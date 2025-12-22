Navidad en Caracas con Donald Trump a la vuelta de la esquina

Personas posan frente a un cartel que dice "Feliz Navidad" mientras la temporada navideña comienza oficialmente desde que Nicolás Maduro anunció que las celebraciones navideñas comenzarían en octubre, dos meses antes de la temporada tradicional, en Caracas, Venezuela, el 1 de octubre de 2025. REUTERS/Gaby Oraa

Es Navidad en Venezuela desde el 1 de octubre. Los árboles de plástico, cubiertos de nieve, en las plazas de la capital, Caracas, lucen descuidados tras meses bajo el calor tropical. En septiembre, el presidente Nicolás Maduro ordenó que las festividades comenzaran temprano. Las empresas estatales obedecieron. “No poner oropel se consideraba una muestra de disidencia; así de surrealista es este país”, afirma un empresario. Maduro afirmó que adelantó la fecha para promover “la alegría y la felicidad”. Su verdadera motivación era menos caritativa: montar un circo para intentar que los venezolanos no se obsesionaran con su cruda realidad.

Es una artimaña que ya ha usado antes. La televisión estatal también empezó a emitir canciones navideñas el 1 de octubre de 2024. El país se tambaleaba después de que Maduro hubiera robado flagrantemente unas elecciones. Desde entonces, muchos venezolanos han renunciado a la política. “No leo las noticias porque ya no quiero preocuparme”, dice una anciana en un mercado de Caracas. “Lo que tenga que pasar, pasará”. Maduro y sus compinches gobiernan contra la voluntad de una rotunda mayoría de venezolanos. Pero debido a que las instituciones —incluyendo el ejército, los tribunales y la autoridad electoral— han sido cooptadas por el régimen, el pueblo se encuentra impotente. Miles de personas fueron encarceladas tras el fraude electoral y las protestas antigubernamentales son ahora inexistentes. Pero el descontento es profundo. Ocho de cada diez venezolanos consideran que un cambio de gobierno es necesario o muy necesario, según una encuesta de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas.

El impasse ha dejado a millones de venezolanos preguntándose en silencio si ese cambio podría venir de fuera. Era inevitable que estuvieran al tanto de la llegada de gran parte de la Cuarta Flota de la Armada de Estados Unidos a la cuenca del Caribe, junto con el USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande del mundo. Donald Trump ha hecho repetidas promesas vagas de que Maduro, calificado de “narcoterrorista” por Estados Unidos, podría pronto dejar el poder. El objetivo de la denominada “Operación Lanza del Sur” también es confuso. Inicialmente se presentó como una operación antidrogas: al menos 28 barcos presuntamente relacionados con el narcotráfico han sido hundidos y 104 personas han muerto en ataques con misiles tanto en el Caribe como en el Pacífico. Pero al mismo tiempo, parece diseñada para presionar a Maduro, con quien Trump habló una vez por teléfono en noviembre, para que renuncie. Casi todos los días, aviones estadounidenses vuelan tentadoramente cerca del espacio aéreo venezolano, con sus transpondedores encendidos, para dejar garabatos sobre el Caribe en las aplicaciones de rastreo de vuelos.

En las últimas semanas, Estados Unidos ha añadido un nuevo elemento a su campaña de presión: intenta impedir que barcos fantasma transporten petróleo venezolano. PDVSA, la petrolera estatal venezolana, ha sido objeto de sanciones estadounidenses desde 2019. Sin embargo, tanto la empresa como sus intermediarios han aprendido a mantener el flujo de las exportaciones petroleras mediante engaños: los buques cambian de nombre con frecuencia, intercambian carga en el mar, enarbolan banderas falsas y falsifican su posición GPS. Alrededor del 40% de los buques que comercializan petróleo venezolano también están sujetos a sanciones, según TankerTrackers.com.

El 10 de diciembre, comandos estadounidenses abordaron e incautaron uno: el Skipper, un superpetrolero que acababa de cargar 1,8 millones de barriles de crudo venezolano. Se ordenó a la tripulación navegar hacia la costa del Golfo, donde se esperaba la confiscación del petróleo a bordo. “Estados Unidos continuará persiguiendo el tráfico ilícito de petróleo sancionado que se utiliza para financiar el narcotráfico en la región”, declaró Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en un comunicado que intentó fusionar los temas del petróleo y el narcotráfico. Los envíos de petróleo de la empresa estadounidense Chevron no se vieron afectados. El 20 de diciembre se incautó un segundo barco. El Centuries, de bandera panameña, también transportaba 1,8 millones de barriles de petróleo y se creía que se dirigía a una refinería independiente en China. El barco en sí no estaba sujeto a sanciones, pero su petróleo proviene de PVDSA, que sí lo está. El 21 de diciembre, Maduro denunció que su país es víctima de la piratería. Al día siguiente llegó la noticia de que se estaba buscando un tercer petrolero.

Informantes del sector afirman que las incautaciones, con un valor aproximado de 160 millones de dólares, no afectarán al régimen de inmediato. Este ha insistido durante mucho tiempo en el pago por adelantado de sus exportaciones, a menudo con criptomonedas. Pero las repercusiones para su principal industria parecen graves. Los transportistas se mostrarán reacios a participar en una operación cuyo riesgo conocido es la pérdida total. Para el 17 de diciembre, existían indicios de que los tanques de almacenamiento de petróleo de Venezuela estaban a pocos días de alcanzar su capacidad máxima, según la agencia de noticias Bloomberg.

La desaceleración de las exportaciones de petróleo podría tener un efecto nefasto en la economía venezolana. Se ha reducido alrededor de un 75% desde que Maduro asumió el cargo, pero en los últimos años ha alcanzado una especie de equilibrio, gracias principalmente a la dolarización informal que tuvo lugar en 2019. El FMI prevé que la inflación anual se dispare al 629% en 2026.

El plan de Trump, si es que existe o se puede deducir, podría ser utilizar el bloqueo petrolero para provocar una crisis económica tan brutal que alguien cercano a Maduro finalmente actúe para derrocarlo. O quizás la idea sea que el hombre de 63 años, temiendo por su vida, llegue a un acuerdo con Trump, probablemente uno que implique un acceso generoso a los recursos petroleros venezolanos. Estados Unidos ha ofrecido una recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro desde 2020. En agosto, la duplicó, a 50 millones de dólares. “Creo que el régimen tiene los días contados”, declaró María Corina Machado, líder de la oposición y Premio Nobel de la Paz, a la cadena CBS el 14 de diciembre. Y, sin embargo, a pesar de todo este drama, el ánimo en Caracas es desapacible. Ni siquiera el poder de la Cuarta Flota puede convencer a los venezolanos de que esta vez es diferente. Andreina, de 26 años, quien tiene un pequeño negocio de reventa de ropa en línea, dice que ha aceptado que no hay nada que pueda hacer. “Quiero un cambio, pero tengo demasiado miedo para protestar”, dice. Entonces, ¿cómo cree que terminará todo esto? “Solo espero que un día vea las noticias y se acabe”.

Demasiado asustados para protestar, y agotados por la reiterada promesa de la oposición de que el fin del régimen está cerca, la mayoría de los venezolanos simplemente siguen adelante con sus vidas. Son, en su mayoría, un público impotente e inerte ante maquinaciones sobre las que no tienen influencia.

