Macron, Merz y Starmer forman un nuevo liderazgo trilateral

Starmer, Macron y Merz

Mientras los europeos se apresuraban a ayudar a Volodimir Zelensky a frenar el plan de paz de 28 puntos de Estados Unidos, la primera llamada europea del presidente ucraniano fue con los líderes de Gran Bretaña, Francia y Alemania. En Johannesburgo, para la cumbre del G20, este trío —el británico Sir Keir Starmer, el francés Emmanuel Macron y el alemán Friedrich Merz— se reunió al día siguiente para acordar una estrategia, enviando a sus respectivos asesores de seguridad nacional a reunirse con las delegaciones estadounidense y ucraniana en Ginebra. Discretamente, el trío se está consolidando como el nuevo liderazgo de alto nivel de Europa.

Un dúo anterior de líderes alemanes y franceses, Angela Merkel y Nicolas Sarkozy, dio origen al apodo de “Merkozy”. Las contracciones de los nombres del trío actual son menos atractivas: ¿Macmerzmer? ¿Sterzcron? Sin embargo, su colaboración, conocida como el E3, se está estrechando igualmente. La cooperación no es institucional ni una estrategia preconcebida. Este liderazgo ad hoc ha surgido porque parece funcionar. Comenzó a consolidarse cuando Merz asumió el cargo en mayo, y después de que Gran Bretaña votara en 2024 por un gobierno que priorizó el reinicio de las relaciones con la Unión Europea. Apenas unos días después de que Merz asumiera el cargo de canciller, el trío realizó un viaje en tren de 11 horas a Kiev que fue crucial para fortalecer su vínculo.

Desde entonces, han mantenido estrechas consultas sobre cómo ayudar a Zelensky, gestionar la situación con Donald Trump y hacer frente a la amenaza rusa para Europa. Sus asesores de seguridad nacional —el británico Jonathan Powell, el francés Emmanuel Bonne y el alemán Günter Sautter— se reúnen varias veces por semana. El 18 de noviembre, Sir Keir viajó a Berlín para cenar con Macron y Merz; hablaron sobre Ucrania, la seguridad europea, Irán y Gaza, y acordaron reunirse más a menudo. «Los tres se llevan bien, confían mutuamente y creo que comparten la opinión de que, incluso teniendo vínculos con Estados Unidos, la amenaza rusa y el contexto geopolítico implican que Europa debe hacerse cargo de su propia seguridad», señala Benjamin Haddad, ministro francés de Asuntos Exteriores. El E3 le sienta bien, e incluso le impresiona, a Trump, según un funcionario alemán. Esta semana, Johann Wadephul, ministro de Asuntos Exteriores alemán, lo calificó como el «poder de Europa». El formato trilateral surgió por primera vez en 2003, cuando los ministros de Asuntos Exteriores de los tres países viajaron juntos a Teherán para intentar negociar con Irán sobre sus actividades de enriquecimiento de uranio. Los esfuerzos diplomáticos de Europa en ese sentido han mantenido la coordinación. Pero desde que el Reino Unido votó a favor de abandonar la UE en 2016, el vínculo entre los líderes de los tres países no había sido tan fuerte.

El resurgimiento del E3 tiene mucho que ver con los propios tres políticos, un trío improbable forjado por la crónica debilidad interna y las amenazas externas. Sus estilos tienen poco en común: la rigidez de Sir Keir y el talante profesional del Sr. Merz contrastan con el enérgico espectáculo del Sr. Macron. Sin embargo, ambos han pasado tiempo fuera de la política: el Sr. Macron como banquero de inversión; Sir Keir, fiscal; el Sr. Merz, abogado corporativo. Aunque pertenecen a familias políticas diferentes, todos son pragmáticos serios, con ganas de conseguir resultados. Además, ambos son profundamente impopulares en su país, están a cargo de un gobierno débil y se ven amenazados por la derecha populista. Cuando los tres se conocen, dice irónicamente un funcionario, se unen por sus problemas políticos compartidos.

Para Francia, el E3 representa un paso hacia lo que Macron ha llamado desde hace tiempo la “autonomía estratégica” europea. Esto debe incluir a Gran Bretaña, la única otra potencia nuclear del continente. Considerada durante mucho tiempo una fantasía gaullista, la idea cobra ahora peso en una Europa que se enfrenta a un Estados Unidos distante, si no hostil. Macron y Merz han reavivado los lazos franco-alemanes que se habían enfriado. Francia y Alemania también han estrechado sus vínculos con Gran Bretaña mediante tratados bilaterales firmados o actualizados este año. Esta red de tratados vincula ahora a los tres países en lo que un funcionario francés denomina “multibilateralismo”. Para Gran Bretaña, según Anand Menon, de UK in a Changing Europe, un centro de estudios británico, los vínculos directos con Francia y Alemania son “una forma de compensar el Brexit”. El tratado anglo-alemán identifica una cooperación trilateral más estrecha como una de sus ambiciones explícitas.

Hasta ahora, el trío ha mostrado su mayor alineamiento en el tema de Ucrania. Están detrás de la “coalición de los dispuestos” que ha estado planeando el envío de una fuerza de reasentamiento a Ucrania en caso de un alto el fuego. Codirigida por Gran Bretaña y Francia, ahora cuenta con un cuartel general militar a las afueras de París. Alemania no desplegará tropas sobre el terreno. Sin embargo, Merz ha copresidido las reuniones de la coalición, incluida la del 25 de noviembre. En otros asuntos, en particular la diplomacia reciente sobre el programa nuclear iraní, el E3 otorga a Europa una voz distintiva y unida.

El E3 claramente enfrenta límites. Gran Bretaña y Francia acordaron reconocer un Estado palestino; Alemania, por razones históricas, nunca iba a seguirlos. Alemania y Gran Bretaña son atlantistas por instinto y están dispuestas a comprar armas estadounidenses; Francia quiere que Europa compre armas europeas. El Brexit limita las ambiciones del E3: la política hacia China, por ejemplo, se centra principalmente en el comercio, una competencia de la UE en la que Gran Bretaña no puede desempeñar ningún papel.

Incluso si el E3 demuestra su valía política, afirma un asesor, no perdurará si sus compatriotas europeos lo ven como un directorio verticalista o un club exclusivo. Algunos europeos se muestran cautelosos. Italia detesta quedarse fuera. Polonia, que esperaba revivir el “triángulo de Weimar” a tres bandas con Francia y Alemania (hasta que la elección de un presidente nacionalista este año lo anuló), tampoco está contenta. Conscientes de ello, los tres líderes han intentado mantener la flexibilidad del formato. En diversas ocasiones han incluido a Polonia, Italia, Finlandia, las instituciones de la UE y la OTAN.

Si los europeos terminan teniendo que aceptar un acuerdo sobre Ucrania que les pase por encima, el E3 no parecerá un formato muy potente. Sin embargo, si se utiliza con destreza, podría ayudar a mantener la relevancia de Europa, defender los intereses de Ucrania y frenar los peores instintos de Trump. Puede que no sean ambiciones desmesuradas. Pero Macmerzmer podría ser la mejor esperanza de Europa para lograrlas.

