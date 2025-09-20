Los 200 millones de trabajadores temporales de China son una advertencia para el mundo

Trabajadores chinos participan del desfile militar por el Día de la Victoria, en Beijing (REUTERS/Tingshu Wang)

La mayor fuerza laboral del mundo ha experimentado una transformación extraordinaria. A los trabajadores agrícolas y al proletariado industrial de China se ha sumado un ejército de trabajadores temporales. Decenas de millones de personas utilizan ahora plataformas tecnológicas para encontrar trabajos de corta duración; 200 millones, es decir, el 40% de la población activa urbana, dependen de algún tipo de trabajo flexible. La suerte de estos trabajadores precarios, muchos de los cuales tienen dificultades para comprar una vivienda y acceder a los servicios y prestaciones públicas, determinará la economía y la sociedad de China en los próximos años. A medida que la tecnología transforma los mercados laborales, los trabajadores temporales de China ofrecen lecciones para todos los países.

Gracias en parte a su temprana adopción de las “superapps” que organizan muchas facetas de la vida de las personas, China es el hogar de la economía gig más avanzada del mundo. Hoy en día, 84 millones de personas dependen de formas de empleo basadas en plataformas, como los conductores de vehículos de transporte compartido y los repartidores de comida. A medida que se han extendido las aplicaciones para consumidores, este tipo de trabajo también se ha generalizado en los países emergentes de Asia. En la India, aproximadamente 10 millones de personas trabajan en la economía gig, tanto en plataformas como fuera de ellas. En Malasia, son 1,2 millones, lo que supone aproximadamente el 7% de la población activa.

Últimamente, el trabajo temporal en China se ha extendido a su tan cacareado sector manufacturero. El proletariado regimentado está siendo sustituido gradualmente por millones de trabajadores ocasionales que ocupan puestos de trabajo “bajo demanda”, pasando de una fábrica a otra siguiendo las instrucciones de gigantescas plataformas de contratación. A menudo, estos trabajos no requieren más habilidades que el conocimiento del alfabeto romano. Los trabajadores pueden permanecer en ellos durante no más de unas semanas o incluso unos días. Los investigadores estiman que su número asciende a unos 40 millones, lo que supone un tercio de la mano de obra manufacturera de China y más del triple de la de Estados Unidos.

Una de las razones del auge de este ejército temporal es que las empresas quieren flexibilidad. Los empleadores valoran la libertad de ampliar o reducir su negocio en función de la demanda estacional, los caprichos del mercado y los cambios geopolíticos. La tecnología también ha influido. Las aplicaciones para teléfonos inteligentes ayudan a emparejar los pedidos de los clientes con los repartidores disponibles; en la industria manufacturera, la tecnología ha automatizado muchas tareas complicadas que antes requerían experiencia. Si bien esto ha creado puestos de trabajo para ingenieros altamente cualificados, ha dejado vacíos en el montaje, el embalaje y la inspección que puede cubrir cualquier persona.

El empleo flexible de todo tipo se adapta a muchos trabajadores. Aquellos que son expertos en navegar por la economía de plataformas pueden ganar más cambiando de trabajo que lo que podrían ganar con un solo empleador. Una encuesta realizada en 2022 reveló que los ingresos mensuales de los repartidores dedicados en China eran casi un 20% superiores a los de los trabajadores migrantes. Otros, que no tienen la tolerancia de sus padres para el trabajo pesado, no están dispuestos a realizar la misma tarea repetitiva semana tras semana.

A pesar de estas ventajas, los trabajadores temporales se enfrentan a dificultades. Sin una relación más estable con su empleador, los trabajadores más jóvenes nunca adquirirán las habilidades que necesitan para prosperar en la vida. Al haber abandonado sus pueblos rurales de origen, es posible que no logren echar raíces en las ciudades donde trabajan de forma tan promiscua. Sin una prueba de empleo estable, es posible que se les niegue el acceso fácil a los servicios públicos urbanos en virtud del sistema chino de registro de hogares hukou. Y si no logran establecerse, es posible que nunca se casen ni tengan hijos, lo que agravaría el envejecimiento de la población china. De una forma u otra, este grupo de trabajadores tendrá que mantener a muchas personas mayores, además de a sí mismos.

Algunas de estas dificultades, como el sistema hukou, son exclusivas de China. Pero, en otros aspectos, la experiencia de China merece ser estudiada. Muchos países, especialmente en los países en desarrollo de Asia, esperan igualar su éxito en el sector manufacturero. Ninguno puede permitirse desperdiciar el potencial de los jóvenes. La escasez de buenos empleos es una de las razones por las que los jóvenes de varios países asiáticos se han levantado en protesta contra el autocontrato de sus líderes políticos. En Indonesia, las manifestaciones de agosto se tornaron violentas después de que un vehículo blindado atropellara a un trabajador temporal que ofrecía servicios de transporte en su motocicleta.

Una lección que se puede extraer de China es que no hay que dar demasiada importancia a la industria manufacturera. Los países que han perdido su poderío industrial o que nunca lo han alcanzado sueñan con que los empleos en las fábricas puedan proporcionar un empleo estable, salarios más altos y estabilidad social. Eso puede ser cierto para unos pocos ingenieros y técnicos. Pero China demuestra que otros puestos de trabajo pueden ser sustituidos o descalificados por la automatización.

Esto nos lleva a otra conclusión: sería inútil intentar erradicar el trabajo temporal con la esperanza de que los empleos permanentes ocupen su lugar. La verdadera alternativa al trabajo temporal es, a menudo, no tener trabajo. Una encuesta reciente reveló que el 77% de los conductores de vehículos de transporte compartido se incorporaron al sector tras perder su empleo anterior. Las plataformas de contratación no inventaron el empleo precario. Y aunque sus algoritmos pueden ser crueles, empujando a los conductores a conducir de forma imprudente, suponen una mejora con respecto a los capataces que solían poner en contacto a los trabajadores con los empleadores. En muchas partes de Asia, incluida China, los jornaleros siguen apiñándose en las carreteras a primera hora de la mañana, esperando a que los empleadores los elijan entre la multitud.

Por lo tanto, la lección final es que los gobiernos deben replantearse el contrato social para que el trabajo temporal sea lo más beneficioso posible. China ha regulado los algoritmos para que sean un poco más benignos. También está tratando de reducir la brecha entre lo nuevo y lo antiguo, impulsando a las plataformas de comercio electrónico a proporcionar seguridad social a los trabajadores temporales. India está persuadiendo a los trabajadores de las plataformas para que se registren con el fin de recibir prestaciones como el seguro de accidentes y, eventualmente, la asistencia sanitaria.

Pasos intermedios

Pero los gobiernos deben ser aún más ambiciosos. En lugar de intentar encajar el trabajo temporal en sus planes actuales, deberían rediseñar las políticas. China podría hacer que las contribuciones obligatorias de los empleadores fueran menos onerosas, reduciendo así su incentivo para elegir a los trabajadores temporales en lugar de los permanentes. Los países deberían hacer que las pensiones fueran más transferibles, permitiendo una relación más estrecha entre lo que las personas pagan y lo que reciben. Muchos países asiáticos corren el riesgo de envejecer antes de enriquecerse. Ayudar a los trabajadores precarios a prosperar es ahora más urgente que nunca.

