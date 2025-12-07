Lecciones de los esfuerzos de Japón por desvincularse de las tierras raras chinas

Un trabajador opera una excavadora en una mina de tierras raras en el condado de Nancheng, provincia de Jiangxi, China (REUTERS)

Cuando Japón y China se enfrentaron por un conjunto de islas en disputa en 2010, China desplegó una novedosa arma: impuso una prohibición no oficial a las exportaciones de tierras raras, minerales utilizados en todo tipo de productos, desde automóviles hasta misiles. Desde entonces, esta coerción económica se ha vuelto común. China implementó nuevos y estrictos controles sobre las tierras raras para obligar a Estados Unidos a ceder en su guerra comercial este año.

En las últimas semanas, las relaciones de Japón con China han estado una vez más en crisis. El mes pasado, Takaichi Sanae, primer ministra japonés, declaró que una invasión de Taiwán podría rebasar el umbral que exige una respuesta militar japonesa. Esto desató la indignación de China, que suspendió algunos vuelos directos a Japón, advirtió a sus ciudadanos que no viajaran allí y envió barcos de la guardia costera al mismo conjunto de islas por el que ambas potencias se disputaron hace 15 años, que Japón llama Senkaku y China Diaoyu.

Las autoridades japonesas se preparan para una mayor guerra económica. Esta vez están mejor preparadas. Las lecciones que Japón ha aprendido podrían ser útiles para otros países que luchan por hacer frente a la intimidación de China con las tierras raras. También demuestran lo difícil que será.

Durante la crisis de Senkaku, Japón dependía de China para obtener aproximadamente el 90% de sus tierras raras. Cuando China suspendió las exportaciones, las líneas de producción japonesas prácticamente se paralizaron. Japón liberó rápidamente a un capitán de pesca chino que había embestido a un barco guardacostas japonés cerca de las islas. Solo entonces los minerales volvieron a circular. La primera lección, pues, es dolorosa y Estados Unidos ya la ha aprendido: a corto plazo, China tiene la última palabra.

Inmediatamente después de su enfrentamiento con China, el gobierno japonés aprobó un presupuesto suplementario de 100.000 millones de yenes (1.200 millones de dólares) para las cadenas de suministro de tierras raras. También desarrolló una estrategia nacional para romper el control chino sobre estos materiales. Esto implicó encontrar fuentes alternativas de tierras raras, reducir su uso general y almacenarlas para la próxima crisis. Una década después, Japón había logrado reducir en un tercio la proporción de tierras raras que obtenía de China. Sin embargo, eso significaba que aún dependía de su coercitivo vecino para aproximadamente el 60%.

La segunda lección es que llegar tan lejos es extremadamente difícil. El problema no es la cantidad, sino que las industrias necesitan una amplia variedad de tierras raras. Dos empresas japonesas se unieron para adquirir una gran participación en Lynas, una empresa australiana de extracción de tierras raras, que suministraba grandes cantidades de minerales “ligeros”, o más fáciles de extraer. Pero apenas en octubre de este año llegaron a Japón las primeras tierras raras “pesadas” de sus minas. Las tierras raras no solo son difíciles de extraer, sino que refinarlas también es un proceso costoso, largo y perjudicial para el medio ambiente que pocos países quieren implementar. La materia prima de las minas australianas de Lynas se procesa principalmente en Malasia.

Después de todo eso, las tierras raras importadas de Malasia a Japón entre 2020 y 2024 aún cuestan un 50% más en promedio que sus contrapartes chinas, según Mizuho, ​​un banco japonés. Las empresas que producen productos como misiles y aviones de combate podrían estar dispuestas a pagar la prima para reducir el riesgo. Aquellas en mercados de consumo competitivos probablemente no lo harán. Mientras tanto, la demanda de tierras raras está superando la nueva oferta de Japón. Su dependencia de China ha repuntado y ahora se sitúa en torno al 70%, según el Instituto de Economía de la Energía, un centro de estudios japonés. La tercera lección, algo desalentadora, es que es difícil replicar el control de China sobre todo el proceso de producción, y mucho menos su escala, lo que, en conjunto, le otorga un considerable poder de fijación de precios.

China aún no ha utilizado tierras raras en su actual disputa con Japón. Xi Jinping, líder chino, podría mostrarse reacio a usar esa arma en particular, por temor a perturbar la frágil tregua que ha alcanzado en la guerra comercial con Estados Unidos. O tal vez China simplemente esté reservando las tierras raras para más adelante en la confrontación diplomática. Los funcionarios japoneses creen que reducir las tensiones a los niveles previos a la disputa será cuestión de meses o años, no de días o semanas.

Si los minerales críticos entran en juego, los esfuerzos de Japón por asegurar suministros alternativos y acumular reservas habrán ganado algo de tiempo. Esto ayudará a evitar la grave escasez que provocó el pánico en la industria japonesa en 2010. En aquel entonces, “fue como caerse por un precipicio”, afirma Suzuki Kazuto, del Instituto de Geoeconomía, un centro de estudios de Tokio . “Esta vez sería como ser atropellado; ambas cosas son graves, pero al menos podremos sobrevivir”. La lección final, entonces, es que el arma económica de China puede ser efectivamente debilitada. Pero el golpe seguirá siendo duro.

