colectiva del país. Alemania basa su nuevo modelo en el más reciente de Suecia. En 2018, como parte de su estrategia de “defensa total”, el gobierno sueco reintrodujo un sistema por el cual todos los hombres y mujeres deben registrarse a los 18 años. El ejército recluta a una pequeña parte para un período de servicio militar de 11 meses. La mayoría de los analistas de defensa creen que Alemania necesitará en algún momento el servicio militar obligatorio para alcanzar sus ambiciosos objetivos de reclutamiento.

Sin embargo, la respuesta de Europa es desigual. Italia suspendió el servicio militar obligatorio en 2005. Guido Crosetto, ministro de Defensa, planea presentar un proyecto de ley para una fuerza de reserva voluntaria al parlamento en 2026. Esto ayudaría a compensar el déficit de personal de las fuerzas armadas, que oscila entre 30.000 y 40.000 efectivos. Sin embargo, sus planes siguen siendo imprecisos. En España, el gobierno ha aumentado el gasto en defensa. Sin embargo, solo prevé un modesto aumento de 7.000 efectivos para 2029, y no se habla de servicio militar obligatorio. Incluso Gran Bretaña, que tiene ambiciosos planes de rearme, no habla de ello. Sus fuerzas armadas están lanzando un programa de “año sabático” para menores de 25 años.

En cuanto a la preparación civil para la guerra, la brecha entre los países nórdicos, bálticos, Polonia y los países occidentales es aún mayor. Cada año, Suecia celebra una “semana de preparación” para centrar la atención. En 2024, el gobierno envió a todos los hogares un folleto de 32 páginas que indica: “Desde el año en que cumples 16 años hasta el final del año en que cumples 70, formas parte de la defensa total de Suecia y estás obligado a servir en caso de guerra o amenaza de guerra”. La guía explica qué almacenar en casa (pilas, linternas, comida enlatada, agua embotellada, papel higiénico, etc.) y cómo llegar a un refugio de defensa civil. La guía similar de Lituania enumera todo lo necesario para sobrevivir durante tres días, incluyendo cuerda y unos binoculares. Suecia planea aumentar el gasto en defensa civil a 19.400 millones de coronas suecas (2.100 millones de dólares) en 2028, frente a los 2.700 millones de coronas suecas de 2022. “Estamos poniendo mucho énfasis en adoptar un enfoque que abarque a toda la sociedad”, dice Carl-Oskar Bohlin, ministro de Defensa Civil.

Pocos países de Europa occidental tienen algo comparable. En noviembre, los Países Bajos enviaron a todos los hogares un folleto sobre cómo prepararse para emergencias, incluida la guerra. Francia ha preparado a sus ciudadanos para ataques terroristas, pero no para el tipo de conflicto que el Sr. Rutte describió: “destrucción, movilización masiva, millones de desplazados, sufrimiento generalizado”. España e Italia ni siquiera están participando en el debate público.

Una encuesta realizada en nueve países en diciembre confirmó la división en Europa ante la amenaza: el 77 % de los polacos consideraba que existía un “alto riesgo” de guerra con Rusia en los próximos años, frente a tan solo el 34 % de los italianos. Los europeos coincidieron en que no están preparados. De media, el 69 % afirmó que su país no podría defenderse de Rusia, incluyendo el 85 % de los italianos, el 69 % de los alemanes, el 58 % de los polacos y el 51 % de los franceses.