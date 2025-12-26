¿Alguien todavía quiere ayudar a los uigures?

Manifestantes de etnia uigur participan en una protesta con motivo del Día Nacional de China (REUTERS)

Atrapado en el polvo, Guan Heng lo arriesgó todo para filmar sitios en la región noroccidental china de Xinjiang. Una vez subidos en línea, sus videos mostraron al mundo dónde las autoridades chinas detenían a uigures y otras minorías étnicas. En 2021, la primera administración de Trump declaró la campaña de China en Xinjiang como una forma de genocidio. Unos meses después, el Sr. Guan huyó de China y cruzó la frontera estadounidense para solicitar asilo. Pero eso lo convirtió en un objetivo de la segunda administración de Trump, que detuvo al Sr. Guan en agosto por haber cruzado la frontera ilegalmente

El 15 de diciembre, un abogado del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos afirmó que el Sr. Guan podría ser trasladado a Uganda para solicitar asilo. Sin embargo, su abogado, Chen Chuangchuang, considera que Uganda probablemente lo devolvería a China. Esto ocurriría a pesar del principio de no devolución, que prohíbe a los Estados devolver a personas a un país donde puedan sufrir abusos, añade.

Se estima que un millón de uigures y otras minorías étnicas fueron detenidos en campos de “reeducación” durante la represión de seguridad en China entre 2017 y 2019. Algunos de los campos fueron clausurados; otros se convirtieron en fábricas o prisiones, y quienes vivían en ellos fueron liberados, enviados a realizar trabajos forzados o encarcelados. Los uigures que se marcharon al extranjero fueron separados de sus familias; muchos buscaron asilo en países como Canadá, donde los gobiernos agilizaron los procesos de asentamiento.

Ahora, los uigures que huyeron están perdiendo protección a medida que China presiona a otros países para que los entreguen, y a medida que Estados Unidos y Europa se vuelven más hostiles hacia los refugiados. China promueve Xinjiang como un paraíso turístico y un lugar seguro al que los uigures deberían regresar. Sus autoridades niegan que se hayan producido abusos contra los derechos humanos en la provincia. Estas acusaciones son la “mentira del siglo”, afirma Lin Jian, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores. “Xinjiang disfruta de crecimiento económico, estabilidad social y armonía entre todos los grupos étnicos, y sus habitantes viven mejor”.

En febrero, Tailandia deportó a China a 40 uigures que habían estado detenidos en Bangkok durante una década, a pesar de las protestas de la ONU. Turquía, un antiguo centro para los uigures exiliados debido a sus raíces turcas compartidas, ha estado cancelando los permisos de residencia de algunos uigures, deteniéndolos en centros de deportación y presionándolos para que firmen formularios de “retorno voluntario”, según Human Rights Watch (HRW), un monitor de tales cosas. Desde 2024, los tribunales de Turquía han estado dictaminando que la no devolución no se aplica a los uigures porque, después de todo, es posible que no corran riesgo de malos tratos o tortura en China. Y el mes pasado, Alemania deportó a una mujer uigur a China después de denegar su solicitud de asilo. Las autoridades alemanas dijeron que fue un error y que la mujer logró salir de China rápidamente hacia Turquía, pero el incidente generó temores más amplios, dice Louisa Greve del Uyghur Human Rights Project, una organización benéfica en Washington, DC.

Mientras tanto, China permite que algunos uigures viajen dentro y fuera de Xinjiang para reafirmar su pretensión de normalidad. En los últimos meses, los medios oficiales han presentado a uigures retornados en viajes patrocinados por el Estado a Jotán, Kashgar, Úrumqi y Turfán, a menudo ondeando banderas chinas, tomándose fotos con pancartas que dicen “Agradezcan al partido” y manifestando su orgullo por el desarrollo de Xinjiang bajo el liderazgo chino. Los uigures que participan en estos viajes “saben que todo es falso”, pero cooperan para poder ver a sus familias, alega Yalkun Uluyol, investigador de HRW que ha entrevistado a 23 uigures que viajan dentro y fuera de China.

Las autoridades chinas presentan a los objetivos de la repatriación como delincuentes que han infringido la ley al cruzar las fronteras del país y como posibles terroristas que podrían atacar a China. Les preocupan especialmente los uigures en Siria, quienes tienen experiencia en combate y hablan amenazadoramente de venganza contra China. El gobierno sirio ha prometido no permitir que el territorio sirio se utilice para “actividades que socaven la seguridad nacional, la soberanía y los intereses de China”. En noviembre surgieron rumores de que Siria planeaba deportar a 400 uigures a China tras la visita oficial del ministro de Asuntos Exteriores del país a Pekín, aunque las autoridades sirias lo negaron.

Siria se encuentra en una situación delicada. Miles de combatientes uigures se han incorporado al nuevo ejército del país. Según informes, un comandante uigur llamado Abdulaziz Dawood Khudaberdi, también conocido como Zahid, también fue nombrado general de brigada. El mayor grupo militante uigur, anteriormente conocido como el Partido Islámico de Turkestán, también ha cambiado de nombre. Ahora se presenta como una organización comunitaria que apoya a las escuelas de lengua uigur, explica Abduweli Ayup, investigador que visitó el noroeste de Siria en octubre. Pero también se encontró con uigures más radicales que aún desean “luchar contra China lo antes posible”. Mientras exista esa amenaza, la caza global de uigures por parte de China continuará.

