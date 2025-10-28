La última purga de Xi Jinping: ¿paranoica o intencionada?

Ilustración: Hanna Barczyk- The Economist

Xinwen Lianbo, el noticiero vespertino estrella de la televisión estatal china, es conocido por su rígida coherencia. Fiel a su estilo, su cobertura del recién concluido pleno del Partido Comunista se mantuvo prácticamente fiel a la tendencia de los últimos años. Comenzó con un plano general del Gran Palacio del Pueblo, seguido de un clip de miembros del Comité Central aplaudiendo a los líderes del Politburó al entrar. Xi Jinping, sentado en el centro del escenario, observaba con serenidad a la multitud reunida. Mientras hablaba, los miembros del Comité estaban absortos; muchos tomaron notas.

Pero al volver la cámara a enfocar a la multitud, se hizo evidente una diferencia con respecto a los plenos anteriores. Cuatro filas prácticamente vacías se abrían en la sala. En total, faltaban 37 de los 205 miembros titulares del comité, un indicio de que muchos, probablemente la mayoría, habían sido destituidos. La planificación de un evento de este tipo es meticulosa, por lo que no fue casualidad que se mostraran estos asientos vacíos. De hecho, en varias tomas la cámara los colocó justo en el centro.

El mensaje fue claro: el Sr. Xi está firmemente al mando y no tiene reparos en demostrar al partido y al mundo que destituirá a cualquiera que se considere un mal actor. No estaba claro qué habían hecho exactamente los funcionarios purgados para merecer su castigo. Los medios estatales acusaron a algunos de corrupción, sin dar detalles. Para provocar una limpieza tan extensa y pública de la cúpula del Partido, sus delitos debían ser más que simples sobornos.

La purga en curso en China es notable por dos razones. Una es su magnitud. Según algunos indicadores, es la mayor desde la era de Mao. La última vez que la asistencia a un pleno fue tan baja fue durante la Revolución Cultural. El Sr. Xi se ha centrado principalmente en las fuerzas armadas. El partido expulsó a nueve generales este mes, elevando el total a al menos 22 desde que llegó al poder. Sus tres predecesores inmediatos —Deng Xiaoping, Jiang Zemin y Hu Jintao— nunca destituyeron a un solo general.

Igualmente notable es el hecho de que las últimas purgas se estén llevando a cabo casi 13 años después del inicio del gobierno del Sr. Xi. Era comprensible que hubiera purgado el partido en sus primeros años. En aquel entonces, la corrupción era extrema. El Sr. Xi utilizó su ofensiva anticorrupción para dejar su huella en el ejército y deshacerse de posibles enemigos. Ahora, sin embargo, está purgando a sus propios nombramientos. Se trata de generales a quienes, presumiblemente, había investigado a fondo antes de su ascenso.

Las purgas han alimentado un debate entre los observadores. ¿Significan que el Sr. Xi es más débil de lo que aparenta, ya que no puede confiar en su propio pueblo? ¿O, más bien, son una prueba de su férreo control?

El propio partido ofrece pocas pistas. Un editorial reciente del Diario del Ejército Popular de Liberación (EPL), el periódico militar oficial, brindó la mayor claridad hasta la fecha —o, mejor dicho, la menor opacidad— sobre la expulsión de los nueve generales. Escribió que eran sospechosos de delitos que involucraban sumas de dinero extraordinariamente elevadas. Añadió una línea aún más contundente: afirmaba que habían sido desleales y que habían socavado el principio del partido al mando.

Según Deng Yuwen, ex editor de un periódico del partido que ahora vive en el exilio, esta redacción sugiere que su mayor pecado fue el faccionalismo: no que hubiera una lucha de poder, sino que los generales habían cultivado sus propias redes clientelares. Otra prueba circunstancial es que muchos habían estado involucrados previamente en la misma formación militar, el antiguo 31.º Grupo del Ejército. Pero incluso si fuera cierto, esto no significa necesariamente que el Sr. Xi hubiera perdido el control sobre ellos, solo que estaba podando su jardín. En ese sentido, las purgas deben verse, en primer lugar, como una prueba de su poder absoluto. Ya sea ascendiendo a funcionarios o derrocándolos, la única constante es que el Sr. Xi toma las decisiones.

Purgado y preparado

La pregunta más interesante es si las purgas favorecen o dificultan la formulación de políticas de China y su capacidad militar. Muchos creen que una represión tan severa generará más problemas. Puestos críticos en las fuerzas armadas están vacantes, incluyendo tres de los siete escaños de la comisión militar central, el máximo órgano de decisión. Es probable que la moral en las fuerzas armadas se vea afectada.

En términos más generales, el temor a lo que sucederá ahora y a quién será el próximo en ser destituido puede disuadir a los funcionarios de todos los niveles del sistema de mostrar iniciativa. El efecto combinado —miedo, ansiedad y paranoia— es una receta para la esclerosis.

Sin embargo, existe un caso contrario: que las purgas sirven a un propósito superior para China. Para que esto sea cierto, debe seguir que la corrupción —las sumas extraordinariamente grandes de dinero mencionadas en el PLA Daily— fue la raíz del problema. “Para que Xi haya llegado a tales extremos al nombrar a estos generales, solo para dar la vuelta y despedirlos, algo atroz debe haber sucedido”, dice Lyle Morris del Asia Society Policy Institute, un grupo de expertos.

El informe anual de 2024 del Pentágono sobre las fuerzas armadas de China señaló que algunos de los despidos del EPL pueden haber estado relacionados con el fraude en la construcción de silos subterráneos para misiles balísticos, impactante dada su importancia para la postura nuclear de China. Pero también señaló que las investigaciones de corrupción probablemente llevaron al EPL a arreglar los silos, impulsando su preparación operativa. El corolario, entonces, es que las purgas pueden proporcionar el mismo ímpetu a nivel sistémico. Poco a poco, transformarán las fuerzas armadas en una organización más limpia y profesional, lista para “luchar y ganar guerras”, como ha dicho repetidamente Xi.

Esta interpretación generosa puede parecer fácil de descartar. Las purgas probablemente nunca cesarán en China. Las oportunidades de corrupción son enormes cuando se confiere tanto poder a funcionarios de alto rango, con tan poca transparencia que los frene. Por lo tanto, el país está condenado a repetir su patrón de corrupción, represión y paranoia.

Sin embargo, quienes evalúan el ascenso de China deben sopesar una posibilidad inquietante: que las purgas del Sr. Xi, lejos de ser contraproducentes, se hayan convertido en parte del propio sistema. De ser así, su función podría ser fortalecerlo.

© 2025, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.