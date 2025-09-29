¿Podría Tony Blair gobernar Gaza?

El humo se eleva durante una operación militar israelí en la ciudad de Gaza, vista desde el centro de la Franja de Gaza. 29 de septiembre de 2025 (Reuters)

En justicia, nadie debería quererlo. Gaza es un infierno. Los tanques israelíes han reducido sus ciudades a polvo y devastado su infraestructura. Incluso en la última semana, sus soldados han desplazado a medio millón de personas de la ciudad de Gaza. Y, sin embargo, mientras Israel libra lo que dice es su campaña final en Gaza, se está gestando una batalla sobre quién administrará el páramo.

Mientras las potencias occidentales se alinean para reconocer al Estado de Palestina en la ONU, tras bambalinas luchan por decidir quién debería hacerse cargo de Gaza. Desde que comenzó la guerra en octubre de 2023, más de una docena de gobiernos y centros de estudios patrocinados por gobiernos han presentado planes para el “día después” de Gaza. Estos van desde la declaración de Nueva York de siete páginas presentada por Emmanuel Macron, el presidente francés, y Faisal al-Saud, el ministro de Asuntos Exteriores saudí, en la ONU en julio, hasta un “libro verde” de 200 páginas publicado en enero por Hamás, los militantes islamistas que aún conservan cierto control sobre la franja. Los gobiernos de Reino Unido, Dinamarca, Egipto, Israel, Palestina y Estados Unidos han redactado documentos, al igual que un centro de estudios respaldado por el gobierno en Emiratos Árabes Unidos y empresarios en capitales regionales y occidentales.

Quizá el más entusiasta sea Tony Blair, ex primer ministro británico. A las pocas semanas del estallido de la guerra en Gaza, realizó repetidas visitas a Jerusalén y puso a su fundación, con sede en Londres, a redactar un plan para un mandato posterior a la guerra. Según varias fuentes involucradas en el plan, el Sr. Blair podría encabezar un organismo llamado Autoridad Internacional de Transición de Gaza (GITA, por sus siglas en inglés). Buscaría un mandato de la ONU para ser la “máxima autoridad política y legal” de Gaza durante cinco años. Si se aprueba, el Sr. Blair tendría una secretaría de hasta 25 personas y presidiría una junta de siete miembros para supervisar un órgano ejecutivo que administraría el territorio. Los estados del Golfo pagarían. “Está dispuesto a sacrificar su tiempo. Realmente quiere acabar con la guerra”, dice una fuente que conoce al Sr. Blair.

El plan del Sr. Blair cuenta con poderosos apoyos, desde líderes del Golfo hasta Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense. Quizá lo más importante es que, a diferencia de otros planes, parece contar con la bendición de Donald Trump. El Sr. Blair, el Sr. Kushner y Steve Witkoff, enviado presidencial para Oriente Medio, defendieron la propuesta en una reunión con el presidente el 27 de agosto. (Ron Dermer, confidente del primer ministro israelí y ministro de Asuntos Estratégicos, se unió por teléfono). Y el 23 de septiembre, se dice que el Sr. Trump presentó la idea a los líderes de Turquía, Pakistán, Indonesia y cinco países árabes. “Quizá podamos acabar [la guerra de Gaza] ahora mismo”, les dijo el Sr. Trump.

Para los palestinos, el plan supone una mejora notable respecto a la visión que el Sr. Trump promovía en febrero. Entonces, abogaba por exiliar a los gazatíes y construir una “riviera” diseñada por inteligencia artificial una vez que se hubieran ido. Según encuestas publicadas por el equipo del Sr. Blair en mayo, más de una cuarta parte de los gazatíes prefería alguna forma de gobierno internacional, frente a un tercio que optaba por la Autoridad Palestina (AP), la administración del presidente Mahmoud Abbas en Cisjordania. Casi nadie quería que Hamás, que gobierna Gaza desde 2007, siguiera al mando. A la mayoría no le importa quién gobierne, siempre que cesen los bombardeos y haya comida, dice un exfuncionario que huye de la ciudad de Gaza.

Fuentes informadas afirman que la GITA está inspirada en las administraciones internacionales que supervisaron las transiciones hacia la independencia de Timor Oriental y Kosovo. Inicialmente podría tener su sede en El-Arish, una capital provincial egipcia cerca de la frontera sur de Gaza. La GITA entraría en Gaza, una vez que la franja esté estable, acompañada de una fuerza multinacional. Según el plan, insisten esas fuentes, no se alentaría a los palestinos a abandonar Gaza, Gaza y Cisjordania se reunificarían y Gaza se transferiría gradualmente a la AP.

Pero los mandatos suelen durar más de lo previsto. En noviembre de 1917, Reino Unido emitió la Declaración Balfour prometiendo a los judíos una patria en Palestina; ese mismo día conquistó Gaza, rápidamente. Utilizó Gaza como base aérea y escala para Imperial Airways (precursora de British Airways). Permaneció allí durante 30 años. Ahora, algunos palestinos temen que Reino Unido esté repitiendo la experiencia.

El historial del Sr. Blair en la región difícilmente le granjea simpatías. Como primer ministro, se unió a Estados Unidos en la invasión de Irak en 2003. En sus ocho años como enviado del Cuarteto —un grupo formado por Estados Unidos, la UE, Rusia y la ONU, encargado de implementar una hoja de ruta hacia el Estado palestino—, Israel golpeó Gaza en cuatro ocasiones y reforzó su control sobre los territorios palestinos.

Convencer al Sr. Abbas será difícil. Cuenta con el respaldo de los estados árabes para gobernar Gaza tras la guerra y parece dispuesto a deshacerse de los rivales. Cuando un empresario palestino, Samir Hulileh, sugirió que él debería ser el gobernador de Gaza, el Sr. Abbas lo hizo encarcelar. Se avecina otra ocupación, advierte un asesor del Sr. Abbas sobre el plan de Blair.

Según mediadores egipcios, si se presenta una visión política, Hamás entregaría sus armas y permitiría que un gobierno palestino tecnócrata administre la franja. Pero si se prohíbe a sus miembros trabajar en los servicios de educación y salud, como sugieren nuestras fuentes, el grupo podría resistirse.

Y luego está Israel. Tras haber tomado Gaza a un costo enorme, sus ministros mesiánicos quieren retenerla. Bezalel Smotrich, el ministro de Finanzas, ve “una bonanza inmobiliaria”. Tarde o temprano, argumenta, el mundo se apiadará de los gazatíes y les ofrecerá refugio en otro lugar. El Sr. Blair llama a menudo a Binyamin Netanyahu, primer ministro de Israel, con la esperanza de convencerlo de su visión. Pero, como con la solución de dos Estados, podría descubrir que las conversaciones sobre el futuro solo sirven para que Israel gane tiempo y cree hechos alternativos en el presente.

