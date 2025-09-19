La participación de USD 5.000 millones de Nvidia en Intel es una astuta maniobra política

Nvidia invertiría 5.000 millones de dólares en Intel tras la apuesta de Donald Trump sobre Intel (REUTERS/Kent Nishimura/File Photo)

Antes de que Jensen Huang, de Nvidia, y Lip-Bu Tan, de Intel, iniciaran una rueda de prensa para anunciar una colaboración “histórica” ​​entre los dos fabricantes de chips estadounidenses el 18 de septiembre, se vieron envueltos en un aparente incidente con el micrófono abierto.

Huang habló con entusiasmo de un “excelente” coñac 1912 que había saboreado en un banquete de estado la noche anterior con el rey Carlos de Inglaterra y el presidente Donald Trump. Sin embargo, bromeó: “No fue suficiente”.

Huang está de celebración. Su encuentro con reyes y presidentes es una muestra de su extraordinario ascenso, gracias al papel fundamental de Nvidia en la inteligencia artificial (IA) generativa, que la ha convertido en la empresa más valiosa del mundo, con un valor de 4,3 billones de dólares. También está utilizando su posición para realizar una astuta maniobra política.

Jensen Huang, de Nvidia, y Lip-Bu Tan, de Intel, anunciaron una maniobra "historica" para ambas empresas

Su anuncio de que Nvidia invertiría 5.000 millones de dólares en Intel se produce menos de un mes después de que el gobierno de Trump adquiriera una participación del 10% en la misma empresa. Las acciones de Intel subieron hasta un 28% tras la noticia, incrementando el valor de la participación del Tío Sam en casi 5.000 millones de dólares. Esto es algo que Trump, quien orquestó el acuerdo con el gobierno, sin duda disfrutará tanto como Huang disfrutó del coñac. Además, hace que Intel parezca menos la vergüenza nacional en la que se estaba convirtiendo rápidamente.

El acuerdo no se limita a la inversión. Nvidia e Intel acordaron desarrollar conjuntamente chips para centros de datos y ordenadores personales, lo que, según Huang, representa una oportunidad de mercado de hasta 50.000 millones de dólares anuales. Esto permitirá a Intel integrar de forma más fluida sus unidades centrales de procesamiento (CPU) x86 en los centros de datos de vanguardia de Nvidia, lo que beneficiará a los clientes de computación en la nube de Intel. Asimismo, permitirá a Nvidia integrar sus unidades de procesamiento gráfico ( GPU ) en los ordenadores personales de Intel con tecnología x86.

Jensen Huang, CEO de Nvidia, explicó las intenciones de la empresa a largo plazo (Forbes)

La columna vertebral de la colaboración es NVLink de Nvidia, que acelera la comunicación entre GPU y entre GPU y CPU, y que Nvidia ha puesto recientemente a disposición de terceros. Esto refuerza la posición de Nvidia como socio predilecto en el mundo de la IA. “La economía de la IA se basará en sistemas donde NVLink sea el estándar, y Nvidia decide quién se conecta”, afirmaron analistas de Futurum Group, una firma de investigación de TI. Las acciones de Nvidia subieron casi un 3,5 % tras el anuncio.

El acuerdo, que se ha estado gestando durante aproximadamente un año, supone un voto de confianza muy necesario para Intel, que ha tenido dificultades en la era de la IA frente a fabricantes de CPU rivales como Arm (propiedad mayoritaria del japonés SoftBank) y Advanced Micro Devices (cuyas acciones cayeron tras la noticia). Pero incluso si la asociación refuerza el negocio de CPU de Intel, no aporta nada a su negocio de fabricación por contrato (o fundición), que es otro pilar clave de su supervivencia. Ni Huang ni Tan sugirieron que Nvidia tuviera un interés inmediato en el negocio de fundición de Intel. De hecho, elogiaron a TSMC, el mayor fabricante de chips por contrato del mundo, con sede en Taiwán, que cuenta con ambas firmas estadounidenses como clientes.

El presidente ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, en Washington (REUTERS/Kent Nishimura)

La inversión de Nvidia podría ayudar a disimular ese incómodo detalle; después de todo, sigue siendo posible que la colaboración evolucione. Sin embargo, plantea interrogantes sobre el creciente incesto en la economía de la IA. Nvidia se está acostumbrando a cerrar acuerdos con empresas en las que posee grandes participaciones. Por ejemplo, recientemente cerró un acuerdo de computación en la nube por 6.300 millones de dólares con Coreweave, una prometedora empresa de centros de datos, de la que posee el 6,6 %. Hay una delgada línea entre aprovechar oportunidades comerciales y lanzar salvavidas.

Si la burbuja de la IA estalla, esta interconexión podría hundir a todos. Pero por ahora, el optimismo persiste. Huang afirma que Nvidia está encantada de ser accionista de Intel. No es sorprendente. Antes de que se anunciara la alianza, su empresa compró acciones de Intel a 23,28 dólares cada una. Al cierre del mercado, valían 30,57 dólares. ¿Vale la pena un coñac, no?

