Netanyahu gana a lo grande en su reunión con Trump

El presidente estadounidense Donald Trump señala con el dedo al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu mientras se dan la mano durante una rueda de prensa tras reunirse en el club Mar-a-Lago, el 29 de diciembre de 2025 (REUTERS/Jonathan Ernst)

Benyamin Netanyahu podría considerar contratar a Donald Trump como su jefe de campaña. El primer ministro israelí se enfrenta a una dura batalla por la reelección en 2026. En su visita a Mar-a-Lago, la residencia del presidente estadounidense en Florida, el 29 de diciembre, Trump afirmó con entusiasmo que Netanyahu es “un primer ministro de guerra al más alto nivel”. Con otros al mando, insistió, “Israel ahora mismo no existiría”. El asediado primer ministro israelí no podría haber escrito mejores eslóganes electorales.

Para Netanyahu, quien va a la zaga en la mayoría de las encuestas, la percepción de una alianza única con el presidente es crucial, o al menos eso cree él. Trump complementó sus cálidas palabras con una invitación a su fiesta de Nochevieja. También afirmó haber hablado con el presidente de Israel, Isaac Herzog, sobre la exigencia de Netanyahu de que se ponga fin a su juicio por corrupción, prometiendo que el indulto estaba “en camino”. La oficina de Herzog negó que tal conversación hubiera tenido lugar. Pero eso poco importó.

La visita puede haber sido un rotundo éxito personal y político para Netanyahu, pero los beneficios diplomáticos para Israel son mucho menos evidentes. Al preparar la reunión, los funcionarios israelíes establecieron dos objetivos principales. En primer lugar, querían un compromiso claro del presidente de que Estados Unidos no iniciaría la reconstrucción de la devastada Franja de Gaza antes de que Hamas, los militantes islamistas que ahora controlan las zonas de Gaza de las que Israel se ha retirado, se desarmen por completo. (Israel también quiere que se devuelva el último cuerpo de un rehén en Gaza antes de que comience la siguiente fase del plan de paz de Trump).

En segundo lugar, Israel quería garantías de Trump de que Turquía, rival de Israel por la influencia en Oriente Medio, no se uniría a la fuerza de seguridad internacional prevista para Gaza. En ambos casos, el presidente, normalmente franco, se mostró ambiguo.

El Sr. Trump enfatizó que Hamas tenía “muy poco tiempo para desarmarse” y que, de no hacerlo, “se desataría un infierno”. Sin embargo, no lo impuso como condición para pasar a la siguiente fase de su plan de paz. Y en privado, funcionarios estadounidenses afirman que planean implementar el proyecto de reconstrucción “en cuestión de semanas”, aunque reconocen que el desarme de Hamas tomará mucho más tiempo.

Las declaraciones de Trump sobre Turquía fueron aún más decepcionantes desde la perspectiva de Netanyahu. Elogió efusivamente al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, calificándolo de “muy buen amigo” y afirmando que se sigue negociando la presencia de tropas turcas en Gaza. Peor aún para el primer ministro israelí, Trump afirmó que está considerando vender cazas furtivos F -35 avanzados a los turcos. Israel teme que esto erosione su actual ventaja como único país de la región que opera estos aviones.

El Sr. Netanyahu encontró cierto consuelo en sus duras declaraciones sobre Irán, que, según Israel, ha incrementado la producción de misiles balísticos desde la guerra de 12 días de junio. “He oído que Irán está intentando recuperar su posición”, sugirió el Sr. Trump; de ser así, “los aplastaremos”. Pero también enfatizó que preferiría un acuerdo con los iraníes a otro ataque.

Durante un almuerzo en Mar-a-Lago, el Sr. Trump enumeró todos los acuerdos de paz que afirma haber negociado. “¿Me lo atribuyo? No”, se quejó. El Sr. Netanyahu lo consoló diciéndole que, si bien no pudo ganar el Premio Nobel de la Paz, recibirá el Premio Israel por ayudar al pueblo judío. El Sr. Trump insiste en que ha puesto fin a las guerras de Israel en Gaza y con Irán, por lo que lo considerará bien merecido. Pero si el presidente considera que el trabajo está hecho, es posible que no ofrezca a Israel las garantías de seguridad que exige el Sr. Netanyahu, independientemente de las ganancias políticas personales del primer ministro.

