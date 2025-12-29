Con la jubilación de Warren Buffett, la incertidumbre acecha a Berkshire Hathaway

Warren Buffett, presidente y director general de Berkshire Hathaway (AP)

La primera vez que se “jubiló”, en 1956, Warren Buffett tenía 25 años. Benjamin Graham, el famoso selector de acciones que lo empleaba, había cerrado su fondo. El oráculo de Omaha, como más tarde se conocería al Sr. Buffett, regresó a su hogar en Nebraska. Su descanso laboral fue breve; pronto fundó su propia sociedad de inversión. Pero luego, en 1969, a los 38 años, el Sr. Buffett se jubiló por segunda vez, declarando a los inversores que “no estaba en sintonía con este entorno de mercado”, por lo que cerraría su fondo. Su atención se centró en Berkshire Hathaway, una empresa textil en dificultades que él controlaba. Desde entonces, ha sido uno de los mayores éxitos en la historia de los negocios.

El 31 de diciembre, el Sr. Buffett, de 95 años, se jubilará por tercera (y presumiblemente última) vez. Dejará el cargo de director ejecutivo de la novena empresa más valiosa de Estados Unidos, y la más singular. Berkshire es un coloso financiero. Es la segunda aseguradora de propiedad y responsabilidad civil más grande de Estados Unidos, y posee acciones negociables, bonos y efectivo por un valor de casi 700 000 millones de dólares. También es un conglomerado industrial. Berkshire controla alrededor de 200 empresas, entre ellas BNSF, uno de los cuatro ferrocarriles de “clase 1” de Estados Unidos; una colección de servicios públicos de energía; y marcas de consumo, desde zapatillas para correr Brooks hasta caramelos See’s. Y es una religión capitalista. La edición de 1934 de “Security Analysis”, un libro de texto del Sr. Graham y David Dodd, es su biblia. El Sr. Buffett pronuncia sermones anualmente en la conferencia de accionistas de Berkshire.

“Es difícil imaginar un acto más difícil de seguir.” Extensa, análoga y fraternal, Berkshire es una empresa singular que durante mucho tiempo giró en torno a su único jefe. Ha tenido un éxito enorme: desde que Buffett tomó el control de Berkshire en la década de 1960, sus acciones han generado una rentabilidad mucho mayor que el índice S & P 500 estadounidense. Por lo tanto, la transición a Gregory Abel, su sucesor designado, será seguida de cerca. ¿Podrá la creación de Buffett seguir prosperando tras su dimisión?

La empresa más venerada de Estados Unidos es también una de las menos comprendidas. Berkshire es conocida, sobre todo, por ser un vehículo para la genialidad inversora del Sr. Buffett. Es un inversor de valor, ya que comenzó su carrera explorando los mercados en busca de empresas con un valor inferior al valor contable de sus activos. Pero también ha invertido en numerosas acciones de crecimiento. Su compra de acciones de Apple entre 2016 y 2018 fue una de las inversiones más rentables en la historia de Berkshire.

Al Sr. Buffett le desagradan ambos términos. Pero hay un término de la jerga de inversión del que no se cansa de hablar: los “fosos”, una ventaja competitiva que permite a una empresa obtener constantemente una tasa de rendimiento superior a su coste de capital. La habilidad del Sr. Buffett para detectarlos es una de las razones del notable rendimiento de Berkshire. Algunos fosos se otorgan principalmente por los gustos de los consumidores, como en el caso de Apple (Berkshire posee acciones por valor de 65.000 millones de dólares) o Coca-Cola (28.000 millones de dólares). Otros se otorgan, al menos en parte, por la regulación, como en el caso de Bank of America (32.000 millones de dólares) o Moody’s (13.000 millones de dólares). Berkshire posee una pequeña parte de Visa (3.000 millones de dólares) y Mastercard (2.000 millones de dólares), los principales proveedores de tarjetas de crédito de Estados Unidos, así como una quinta parte de American Express (58.000 millones de dólares).

Quizás la mayor innovación del Sr. Buffett, sin embargo, no esté en asignar capital, sino en recaudarlo. En 1967, Berkshire compró National Indemnity, una aseguradora de Nebraska. Junto con GEICO, una aseguradora de automóviles, y una gran empresa de reaseguros, proporciona gran parte del capital de Berkshire. La idea es simple. Los asegurados pagan primas a las aseguradoras antes de que las aseguradoras paguen las reclamaciones a los asegurados. Cuando una aseguradora se gestiona de forma rentable, recaudando más en primas de lo que paga en reclamaciones y costes, puede invertir esas primas y embolsarse los rendimientos. La mayoría de las aseguradoras las invierten en bonos. Las aseguradoras de vida propiedad de capital privado ahora experimentan con la compra de deuda privada de mayor rendimiento. Pero, inusualmente, la mitad de los activos en poder de la rama de seguros de Berkshire se invierten en una cartera concentrada de acciones.

Las ganancias técnicas del negocio de seguros de Berkshire representan una parte pequeña y volátil de sus resultados, pero las primas recaudadas han financiado importantes operaciones. BNSF fue propiedad inicialmente de National Indemnity antes de convertirse en una filial de propiedad directa de Berkshire en 2023. La cuarta parte de Occidental Petroleum que Berkshire posee también está bajo la custodia de la aseguradora.

Otra fuente de capital dominada por Buffett son los inversores minoristas. La reunión anual de Berkshire es una fiesta de capitalistas de clase media entusiastas. Es lo opuesto a las operaciones minoristas, cercanas al juego, que impulsan los mercados hoy en día, pero casi igual de divertidas. La reunión de Berkshire de 2015 comenzó con un vídeo de Buffett simulando boxear con Floyd Mayweather. También hay competiciones de lanzamiento de periódicos (aunque Buffett eliminó las publicaciones impresas de su cartera en 2020).

Rompiendo Berkshire

Berkshire ahora cuenta con muchos imitadores. Bill Ackman, un impulsivo gestor de fondos de cobertura, afirma estar construyendo su propia versión en Howard Hughes, una inmobiliaria de la que su fondo posee la mitad. Pero ¿cómo se ve el futuro del original sin su legendario líder? El Sr. Abel, quien actualmente dirige las actividades no aseguradoras de Berkshire, no es un selector de acciones. En cambio, ascendió en el negocio energético de Berkshire. Esto hace que la deserción en diciembre de Todd Combs, uno de los principales asesores de inversión del Sr. Buffett, a JPMorgan Chase, el banco más grande de Estados Unidos, sea preocupante.

El historial de Berkshire como operador de empresas es más irregular que su desempeño como inversor. Desde su adquisición por Berkshire en 2010, los márgenes de beneficio de BNSF han sido decepcionantes. En 2013, Berkshire se asoció con 3G Capital, una firma de capital privado, para comprar Heinz, fabricante de sopas, que posteriormente fusionó con Kraft, proveedor de quesos procesados. La operación fue un desastre, y en septiembre Kraft-Heinz anunció su división. Berkshire adopta un enfoque descontrolado en el control corporativo, sin buscar sinergias entre sus filiales.

El talento del Sr. Abel como inversor pronto se pondrá a prueba. A medida que bajan los tipos de interés, aumenta el coste de no invertir los 380.000 millones de dólares en efectivo de Berkshire. Berkshire podría adquirir otra empresa ferroviaria (aunque BNSF se ha opuesto abiertamente a la fusión en curso entre Union Pacific y Norfolk Southern). También podría presentar una oferta por Chubb, otra aseguradora en la que Berkshire ya posee una participación del 8%. Es más probable que se produzcan nuevas inversiones en servicios públicos o casas comerciales japonesas, áreas de especialización del Sr. Abel.

La liquidez de Berkshire también le permitirá aprovechar las gangas si los mercados se desploman, como algunos temen que ocurra pronto. Aun así, su poder se vería reducido sin Buffett. «Lo que van a perder es su Rolodex», afirma Brian Meredith, del banco de inversión UBS. ¿Se le seguiría pidiendo a Berkshire que estabilizara a los bancos en crisis como en 2008?

El Sr. Abel podría, en cambio, empezar a devolver efectivo a los accionistas. Según sus propias normas, la elevada valoración actual de Berkshire debería impedir la recompra de acciones, y no ha pagado dividendos desde 1967. Hacerlo ahora sería otro paso hacia convertirse en una empresa más tradicional. Berkshire nombró recientemente a su primer asesor jurídico general; también parece probable que se produzca una mayor transparencia financiera con el Sr. Abel. Las cartas anuales del Sr. Buffett fueron contundentes sobre el rendimiento de Berkshire y el capitalismo en general, pero escasas en cifras.

El cambio será lento, pero seguro. Los accionistas leales de las acciones “clase A” con derecho a voto de Berkshire le darán tiempo al Sr. Abel para adaptarse, según Lawrence Cunningham, de la Universidad George Washington. El Sr. Buffett seguirá siendo presidente del consejo de administración de Berkshire, compuesto por familiares y amigos. Sin embargo, el aumento de la propiedad institucional de las acciones “clase B” de Berkshire —y la posibilidad de que la participación del Sr. Buffett se convierta en acciones B tras su marcha— hacen inevitable la transición a una gobernanza más convencional. Ese sería un final sensato para una carrera extraordinaria.

© 2025, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.