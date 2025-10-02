Vladimir Putin está poniendo a prueba a Occidente y su unidad

Los cazas rusos MiG-29 de los Strizhi (Vencejos) y los cazas Su-30SM de los equipos acrobáticos Russkiye Vityazi (Caballeros Rusos) vuelan en formación durante un desfile militar el Día de la Victoria. REUTERS/Shamil Zhumatov

Drones sobre Polonia; cazas MiG sobrevolando el espacio aéreo estonio; cables de telecomunicaciones dañados en las profundidades del mar Báltico; aeropuertos paralizados por ciberataques y cuadricópteros; misteriosas explosiones y asesinatos; enjambres de bots difundiendo propaganda para perturbar elecciones: nada de esto por sí solo constituye un casus belli, pero juntos se suman a algo nuevo y peligroso. Vladimir Putin está librando una campaña de zona gris contra la OTAN: un esfuerzo barato, negable y calibrado para desestabilizar a Europa, que evita cuidadosamente el conflicto abierto. “No estamos en guerra”, declaró esta semana el canciller alemán, Friedrich Merz. “Pero tampoco estamos en paz”.

El daño nunca ha sido grave, así que ¿qué sentido tiene? Putin sabe que no puede derrotar a la OTAN en una lucha directa, pero su objetivo, dada la magnitud de sus escritos y discursos, es más que simplemente ser una molestia. Intenta lograr tres cosas, y necesita fracasar en todas ellas.

En primer lugar, Putin pretende romper la unidad de la OTAN. Su objetivo es que los europeos duden unos de otros y, en particular, cuestionen el compromiso de Estados Unidos con la alianza que creó en 1949. Pretende sembrar la sospecha de que el Artículo 5, que trata un ataque contra uno como un ataque contra todos, no es fiable; y, finalmente, separar a Estados Unidos de Europa por completo. La OTAN, como ha afirmado Putin en repetidas ocasiones, está dedicada a desmembrar a Rusia; por lo tanto, debe ser destruida desde dentro.

A principios del siglo XX, Estados Unidos era más poderoso que todos sus enemigos y amigos juntos. Osama bin Laden inició la desintegración. Su ataque a las Torres Gemelas en 2001 indujo a Estados Unidos a extralimitarse en Afganistán e Irak, lo que provocó una reacción interna contra los compromisos internacionales. Los gobernantes chinos sueñan con una salida estadounidense similar del este de Asia. Por eso, Xi Jinping también utiliza incursiones en zonas grises para hacer sentir vulnerable a Taiwán y sembrar dudas sobre el compromiso de Estados Unidos con sus socios asiáticos. Con su despreocupación por el orden de seguridad que ha sustentado al mundo desde 1945, Donald Trump le está facilitando la tarea a Xi.

Lo mismo ocurre en Europa. La respuesta de Trump a la incursión de drones en Polonia fue afirmar que “podría haber sido un error”, a pesar de que se requería una muestra de solidaridad. No es difícil relacionar esas palabras con la violación del cielo estonio por tres MiG-31 diez días después. Trump debe reafirmar su compromiso con la acción militar en Europa si fuera necesario. Si el sabotaje y las violaciones del espacio aéreo se consideran rutina, la disuasión se convierte en un tema de debate, y una vez debatido, se debilita.

El segundo objetivo de Putin se centra en Ucrania. Su ofensiva de verano ha fracasado, por lo que quiere aumentar el coste para los países europeos que apoyan al ejército ucraniano. Los ataques en la zona gris se han centrado en los países que más lo apoyan. Polonia, Estonia y Dinamarca han sufrido incursiones con drones, interferencias de GPS y sabotajes. Alemania ha sufrido ciberataques a sus empresas de defensa y logística. Moldavia y Rumanía, como estados de primera línea, han visto sus elecciones interferidas, en ambos casos sin éxito, lo que demuestra que Putin no siempre se sale con la suya. Su mensaje a los votantes y políticos es contundente: en lugar de enviar armas a Ucrania, deberían centrarse en apaciguar a Rusia o en defenderse.

La tercera explicación de esta campaña es más profunda y antigua. Putin odia las democracias liberales clásicas, cuya riqueza y resiliencia evidencian sus fracasos y su represión. Lo superan económicamente. El PIB de Rusia es menor que el de Italia, a pesar de que su población es bastante más del doble. Cuanto más pueda sembrar discordia y confusión en Occidente, más fuerte parecerá. Cuanto más pueda desacreditar a los gobiernos centristas, más beneficiará a los nacionalistas populistas que comparten su desconfianza en una Europa unida.

¿Qué deberían hacer los aliados? Primero, deben exponerlo todo. La tentación es ignorar pequeñas provocaciones o, a falta de pruebas de la responsabilidad de Rusia, abstenerse de hacer acusaciones. Pero ignorar la zona gris es reconocerla. Y una vez reconocida, se expande. Sabotaje, ciberataques, interferencia electoral: cada uno debe atribuirse y publicarse rápidamente, con pruebas. Esto priva a Rusia de una negación plausible y educa a los votantes occidentales de que son el blanco de una campaña.

La OTAN y la Unión Europea también deben mejorar su resiliencia. La defensa de la zona gris incluye repuestos y equipos de reparación de cables y tuberías, equipos de respuesta cibernética rápida y comisiones electorales reforzadas. Es la tediosa pero vital tarea de incorporar redundancia y preparación. Al mismo tiempo, los europeos también deben reforzar sus defensas. Las patrullas en el mar Báltico deben ser continuas; se necesitan más sensores. Europa necesita interceptores económicos que puedan destruir los drones que Rusia fabrica por decenas de miles. El despliegue de F-35 y el uso de misiles que cuestan millones de dólares contra drones que cuestan solo miles acabará agotando las defensas de Europa, dejándola vulnerable.

Por último, la alianza debe imponer costos más claros. El uso de drones sobre las fronteras debería generar sanciones para proveedores y empresas fantasma. Los ciberataques deberían ir acompañados de ciber contramedidas. Ha llegado el momento de utilizar los activos congelados de Rusia para financiar la defensa de Ucrania, que en realidad también es la defensa de Europa. Y sí, esa defensa puede implicar derribar un avión de guerra que represente una amenaza para la vida o la propiedad. Los más tímidos se preocupan por la escalada, pero negarse a actuar amenaza con una escalada de otro tipo. Si Rusia cree que puede salirse con la suya con actos de agresión limitados, algún día podría ocurrir algo realmente peligroso, como que Putin se apodere de una pequeña porción de tierra alrededor de Narva, en el lado estonio de la frontera, una ciudad llena de rusohablantes cuyos derechos Rusia pretende defender.

Contraatacar con más fuerza

Todo esto es difícil de hacer incluso si la garantía de Estados Unidos es sólida. Es aún más difícil cuando Trump es un miembro incierto de la alianza. Este año afirma apoyar a la OTAN, pero el año pasado sugirió que “alentaría a Rusia a hacer lo que quisiera” con los miembros que no pagan lo suficiente. Tales palabras se interpretan como una invitación a investigar y dividir. El Sr. Putin ha estado escuchando.

