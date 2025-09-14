Top Gun sin Maverick: la era de los drones redefine la guerra naval

Un dron MQ9 Predator. (AP Foto/Michael Sohn)

Durante décadas, el poderoso portaaviones ha dominado el panorama. En 1986, irrumpió en la cultura pop con la película “Top Gun”, un homenaje a los aviadores navales arrogantes. Sin embargo, debido a la creciente letalidad de los misiles antibuque, muchos creen que sus días están contados. “Sin duda, estará muerto en el agua en 20 años”, declaró Mark Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos entre 2019 y 2023. “Es una gran pieza de acero que, lo siento, tuvo su mejor momento en Midway”.

Las armadas de todo el mundo discrepan. En lugar de desechar sus portaaviones, están diseñando y construyendo nuevos, desde Estados Unidos hasta China y desde Francia hasta la India. Pero para mantenerlos en condiciones para la guerra moderna, están reinventando las alas aéreas que los despliegan, reemplazando constantemente los aviones tripulados por drones que pueden desarrollarse con mayor rapidez, usarse con mayor agresividad y volar más lejos que los aviones de corto alcance actuales. Esto podría tener implicaciones para las tácticas navales y la propia cultura de las armadas.

En agosto, la Armada estadounidense anunció la adjudicación de contratos a cuatro grandes empresas de defensa para el diseño de grandes drones de combate, conocidos como “leal wingmen”, que podrían acompañar a los aviones tripulados desde las cubiertas de los portaaviones. Este mes, Turquía planea desplegar drones armados en el TCG Anadolu, un buque de asalto anfibio. En noviembre, el Mojave, un gran dron de 1600 kg de capacidad, fue desplegado desde el ROKS Dokdo, un buque surcoreano similar. Francia afirma que planea desplegar drones más pequeños desde su propio portaaviones para 2038 y drones armados de mayor tamaño para 2040. El año pasado, China lanzó el Tipo 076, la clase de buques de asalto anfibio más grande del mundo, equipado con una catapulta capaz de lanzar grandes drones, algunos de los cuales exhibió en un desfile el 3 de septiembre.

Una de las armadas más ambiciosas es la Marina Real Británica. Su nuevo jefe, el general Sir Gwyn Jenkins, en su primera entrevista en el cargo, declaró a The Economist que el gobierno le había ordenado desplegar un ala aérea “híbrida” de drones y aviones tripulados en los próximos cinco años. Con dos excepciones —los aviones F-35, diseñados para durar hasta la década de 2060, y los helicópteros para el transporte de personas—, el objetivo es que el ala aérea esté completamente desprovista de tripulación para 2040. Los drones se encargarán de la alerta temprana aerotransportada, el reabastecimiento en vuelo, la guerra antisubmarina y, eventualmente, algunas misiones de ataque.

Hay tres razones principales para retirar a las personas de la cabina. Una es permitir que los drones se encarguen del trabajo pesado, liberando así a las aeronaves tripuladas para las tareas que solo ellas pueden realizar. Cuando su corresponsal visitó el HMS Prince of Wales, uno de los dos portaaviones británicos, un enorme cuadricóptero T-150 Malloy, capaz de transportar al menos 65 kg, se encontraba en un rincón. Semanas antes, había volado más de una milla hasta un destructor cercano para entregar piezas de repuesto, una primicia en el mar. Esa tarea podría haber absorbido horas del tiempo de un helicóptero tripulado.

Otra razón para desalojar a las personas es permitir que los drones asuman una mayor parte del riesgo y, en tiempos de guerra, de las pérdidas. “Los F-35 que ven en la cubierta de vuelo son los cazas más avanzados del mundo. Pero es innegable que son un activo costoso”, declaró el general Jenkins a bordo del HMS Prince of Wales. Los drones, argumentó, son “menos costosos de perder, más fáciles de reemplazar y más fáciles de mantener”. Un menor costo significa que se pueden comprar en mayor cantidad. “Si queremos poder despegar de ambos portaaviones a la vez”, afirma otro almirante británico, aludiendo a la falta de F-35 en el país para equipar los dos portaaviones británicos, “necesitamos drones no tripulados”.

En tercer lugar, los drones pueden diseñarse de forma diferente. “Un sistema no tripulado no necesita someterse al mismo nivel de escrutinio de salud y seguridad”, señala el general Jenkins. Es más fácil actualizar el software y el hardware con frecuencia cuando no es necesario someter la aeronave a meses o años de pruebas y certificación cada vez. El peso del piloto y los sistemas que lo soportan, como los asientos eyectables, también pueden reemplazarse con combustible, lo que amplía su alcance; una de las razones por las que la reconfiguración del cableado de los aviones tripulados para que sean pilotados remotamente no es tan eficaz.

La necesidad de velocidad

El objetivo final de un grupo de ataque de portaaviones es, por supuesto, atacar. La pregunta es hasta qué punto los drones asumirán esa misión. Los primeros experimentos se han centrado en el reconocimiento, la búsqueda de submarinos y la logística, porque son tareas más sencillas. Pero Mark Montgomery, un contralmirante estadounidense retirado que una vez comandó un grupo de ataque de portaaviones estadounidense en Asia, insta a las armadas a ser más audaces: a volar drones de ataque de largo alcance “penetrantes” (es decir, furtivos) que podrían lanzar armas a distancias mucho mayores que los F-35B, que pueden volar a menos de 1.000 km de su nave nodriza antes de tener que regresar, mucho menos que la era de “Top Gun”.

En teoría, tanto Malloy como Proteus, otro dron, podrían lanzar torpedos, en lugar de solo repuestos y sonoboyas. El dron Mojave, probado por Gran Bretaña y Corea del Sur, puede transportar armas y misiles. Sin embargo, cuando está armado, su alcance se reduce considerablemente, en parte porque las armas de largo alcance suelen ser pesadas. Las fuerzas aéreas y navales también están desarrollando drones más grandes y avanzados, conocidos como aeronaves de combate colaborativas (CCA) en Estados Unidos y plataformas colaborativas autónomas (ACP) en Gran Bretaña. Al ser más grandes y complejos, y estar repletos de sensores, se alejan mucho de los drones económicos popularizados en Ucrania. Estados Unidos prevé que sus CCA cuesten entre 20 y 30 millones de dólares cada uno.

El General Jenkins afirma que este tipo de leales compañeros de ala eventualmente escoltarán a todos los F-35 en el mar. Recopilarán inteligencia, servirán como señuelos y portarán armas. La idea, según personas familiarizadas con la planificación, es que puedan ampliar el alcance de los aviones tripulados, adentrándose varios cientos de kilómetros en el peligroso espacio aéreo en la primera fase de un conflicto —quizás atacando los sistemas de defensa aérea rusos o chinos—, a la vez que sirven como “imanes de misiles” para desviar el fuego de los aviones tripulados.

Esto, sin embargo, plantea preguntas más profundas y, quizás más inquietantes para las armadas, sobre la relación entre buques, aeronaves y potencia de fuego. “La idea de efectores [armas] unidireccionales de largo alcance operando desde los portaaviones es parte de nuestra realidad”, dice el General Jenkins. “Pero voy un paso más allá y digo que no es lo suficientemente imaginativo... ¿Por qué poner esos efectores de largo alcance a bordo de estos portaaviones?” Los portaaviones, afirma, se enfrentarán a una gama cada vez mayor de amenazas, algo evidente tras los ataques hutíes contra buques en el Mar Rojo durante los últimos dos años. Para algunos críticos, como el general Milley, esa es una razón para eliminarlos. Sus defensores replican que, al ser pistas móviles que pueden navegar a cualquier lugar, ofrecen mayor supervivencia que las bases aéreas terrestres. “Aún conservamos cierto grado de invulnerabilidad”, afirma una fuente de la marina. “Aún podemos evadir los pases satelitales [enemigos] si desactivamos los sensores cuando están sobrevolando”.

Un avión F-35 aterriza en la pista del portaaviones USS Carl Vinson durante las maniobras militares Rim of the Pacific (RIMPAC), a unos 160 km al sur de Oahu, Hawaii, EEUU, el 19 de julio de 2024 (REUTERS/Marco García)

Lo que nadie discute, sin embargo, es que los buques necesitarán llevar más misiles de defensa aérea, además de armas ofensivas. “Una solución es simplemente construir buques de guerra más grandes”, afirma el general Jenkins. “No me parece una solución sensata. No es muy asequible y, literalmente, pone todos los huevos en una sola canasta”. La mejor opción, afirma —validada por datos de Ucrania, donde Gran Bretaña ha ayudado a construir y operar una armada con gran cantidad de drones— es dispersar las fuerzas en un área más amplia.

En el futuro, cada buque de guerra, como un destructor o una fragata, contará con dos escoltas no tripuladas, afirma el general. Es mucho mejor distribuir las armas entre ellos, en lugar de concentrarlas en drones a bordo de portaaviones. Ucrania, por ejemplo, ha utilizado la Magura V7, una lancha rápida no tripulada armada con un par de misiles antiaéreos Sidewinder, para derribar aviones rusos Su-30. En ese sentido, el esfuerzo por construir un ala aérea híbrida también podría impulsar enormes cambios en la organización y las tácticas navales, más allá del simple equipamiento.

Algunas armadas se sienten más cómodas con esto que otras. Estados Unidos lleva muchos años experimentando con drones navales. Este año comenzará las pruebas de vuelo del MQ-25 Stingray, un gran dron de reabastecimiento que planea incorporar a los portaaviones a partir del año que viene. Esto podría liberar a los cazas F/A-18, que actualmente realizan gran parte del reabastecimiento, para tareas de combate más urgentes. En teoría, el Stingray podría equiparse posteriormente con otros sensores o armas. La capacidad de portar armas es inherente al avión, según sus diseñadores. Sin embargo, la armada estadounidense se ha mostrado reticente a seguir ese camino. El factor predominante, según Montgomery, es que los pilotos de combate dirigen la toma de decisiones.

Junto con la rigidez cultural, también existe una comprensible cautela. Si la interferencia electrónica implica que un piloto quede aislado de un dron, este debe abortar su misión o actuar de forma autónoma. Esto podría ser sencillo si la tarea consiste en monitorear la zona o transportar piezas de repuesto. Es más complicado si la misión requiere fuerza letal. Lo que está claro es que cada vez más procesamiento, ya sea el análisis de los datos del sonar enviados por las sonoboyas o la identificación de un objetivo potencial, deberá realizarse en computadoras en el “borde”, a bordo del propio dron. Una consecuencia es que los drones navales reutilizables tendrán que ser más grandes y costosos, ya que requieren más espacio para albergar la potencia de procesamiento y la refrigeración necesarias, y porque los sensores potentes solo se pueden miniaturizar hasta cierto punto.

¿Quién controlará la torre?

Otra consecuencia es que las armadas se enfrentarán a decisiones difíciles sobre hasta qué punto liberar sus alas aéreas híbridas de su control remoto. Incluso en una guerra a gran escala por Taiwán, afirma un almirante, las armadas aún tendrán que distinguir entre combatientes y civiles; por ejemplo, entre un buque de guerra del Ejército Popular de Liberación y un buque hospital. No se puede simplemente ordenar a los drones embarcados que ataquen todo lo que ven. Pero los mismos criterios que los humanos usan actualmente para identificar si un objetivo es legítimo o no, como la forma de un buque y sus emisiones electrónicas, podrían, con suficiente potencia de cálculo y un diseño cuidadoso, ser aplicados por un algoritmo, afirma. “Estamos en las primeras etapas de la autonomía total”, concluye.

Muchas fuerzas aéreas se muestran escépticas respecto a que la inteligencia artificial alcance la madurez suficiente para permitir aviones de combate completamente no tripulados en las próximas décadas o dos. El proyecto anglo-ítalo-japonés para construir un avión a reacción de sexta generación, y el programa equivalente estadounidense, ahora conocido como F-47, contemplan un avión “con tripulación opcional” con una cabina tradicional. Ninguno puede aprovechar al máximo un diseño sin tripulaciones humanas. El general Jenkins es más optimista. “Lo que vemos hoy será el doble de bueno el año que viene”, argumenta. “Todo esto es alcanzable mucho antes de lo que creemos”.

