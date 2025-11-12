The economist

Cómo debe cambiar la exasperante e indispensable BBC

Su última crisis debe impulsar reformas para reforzar su división de noticias

Guardar
El logo de la BBC
El logo de la BBC en el exterior de la sede de la BBC Broadcasting House en Londres, Reino Unido. 10 de noviembre de 2025. REUTERS/Jack Taylor

La mayoría de los ataques de Donald Trump contra los medios de comunicación son ridículos. Sin embargo, su enfado por un documental de la BBC sobre él, emitido el año pasado, está justificado. Un episodio de “Panorama”, un prestigioso programa de actualidad, montó dos declaraciones inconexas del Sr. Trump para crear lo que parecía una incitación a la violencia el 6 de enero de 2021. Fue un caso flagrante de lo que el presidente estadounidense suele llamar “noticias falsas”.

Esta trampa tendenciosa contra el Sr. Trump se suma a una serie de errores editoriales. En febrero, un documental de la BBC sobre Gaza omitió mencionar que el padre del narrador, de 13 años, era un funcionario de Hamas. En junio, se emitió en directo una actuación del Festival de Glastonbury en la que se pedía la muerte de soldados israelíes. El director de la BBC, Tim Davie, hizo bien en dimitir esta semana, y puede que esto no sea el final. El Sr. Trump amenaza con demandar por mil millones de dólares. El Sr. Trump tiene menos poder de negociación sobre la BBC que sobre las cadenas estadounidenses a las que ha extorsionado anteriormente. Pero los críticos de la BBC en el país están aprovechando la crisis para renovar sus llamamientos a desmantelar la corporación.

Su principal acusación es de parcialidad. El periodismo de la BBC dista mucho de ser «corrupto», como afirma el Sr. Trump, y ofrece un mayor equilibrio político que muchas emisoras públicas europeas, cuyas audiencias tienden a inclinarse hacia la izquierda. Sin embargo, hay algo de cierto en la acusación de sesgo cultural. La edad y la región han sustituido a la clase social como las principales divisiones políticas en Gran Bretaña, lo que dificulta más que nunca que una organización joven con sede en Londres refleje las actitudes del país. Las encuestas muestran que los británicos de derecha están menos satisfechos con la BBC que los centristas y los de izquierda. Dado que todos deben pagar por la BBC, esta disparidad supone un problema.

No obstante, gran parte de las críticas a la corporación provienen de personas cuya solución preferida sería eliminarla. Cometerían un grave error. La BBC es una de las mayores fuentes de información original del mundo. En una época en la que los periódicos se debilitan y la televisión es absorbida por plataformas como Netflix que no emiten noticias, un futuro con una BBC News reducida o inexistente implicaría un mayor desconocimiento del mundo. La BBC ofrece lo que Estados Unidos necesita urgentemente: una fuente central de información veraz. Al mismo tiempo, desempeña un papel fundamental en la lucha contra las noticias falsas con servicios como Verify. Esta labor rara vez ha sido tan necesaria.

La BBC tiene aún mayor valor en el extranjero, donde constituye una fuente de influencia cultural para Gran Bretaña y un referente de los valores liberales en general. Estados Unidos ha intentado, erróneamente, silenciar a la Voz de América y recortar su ayuda a los medios de comunicación extranjeros, del mismo modo que China, Rusia y otros países invierten grandes recursos en difundir sus ideas autoritarias por todo el mundo. Las cinco páginas de noticias con más seguidores en Facebook son gestionadas por medios chinos que difunden su versión de las noticias en inglés. La página de la BBC ocupa el sexto lugar. Recortar la financiación en este momento sería un error fatal.

Por eso, la BBC debería reinventarse para centrarse en la programación esencial de servicio público que el mercado no ofrece. En la era del streaming, el público tiene una enorme variedad de opciones de entretenimiento, desde Disney+ hasta YouTube. Ante tal abundancia, es absurdo que los británicos se vean obligados a pagar por programas de la BBC como “Strictly Come Dancing”. Sería mejor convertir la rama de entretenimiento de la BBC en un servicio opcional y reforzar su vital servicio informativo con una fuente estable de financiación pública independiente, ya sea mediante un canon o impuestos generales.

Una BBC con un enfoque más preciso estaría mejor preparada para desenvolverse en un panorama mediático en constante y vertiginosa evolución. La corporación se ha visto frenada por la inercia burocrática y una estructura de gobierno engorrosa. Una reestructuración podría incluir la sustitución de su cúpula directiva, actualmente enfrentada en disputas, por personas interesadas en mejorar la cobertura de la BBC, en lugar de limitarse a defenderla o sabotearla. Una BBC fuerte es buena para Gran Bretaña y para el mundo. Una BBC torpe se convertirá en un lastre.

© 2025, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.

Temas Relacionados

BBCLondresReino UnidoGran BretañaDonald Trump

Últimas Noticias

Los demócratas se derrumbaron en la lucha contra el cierre del gobierno

Tienen poco que mostrar tras 40 días de lucha

Los demócratas se derrumbaron en

Por qué la misión de la BBC es cada vez más difícil

Los cambios en la política y en el sector de los medios de comunicación están haciendo que la cadena ​​sea más propensa a las crisis

Por qué la misión de

Georgia está extinguiendo los últimos rescoldos de la democracia

Un partido oligárquico ilegaliza a la oposición y se orienta hacia Rusia

Georgia está extinguiendo los últimos

Por qué proliferan las microagresiones de Rusia contra Europa

Espera minar el apoyo a Ucrania y poner de relieve la ambivalencia de Estados Unidos

Por qué proliferan las microagresiones

Las guerras por el agua en el sur de Asia

El aumento de la demanda energética podrían agravar los conflictos por los ríos y es probable que la situación empeore en el sur asiático. Entre 2019 y 2023, se registraron 191 disputas relacionadas con el agua en la región

Las guerras por el agua
DEPORTES
El presidente del Barcelona habló

El presidente del Barcelona habló sobre la visita nocturna de Messi al Camp Nou y dio una tajante respuesta sobre un posible regreso al club

La esposa de Dibu Martínez mostró la nueva casa de la familia en Argentina: “Un sueño cumplido”

El fuera de juego semiautomático llegará en 2026 a una liga sudamericana: cómo funciona esta tecnología

Jugó con Pablo Aimar, comenzó dirigiendo equipos amateurs y despertó el interés de Guardiola: “Me sorprendió”

Sebastián Báez no levanta cabeza: se despidió en su debut en el Challenger de Montevideo

TELESHOW
Paula Chaves, la China Suárez

Paula Chaves, la China Suárez y una amistad en pausa: el presente en medio de rumores y polémicas

La entrevista fallida a la China Suárez en Luzu TV: el rumor sobre Nico Occhiato y la palabra de Diego Leuco

Germán Martitegui se atragantó en MasterChef Celebrity con un plato de Luis Ventura: el momento

La palabra de Pampita sobre el reencuentro entre sus hijos con Benjamín Vicuña y los de la China Suárez

El desconsolado llanto de La Chabona por la muerte de su sobrina de 9 meses: “¿Por qué Dios pega donde más duele?”

INFOBAE AMÉRICA

Barras de Nacional fueron condenados

Barras de Nacional fueron condenados por pirotecnia: cómo escondieron la bengala que arrojaron en el clásico

El tifón Fung-wong provocó graves inundaciones en Taiwán

Un oso detuvo las operaciones de un aeropuerto de Japón

Multinacional que construirá megaplanta de hidrógeno verde en Uruguay fue multada por tala ilegal

Con la llegada del USS Gerald Ford al Caribe, la presencia militar de EEUU en la zona alcanza niveles históricos