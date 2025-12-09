Los combates entre Tailandia y Camboya vuelven a estallar (AFP)

A finales de octubre, el presidente Donald Trump supervisó la firma de un acuerdo de paz que, según él, salvaría “millones de vidas”. Convocó a los líderes de Camboya y Tailandia en el marco de una cumbre regional en Kuala Lumpur, la capital de Malasia. Observó, radiante, cómo ambos hombres firmaban públicamente un acuerdo que consolidaba una tregua que habían alcanzado a principios de año. La idea era evitar que se repitiera la conflagración que tuvo lugar en julio, cuando ambos países pasaron cinco días luchando en sus territorios fronterizos en disputa. Esas batallas dejaron varias docenas de muertos y obligaron a huir a unos 300.000 civiles.

Sin embargo, el Acuerdo de Paz de Kuala Lumpur —como lo llamó con grandilocuencia el Sr. Trump— nunca fue mucho más que un frágil alto el fuego. Y parece haberse desmoronado por completo el 8 de diciembre, cuando Tailandia envió aviones de combate F -16 a atacar objetivos camboyanos. Las autoridades afirman que, hasta la fecha, la reanudación de los combates ha causado cinco muertos y 27 heridos; es probable que esta cifra aumente. Cientos de miles de refugiados de ambos países se encuentran de nuevo en movimiento. ¡Adiós al pacificador!

Tailandia afirma que sus ataques aéreos fueron en represalia por los ataques camboyanos en zonas fronterizas del día anterior. Camboya lo niega: afirma que los tailandeses dispararon primero. En este momento, es difícil saber a quién creer. Pero los líderes de ambos bandos se enfrentan a la presión de no mostrarse débiles ante un rival histórico. La disputa fronteriza ha estado latente durante generaciones. Y ambos gobiernos tienen mucho que ganar si convencen a sus ciudadanos de que han salido victoriosos.

La tensión comenzó a aumentar el mes pasado cuando varios soldados tailandeses resultaron heridos por una mina terrestre en las zonas fronterizas. Camboya insiste en que estas minas son restos de su larga guerra civil con los Jemeres Rojos, que terminó en 1999 tras más de 20 años. Sin embargo, un equipo de observadores neutrales, provenientes de países vecinos y encargados de supervisar el cumplimiento del acuerdo de paz, concluyó que las minas habían sido colocadas recientemente. El 8 de diciembre, Anutin Charnvirakul, primer ministro de Tailandia, declaró a la prensa en Bangkok que nadie debería pedir a su país moderación. “Ya hemos superado ese punto”, declaró. “Si quieren que las cosas se detengan, díganle al agresor que se detenga”.

Puede que Trump no lo vea así. Cuando la guerra estalló en julio, llamó a los líderes de ambos países y amenazó con elevar los aranceles a niveles intolerables a menos que ambos cedieran de inmediato. Eso funcionó, por un tiempo. Pero estas tácticas claramente no han hecho nada para abordar las causas subyacentes de la disputa. De hecho, Trump puede haber envalentonado a Camboya al ignorar la creciente evidencia de su agresión contra Tailandia (un antiguo aliado de Estados Unidos). Tras el conflicto de julio, el primer ministro camboyano, Hun Manet, nominó a Trump para el Premio Nobel de la Paz.

Esto no significa que Tailandia no tenga responsabilidad por la reanudación de los combates de esta semana. De los dos, cuenta con el ejército más poderoso, con diferencia. Y ahora parece estar dispuesta a llevar la lucha mucho más lejos que en julio. “El objetivo del ejército es debilitar la capacidad militar de Camboya durante mucho tiempo”, declaró el general de mayor rango de Tailandia el 8 de diciembre. Añadió que esto era necesario “por la seguridad de nuestros hijos y nietos”.

Una gran victoria militar sería popular en Tailandia. Su ejército es un actor político influyente; sus generales respaldan al gobierno del Sr. Anutin y desconfían profundamente de su oposición. Les gustaría ver a Anutin ganar con una amplia mayoría en las elecciones generales que se espera se celebren en los primeros meses de 2026. Una lucha duradera también podría cambiar la perspectiva de Trump sobre ambos países. Es bien sabido que el presidente estadounidense prefiere a los ganadores.

