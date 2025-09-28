El régimen de Corea del Norte es una amenaza cada vez mayor

El líder del régimen norcoreano, Kim Jong un (AP)

La música ambiental va in crescendo. Esta semana, Kim Jong Un, el dictador de Corea del Norte, habló ante su Parlamento sobre sus “gratos recuerdos” de su encuentro con Donald Trump, con quien mantuvo tres cumbres inconclusas durante el primer mandato de Trump como presidente de Estados Unidos.

Dos días después, Lee Jae Myung, el nuevo presidente izquierdista de Corea del Sur, expuso en las Naciones Unidas su visión de una “coexistencia pacífica” con el Norte.

Trump también se ha mostrado magnánimo con las dos Coreas. “Tengo una gran relación con Kim Jong Un”, presumió el mes pasado cuando recibió a Lee en la Casa Blanca. “Me gustaría reunirme con él este año”.

Pero si las propuestas suenan similares a las del primer mandato de Trump, las circunstancias han cambiado radicalmente. Desde la última ronda de negociaciones, Kim no ha dejado de ampliar su arsenal nuclear e intensificar sus pruebas con misiles. También ha afianzado aún más su régimen, haciendo que el Estado sea aún más represivo, cerrado y controlador de la economía que antes.

En el plano internacional, la nueva alianza con Rusia también ha reforzado la posición de Kim. Ha apoyado la guerra de Rusia contra Ucrania con munición y tropas, y a cambio ha obtenido alimentos, combustible, tecnología y la capacidad de enfrentar a Rusia con China, el otro principal patrocinador de Corea del Norte.

Kith y Kim

A principios de septiembre, Kim se codeó con Xi Jinping y Vladimir Putin, sus homólogos chino y ruso, en un acto celebrado en Pekín.

Mientras que hace siete años el joven autócrata mostró su apertura a Occidente aplaudiendo una actuación de estrellas de K-pop en Pyongyang, la capital del Norte, este verano subrayó el nuevo alineamiento de su país presidiendo una actuación de Shaman, una estrella rusa del pop. Mientras el cantante animaba a la multitud con baladas patrióticas sobre soldados heroicos, con una bandera norcoreana y otra rusa en cada mano, Kim miraba regiamente, con un cigarrillo en mano.

Si se reanudan las conversaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte, es de suponer que su mayor sensación de seguridad le hará menos susceptible que nunca a los halagos y encantos de Trump.

Sokeel Park, de Liberty in North Korea, una organización sin ánimo de lucro, llama a la reciente revisión del régimen la “norcoreanización de Corea del Norte”. Comenzó tras el fracaso de las conversaciones con Trump y se aceleró durante la pandemia de cólera del 19 de septiembre.

Como gran parte del mundo, Corea del Norte impuso un estricto bloqueo. A diferencia del resto del mundo, nunca lo ha levantado. “Durante más de cinco años, los habitantes de la República Popular Democrática de Corea han vivido en un aislamiento absoluto”, informa Elisabeth Salmón, relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos en Corea del Norte.

El primer paso consistió en cortar los lazos con el mundo exterior. Se expulsó a los diplomáticos extranjeros; solo se ha permitido reanudar su actividad normal a un puñado de embajadas, sobre todo las de China y Rusia, pero también las de Polonia y Suecia.

Los trabajadores humanitarios también fueron expulsados y mantenidos fuera: al personal internacional de la ONU no se le ha permitido volver al país desde 2020. Incluso un grupo financiado con fondos privados que ayudó a Corea del Norte a combatir la tuberculosis hasta 2019 y quiere seguir haciéndolo no ha sido invitado a volver (Corea del Norte tiene uno de los niveles de tuberculosis más altos del mundo). El año pasado no llegó ayuda humanitaria surcoreana al Norte por primera vez desde que el Sur comenzó a enviar ayuda oficial hace casi tres décadas.

Nuevas obras norcoreanas a lo largo de las fronteras china y surcoreana

Crédito: PlanetLabs

Kim también ha reforzado las fronteras del país para mantener dentro a los 26 millones de norcoreanos. Nuevas vallas y muros rodean la frontera con China. El flujo de fugitivos que abandonan Corea del Norte se ha ralentizado hasta convertirse en un goteo.

De 2015 a 2019, una media de 1.201 refugiados norcoreanos llegaron a Corea del Sur cada año. De 2020 a 2024, la media anual cayó a solo 158. Además, muchos de ellos se habían marchado antes de la pandemia y habían pasado un tiempo en China o Rusia de camino al Sur.

Este aislamiento no sólo hace la vida más miserable a los norcoreanos, sino que también convierte al país en una caja negra cada vez mayor para el mundo exterior, ya que los huidos habían ofrecido una fuente crucial de información fresca, señala Hanna Song, del Centro de Bases de Datos para los Derechos Humanos de Corea del Norte, una ONG surcoreana.

El régimen norcoreano también ha tomado medidas enérgicas contra la información que entra en el país. En las últimas décadas, los programas de televisión, las películas y la música surcoreanos se han difundido ampliamente.

“Apenas hay un joven que no haya visto dramas coreanos”, dice Kang Gyuri, una veinteañera que escapó de Corea del Norte con su familia en barco a finales de 2023. En una encuesta realizada por el gobierno surcoreano a más de 6.000 fugitivos en 2023, más del 80% declaró haber visto vídeos chinos, surcoreanos o de otros países antes de abandonar el Norte.

Estos contenidos no sólo ofrecen entretenimiento, sino también una ventana al mundo más allá de la propaganda estatal, con sus relatos de los horrores de la vida bajo el capitalismo. “Se podría decir que abrimos los ojos a través de la televisión”, afirma Kang, que atribuye a los dramas coreanos la inspiración de su huida.

Esto convierte la información en una amenaza para el régimen. Kim, la tercera generación de una dictadura hereditaria, parece especialmente preocupado por perder la lealtad de los jóvenes. “La cultura surcoreana es como una droga: los jóvenes norcoreanos son adictos a ella”, afirma Thae Yong Ho, un diplomático norcoreano que desertó en 2016.

Aunque casi ningún norcoreano puede conectarse a Internet, amigos y familiares comparten contenidos de contrabando en memorias USB y tarjetas de memoria. “Cuando los chicos y chicas empiezan a salir, también pueden intercambiar lo que han estado viendo”, dice Kang. Los cortes de pelo y los acentos surcoreanos se convirtieron en marcas de moda entre los jóvenes.

El Sr. Kim ha introducido varias leyes destinadas a frenar todo esto. La “Ley de Rechazo del Pensamiento y la Cultura Reaccionarios” de 2020 impone severas penas por la distribución y el consumo de información extranjera.

La “Ley de Garantía de la Educación de los Jóvenes” de 2021 prohíbe copiar estilos extranjeros de peinado y ropa, y exige a los padres que se aseguren de que sus hijos mantienen la moral socialista. La “Ley de Protección de la Lengua Cultural de Pyongyang” de 2023 prohíbe el uso de la jerga surcoreana, como que las mujeres se refieran a sus novios o maridos como oppa (hermano mayor).

Estas restricciones se han visto reforzadas por la reiterada insistencia de Kim desde finales de 2023 en que Corea del Norte ya no busca la reunificación con el Sur, sino que lo considera un enemigo. Esto rompe con décadas de retórica, que se remonta al padre fundador de Corea del Norte (y abuelo de Kim), Kim Il Sung.

Una de las razones del cambio puede haber sido justificar la represión de la cultura surcoreana, incluida la música que el propio Kim aplaudió en 2018. Los medios de comunicación norcoreanos prestan menos atención a Corea del Sur.

La aplicación de las nuevas leyes es cada vez más severa. Daily NK, un sitio de noticias de Corea del Sur que mantiene una red de fuentes dentro del Norte, recientemente sacó de contrabando un teléfono inteligente norcoreano del país y descubrió que venía cargado con un software desarrollado por el estado orwelliano.

Automáticamente toma capturas de pantalla a las que solo las autoridades pueden acceder. También corrige automáticamente expresiones ideológicamente sospechosas: oppa se convierte en “camarada” y Corea del Sur se cambia a “estado títere”.

Los peinados o las modas de Corea del Sur se han convertido en motivo de “inspección en la calle”, dice la Sra. Kang. “Decían que los pantalones son demasiado holgados... Medían todo, el largo de mi cabello, cuán largo o corto era... Siempre que salíamos, nuestros corazones siempre latían con fuerza”.

Las violaciones pueden acarrear castigos drásticos. La Sra. Kang dijo en una reunión reciente de la ONU que tres de sus amigos, incluido un joven de 19 años, fueron ejecutados por compartir programas de televisión surcoreanos.

El rescate de Kim

Este año, el régimen norcoreano ha recibido apoyo de los gobiernos estadounidense y surcoreano en su intento de cerrarle las puertas al mundo exterior. Durante décadas, ambos países financiaron emisiones de radio en Corea del Norte.

Sin embargo, tras los recortes de Trump a las emisoras públicas estadounidenses, dos de las principales cadenas, Voice of America y Radio Free Asia, dejaron de emitir. Bajo el mandato de Lee, el nuevo presidente surcoreano, las emisoras de radio vinculadas al gobierno surcoreano también han dejado de emitir.

Según un análisis de Martyn Williams, del Centro Stimson, un centro de estudios estadounidense, el número de horas de radiodifusión extranjera dirigidas a Corea del Norte se redujo casi un 80% entre mayo y julio. Y eso fue antes de que Corea del Sur cerrara una de las emisoras más activas que aún conservaba.

Organizaciones independientes como Unification Media Group (UMG), que gestiona una de las cuatro emisoras restantes que transmiten a Corea del Norte, también se han visto afectadas por los drásticos recortes al presupuesto de ayuda exterior de Estados Unidos.

Sin embargo, por mucho que lo intente, el Sr. Kim no puede evitar que los norcoreanos busquen puntos de vista alternativos. “Si hay que recurrir a un castigo tan extremo, demuestra que la educación ideológica no es suficiente para impedir que la gente lo busque”, afirma Lee Kwang-baek, director del Daily NK y de UMG .

Los norcoreanos siguen viendo K-dramas, simplemente lo hacen con mayor cautela y en círculos más reducidos de amigos. Como dice Lee Chae Eun, periodista norcoreana que huyó del Daily NK : “Una vez que le coges el gusto, es difícil parar”.

La economía norcoreana también está experimentando un gran retroceso. Tras una hambruna generalizada causada por fallos de la planificación central en la década de 1990, Corea del Norte comenzó a permitir la expansión de los mercados privados, o jangmadang , que llegaron a desempeñar un papel descomunal en la economía en las décadas siguientes.

A principios de la década de 2010, Corea del Norte había progresado del “socialismo extremo” al “socialismo de mercado”, según Kim Byung-yeon, de la Universidad Nacional de Seúl (SNU). A los norcoreanos que alcanzaron la mayoría de edad tras la hambruna se les suele llamar la “generación jangmadang“.

La orden de Kim

Tras asumir el poder en 2011, el Sr. Kim intentó controlar las fuerzas del mercado en lugar de suprimirlas, otorgando mayor autonomía a agricultores y jefes de fábricas y permitiendo el crecimiento del jangmadang.

Ahora, según el Sr. Kim, de la SNU, intenta revertir esa tendencia. Según Daily NK, los comerciantes se ven afectados por inspecciones sorpresa y tasas más altas para los permisos, y muchos mercados han cerrado o visto reducido su horario. “Los controles fronterizos durante la pandemia también se convirtieron en controles sobre el comercio”, afirma Ha Yuna, editor jefe del Daily NK, lo que reduce la oferta de productos.

El régimen parece especialmente interesado en que las ventas de productos básicos vuelvan a estar bajo control estatal. “Hubo un momento en que surgieron órdenes repentinas para eliminar a vendedores individuales de ciertos artículos”, recuerda la Sra. Kang. “De repente, a nadie se le permitió vender arroz en privado”.

Las autoridades también están tomando medidas enérgicas contra los cambistas que proporcionan las divisas que impulsan la economía informal, afirma Peter Ward, del Instituto Sejong, un centro de estudios surcoreano.

La represión de los mercados forma parte de una reafirmación más amplia del control estatal sobre la vida cotidiana. “Parece considerar los mercados como un enemigo”, añade el Sr. Kim. “Para él, los mercados y la cultura surcoreana son una misma cosa: los mercados son el lugar donde se comercia y se cultiva la cultura surcoreana dentro de Corea del Norte”.

El Estado también intenta convertirse en un proveedor más importante. Los funcionarios públicos solían cobrar casi nada en comparación con los precios del jangmadang. “Nunca me fijaba en el día de pago”, dice el Sr. Thae. Los salarios eran tan bajos que muchos ni se molestaban en cobrarlos.

En cambio, explica el Sr. Thae, la persona encargada de distribuirlos guardaba el efectivo en un cajón para usarlo en ofrendas funerarias. Lo que importaba más eran las raciones de arroz, aceite y azúcar de los burócratas, que podían venderse. Sin embargo, entre finales de 2023 y mediados de 2024, los salarios estatales se multiplicaron por al menos diez.

A medida que el país emergía de la pandemia, el enfoque del gobierno pasó de la supervivencia al desarrollo interno. A principios de este verano, el Sr. Kim inauguró un nuevo complejo turístico en Wonsan, ciudad de la costa este, dirigido en parte a un creciente círculo de consumidores.

En Pyongyang, se ha embarcado en una ola de construcción, anunciada en un discurso a principios de 2021 titulado “Renovemos nuestra capital de forma espléndida una vez más construyendo 50.000 apartamentos”. Las imágenes satelitales revelan numerosos rascacielos nuevos.

Crédito: The Economist

El eje central de la nueva agenda económica es la “política 20x10” del Sr. Kim para el desarrollo regional. Con la esperanza de mejorar el nivel de vida en las regiones más pobres, en 2024 el Sr. Kim decretó la construcción de plantas industriales que producen bienes de consumo diario, desde ropa hasta alimentos, en 20 ciudades cada año durante los diez años siguientes.

Los medios de comunicación estatales norcoreanos han publicado una cobertura elogiosa. Según el análisis de The Economist, el desarrollo industrial se ha convertido en el principal tema de la propaganda estatal durante los últimos cinco años.

Cobertura de la televisión estatal norcoreana de la estrategia de desarrollo regional 20×10. (Crédito: KCNA)

El Sr. Kim tendrá dificultades para recuperar el control total de la economía. Los intentos previos de desmantelar las reformas de mercado en Corea del Norte, como la liberalización de las normas monetarias bajo el gobierno de su padre, Kim Jong Il, fracasaron estrepitosamente. Revertir la liberalización en las economías de planificación centralizada suele requerir una fuerza brutal. Stalin logró revertir la tolerancia de la Unión Soviética hacia el pequeño capitalismo en la década de 1920 solo mediante la colectivización forzosa y la represión masiva. Y el papel de la empresa privada en Corea del Norte es enorme: el Sr. Kim, de la SNU, estima que en la Unión Soviética, entre 1969 y 1990, la proporción de ingresos familiares procedentes de los mercados informales era de tan solo el 16%, mientras que en Corea del Norte ha superado el 70%.

Mientras tanto, la intromisión del Sr. Kim está creando disrupciones. Con el aumento de los salarios, pero la oferta de bienes limitada, la inflación se ha disparado. El tipo de cambio entre el won y el dólar en el mercado negro se ha quintuplicado en cinco años. La desigualdad parece estar aumentando, y los desertores denuncian una gran brecha en la prestación de servicios públicos entre Pyongyang y el resto del país. Algunos funcionarios surcoreanos sospechan que los nuevos apartamentos del Sr. Kim podrían ser rascacielos Potemkin, con interiores inacabados.

Que Kim haya evitado una crisis hasta ahora se debe en gran parte al apoyo de Rusia y China, señala Andrei Lankov, de la Universidad Kookmin de Seúl. Ambos países impulsan la economía norcoreana mediante el comercio y la ayuda. Se han enviado trabajadores norcoreanos a Rusia para que ganen divisas para el régimen en obras de construcción y líneas de montaje.

China compra la gran mayoría de los productos básicos que exporta Corea del Norte (según las estadísticas comerciales oficiales, su principal fuente de ingresos es el cabello humano, para fabricar pelucas). Rusia envía grandes cantidades de petróleo, violando las sanciones de la ONU, y a principios de 2024 forzó el cierre del organismo de la ONU que se suponía debía vigilar tales infracciones. Kim buscó desesperadamente un alivio de las sanciones durante sus conversaciones previas con Trump, señala Lankov, pero ahora “definitivamente siente que tiene más influencia y poder”.

La dinastía Kim ha esperado durante mucho tiempo que el mundo eventualmente, a regañadientes, aceptara el estatus nuclear de Corea del Norte, y parece estar acercándose a ese objetivo. Rusia solía oponerse a su programa de armas nucleares y apoyar los esfuerzos diplomáticos para frenarlo. Pero este verano, Sergei Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, declaró después de visitar al Sr. Kim a bordo de su yate: “Respetamos las aspiraciones de Corea del Norte y entendemos las razones por las que persigue el desarrollo nuclear”.

El resumen oficial de China de la reunión del Sr. Xi con el Sr. Kim en Pekín no mencionó el desarme nuclear, en contraste con el relato público de su reunión anterior en 2019. El Sr. Trump ha comenzado a hablar de Corea del Norte como “una potencia nuclear”. En su discurso de esta semana, el Sr. Kim dijo que se reuniría con el Sr. Trump solo si abandona la “absurda obsesión de Estados Unidos con la desnuclearización”.

Creador de Kim

La creciente confianza del Sr. Kim también se evidencia en su aparente planificación de la sucesión. Su séquito en Pekín incluía a una joven a quien veía a menudo a su lado. Aunque el régimen nunca ha confirmado su identidad, se cree que es su hija, Kim Ju Ae. También apareció con su padre en recientes lanzamientos de misiles y en la inauguración del complejo turístico en Wonsan. Los espías surcoreanos creen que la están preparando para convertirse en la cuarta generación de la familia en gobernar.

Cuando el Sr. Kim llegó al poder, muchos observadores predijeron el rápido colapso de su régimen. En cambio, parece haberse vuelto más seguro internamente, más amenazante para el mundo gracias al desarrollo armamentístico, menos aislado diplomáticamente y más resiliente económicamente.

Es posible que llegue el momento de ajustar cuentas: la reciente caída de Bashar al-Assad en Siria demuestra la rapidez con la que las dictaduras brutales pueden derrumbarse. Pero, mientras tanto, el régimen de Corea del Norte se ha vuelto aún más amenazante tanto para el mundo como para su propio pueblo.

© 2025, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.