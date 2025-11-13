Etiopía está peligrosamente cerca de otra guerra

Imagen de archivo: Miembros de la Fuerza de Defensa Nacional de Etiopía durante una manifestación a favor del Gobierno para denunciar lo que, según los organizadores, es la injerencia del Frente Popular de Liberación de Tigray (TPLF) y los países occidentales en los asuntos internos del país, en la plaza Meskel de Adís Abeba, Etiopía, el 7 de noviembre de 2021 (REUTERS/Tiksa Negeri)

El silencio de las armas en Tigray, una región del norte de Etiopía en la que cientos de miles de personas podrían haber muerto en una brutal guerra civil entre 2020 y 2022, fue un raro ejemplo de pacificación por parte de Estados Unidos y sus aliados en los años de Biden. En noviembre de 2022, funcionarios occidentales y africanos, temerosos de que las presiones separatistas en Tigray pudieran dividir al segundo país más poblado de África, obligaron al Gobierno etíope y a los gobernantes de Tigray, el Frente Popular de Liberación de Tigray (TPLF), a llegar a un acuerdo.

Tres años después, el acuerdo se ha venido abajo. El 7 de noviembre, el TPLF acusó al Gobierno de Abiy Ahmed, primer ministro de Etiopía, de “violar abiertamente” el acuerdo al lanzar ataques con drones contra objetivos tigrayanos. Esto se produjo tras los enfrentamientos entre las fuerzas tigrayanas y las milicias alineadas con el Gobierno federal en la vecina región de Afar. Abiy, que acusa al Gobierno de Tigray de gastar los escasos recursos en tropas y armas, ha suspendido la financiación federal a la región.

En su intervención ante el Parlamento el 28 de octubre, Abiy insistió en que su Gobierno no deseaba la guerra con nadie. Pero si estallara, añadió, el resultado no cabría duda: “Nadie nos detendrá”. El jefe del Ejército etíope fue aún más directo al afirmar que “a menos que se elimine [el TPLF], Etiopía no encontrará la paz”. En el norte, los generales tigrayanos se jactan de estar preparados para luchar. Los residentes de Mekelle, la capital de Tigray, informan de colas frente a los bancos y las tiendas, ya que la gente se apresura a retirar dinero en efectivo y almacenar provisiones.

Todo esto recuerda el camino hacia la guerra en 2020. En aquel entonces, el Gobierno federal y el TPLF, que dominó la política etíope durante casi tres décadas antes de que Abiy asumiera el cargo en 2018, se prepararon abiertamente para el conflicto mientras se incitaban mutuamente a disparar los primeros tiros. Sin embargo, hay tres factores que hacen que la situación actual sea diferente, e incluso más peligrosa.

El primero es la división entre los líderes de Tigray. En marzo, una facción del TPLF, respaldada por sus fuerzas armadas, destituyó por la fuerza al presidente interino de Tigray, un político al que consideraban demasiado cobarde con Abiy, y puso en su lugar a un general. Esto provocó que un grupo de soldados tigrayanos descontentos se trasladara a Afar, donde formaron una milicia anti-TPLF con el apoyo encubierto del Gobierno de Etiopía. En los últimos meses han mantenido frecuentes escaramuzas con sus antiguos compañeros en Tigray.

En segundo lugar, las relaciones entre Etiopía y Eritrea, una antigua provincia de Etiopía que se separó en 1993, se han deteriorado. En 2020, Eritrea envió decenas de miles de soldados para luchar junto al ejército etíope en Tigray. Pero las relaciones se deterioraron después de que Abiy pareciera reconciliarse con el TPLF, un viejo enemigo del dictador de Eritrea, Isaias Afwerki, en 2022. Ahora, cada líder ve al otro como su principal adversario en la región.

Además, la ambición cada vez más abierta de Abiy de adquirir al menos uno de los puertos de Eritrea en el mar Rojo está haciendo que la situación sea aún más volátil. En 2023, afirmó que para Etiopía, un país sin litoral con una población de alrededor de 130 millones de habitantes, la falta de acceso directo al mar era una cuestión “existencial”. También parece haber cuestionado la legitimidad de la independencia de Eritrea. Aunque el primer ministro insiste en que preferiría resolver la cuestión por la vía diplomática, su Gobierno no oculta sus preparativos para la guerra. El 21 de octubre, funcionarios y militares etíopes visitaron la localidad de Bure, cerca de la frontera con Eritrea y a 70 km del puerto de Assab. Las imágenes de satélite sugieren que recientemente se ha ampliado una base de drones cercana.

La amenaza de conflicto entre Etiopía y Eritrea está reconfigurando las alianzas en todo el Cuerno de África. Tigray, situada entre ambos países, sería casi con toda seguridad un campo de batalla. Los funcionarios del TPLF que ven al Sr. Abiy como la principal amenaza para la región se han puesto en contacto con el Sr. Isaias, a pesar de las numerosas atrocidades cometidas por las tropas eritreas durante la última guerra.

Se cree que los comandantes tigrayanos y eritreos han mantenido un contacto frecuente durante más de un año. En una reciente visita a Zalambessa, una ciudad fronteriza situada justo dentro de Tigray, The Economist se encontró con un puesto de control eritreo y vio a soldados eritreos caminando libremente a la vista de las milicias tigrayanas. En el mercado local circulaban billetes eritreos. Si estalla una lucha a gran escala entre el TPLF y el Gobierno etíope, se espera que Eritrea acuda en ayuda de Tigray.

Imagen de archivo: Niños frente al campo de refugiados eritreos Adi Harush, en la localidad de Mai Tsberi, región de Tigray (Etiopía), en junio de 2021 (REUTERS/Tiksa Negeri)

Un laberinto de lealtades

Otras lealtades también han cambiado. En la última guerra, las milicias de la región de Amhara, que limita con Tigray al sur, lucharon junto a Etiopía y Eritrea contra el TPLF. Sin embargo, desde 2023, esas milicias, conocidas como los Fano, se han rebelado abiertamente contra Abiy. En una ofensiva sorpresa a finales de septiembre, los Fano derrotaron a las fuerzas gubernamentales en el este de Amhara. La magnitud de la ofensiva “causó conmoción en Addis”, afirma un antiguo funcionario etíope. Es probable que los Fano contaran con la ayuda de Eritrea y el TPLF. Comandantes de Tigray y Amhara, así como eritreos y rebeldes de Oromia, la región natal del Sr. Abiy, se reunieron recientemente en Sudán para discutir la planificación militar conjunta.

El tercer factor que hace que el enfrentamiento por Tigray sea tan preocupante es la guerra civil en la vecina Sudán, donde tanto los tigrayanos como los eritreos son importantes aliados de las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF), el ejército nacional. Eritrea está entrenando a unidades de las SAF y a grupos rebeldes sudaneses aliados. Se han avistado aviones sudaneses en el aeropuerto de Asmara, la capital de Eritrea. Miles de tigrayanos han luchado junto a las SAF, incluso a principios de este año en Jartum, la capital de Sudán. Si estalla la guerra entre Etiopía y Eritrea, Isaias y el TPLF podrían contar con al menos algún apoyo de las SAF.

Las potencias externas que alimentan la guerra en Sudán también tienen intereses contrapuestos en Etiopía. El principal aliado extranjero del Sr. Abiy son los Emiratos Árabes Unidos (EAU), que respaldan a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), un grupo paramilitar sudanés que lucha contra las SAF. (Los EAU niegan respaldar a ninguna de las partes en la guerra). No está claro si los EAU impedirían al Sr. Abiy iniciar una guerra contra Eritrea, en caso de que dicho conflicto mermara la capacidad de Eritrea para apoyar a las SAF. A algunos diplomáticos les preocupa que puedan estar incitándole a ello. Egipto, por el contrario, respalda a las SAF y está enfrentado con Etiopía por una megapresa recientemente terminada en el Nilo. Está reforzando sus lazos con Eritrea y se le acusa de haber enviado armas a algunos de los oponentes del Sr. Abiy en Etiopía.

¿Qué pasará ahora? Por ahora, las voces menos belicistas parecen seguir teniendo peso en Addis Abeba y Tigray. Los diplomáticos occidentales están tratando de convencer a ambas partes para que no lleguen al límite. Pero, en realidad, ya ha comenzado una guerra encubierta por poder entre Etiopía, Eritrea y sus aliados. Es preocupante lo poco que se necesita para que estalle abiertamente.

© 2025, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.