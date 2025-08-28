The economist

Ucrania exhibe un nuevo y letal misil de crucero

Pero los escépticos se preguntan si es demasiado bueno para ser verdad

Guardar
Trabajadores inspeccionan un misil de
Trabajadores inspeccionan un misil de crucero Flamingo en una fábrica secreta de Fire Point en Ucrania, el lunes 18 de agosto de 2025. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

A principios de este mes, Ucrania presentó un nuevo misil de crucero. Con un alcance declarado de 3.000 km y una carga útil de más de una tonelada, el Flamingo es un arma de doble filo, sobre el papel. Si se confirman incluso la mitad de las afirmaciones, tiene el potencial de causar graves daños a objetivos en casi cualquier lugar de la Rusia europea. Apareciendo en medio de unas lentas negociaciones de paz, el misil podría animar a Vladimir Putin a deponer las armas. Resulta aún más sorprendente, por lo tanto, que el proceso de entrada en producción en masa tardara tan solo nueve meses, en lugar de los años o incluso décadas habituales, y que estuviera dirigido por un equipo directivo que afirma no tener experiencia previa en la industria de defensa. “Al principio era muy escéptico”, declara uno de los responsables del proyecto, “pero cuando vi los misiles, me quedé atónito”.

Representantes de Fire Point, la empresa responsable del Flamingo, afirman que el misil nació como un simple garabato en una servilleta a finales de 2024. En aquel momento, Ucrania estaba desesperada por construir un arma disuasoria de largo alcance. En septiembre de ese año, Volodimir Zelensky presentó una solicitud audaz, y por aquel entonces secreta, a Joe Biden para que le suministrara misiles de crucero Tomahawk estadounidenses como parte de su “Plan Victoria”; la administración Biden respondió tajantemente negativamente. Pocos se atrevieron a creer que el programa nacional de misiles de Ucrania pudiera producir los resultados con la suficiente rapidez.

Fire Point, una nueva empresa privada, afirma haber superado las expectativas volviendo a lo básico. Un representante afirma que sus ingenieros se inspiraron en modelos históricos como el V-1 alemán y el Strizh soviético, ambos similares al Flamingo al montar el motor sobre el cuerpo principal. El nombre surgió como un guiño interno a las mujeres en puestos directivos: los prototipos de prueba incluso se pintaron de rosa.

Gran parte de lo que se sabe sobre el misil proviene de fragmentos: vídeos granulados y las especificaciones de un misil “FP5” aparentemente idéntico, presentado en una feria de armas en los Emiratos Árabes Unidos en febrero. No está claro por qué se presentó el misil allí ni qué relación exacta tiene Fire Point con la empresa emiratí que lo exhibió. Se sabe que un socio británico de la misma empresa ya suministra armas a Ucrania. Un portavoz de Fire Point afirma que la empresa no puede hacer comentarios por razones de seguridad. “Nuestra idea de febrero tuvo éxito; eso es todo lo que puedo decir”. El proceso de producción parece llevarse a cabo, al menos parcialmente, en el extranjero, pero “más del 90%”, según la empresa, del ensamblaje final se realiza en plantas secretas repartidas por toda Ucrania. La carrocería está hecha de fibra de vidrio, lo que la hace más difícil de detectar que el metal. El motor parece ser un turbofán AI-25 producido por la oficina de diseño Motor Sich en la provincia de Zaporizhzhia, un blanco frecuente de los ataques rusos y, por lo tanto, un posible cuello de botella. La producción, que actualmente es de un misil al día, se promete que aumentará a siete al día para octubre.

Desarrollado tan rápido y satisfaciendo casi con exactitud las necesidades de defensa de Ucrania, el misil parece demasiado bueno para ser verdad. Algunos competidores se preguntan si se trata solo de eso. Persisten los rumores sobre supuesta proximidad a la oficina presidencial, financiación no competitiva e incluso si el misil es ucraniano. La empresa lo niega por completo. El precio de “menos de 1 millón de euros” (1,2 millones de dólares) por misil, competitivo en el mundo de los misiles de crucero, sigue siendo un gran desembolso para Ucrania, dados los volúmenes que se necesitarán y las dudas sobre el rendimiento real del Flamingo. El misil es voluminoso y sube bruscamente al lanzarse, lo que lo hace más visible para el radar enemigo, por lo que se supone que un gran porcentaje de ellos serán detectados e interceptados. «A pleno alcance, un caza ruso tiene tiempo de sobra para tomarse un descanso», bromea un competidor.

Sin embargo, Kostiantyn Kryvolap, experto en aviación, confía en que el misil podrá explotar las brechas en las debilitadas defensas aéreas rusas. “Ucrania es conocida por sus ataques creativos y combinados para desbordar las defensas, y estos probablemente serán precisamente eso. Con el tiempo, Rusia sufrirá una destrucción aún mayor”. Los drones ucranianos, más lentos y vulnerables a interferencias y medidas defensivas, ya han dejado fuera de servicio al menos el 13% de la capacidad de refinación de petróleo de Rusia.

La prueba definitiva será en el campo de batalla. Fire Point admite que su misil aún no se ha desplegado ampliamente, pero insiste en que el enemigo se sorprenderá cuando lo haga. Los blogueros militares rusos, en cualquier caso, moderaron su habitual fanfarronería al hablar de la nueva amenaza. Uno recomendó crear una misión de monitoreo aéreo permanente utilizando los aviones de combate rusos más nuevos y potentes. Otros han comenzado a coordinar búsquedas frenéticas para encontrar los misiles y a sus fabricantes dentro de Ucrania.

© 2025, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.

Temas Relacionados

misil de cruceroFlamingoGuerra Rusia-Ucrania

Últimas Noticias

Francia está otra vez en serios problemas

¿Por qué el primer ministro de Macron convocó una moción de confianza sorpresiva sobre su deuda?

Francia está otra vez en

El régimen de Xi Jinping puede prohibir la salida del país incluso a quienes no estén acusados ​​de delitos

Tanto los ejecutivos extranjeros como los disidentes políticos y sus familiares son afectados por la persecución de Beijing

El régimen de Xi Jinping

Las decisiones que debe tomar la próxima jefa del MI6 británico

El espionaje humano nunca ha sido tan difícil, tan costoso ni tan importante

Las decisiones que debe tomar

¿Realmente son buenos los saunas para la salud?

La evidencia sobre los beneficios de sudar es prometedora, pero aún incompleta

¿Realmente son buenos los saunas

Europa está en llamas

Se están estableciendo nuevos récords de devastación

Europa está en llamas
ÚLTIMAS NOTICIAS
Alerta por la tormenta de

Alerta por la tormenta de Santa Rosa y una nueva ciclogénesis: para cuándo se esperan las lluvias, según el SMN

¿Hay que lavar el arroz antes de cocinarlo? Qué dice la ciencia

Cuáles son los beneficios del aloe vera en la rutina de cuidado facial

Doble crimen de los adolescentes en Neuquén: los dos sospechosos fueron detenidos

Arrestaron a un barra de Newell’s por atacar la casa de una mujer que denunció a la Policía de Rosario

INFOBAE AMÉRICA
Frente a los nuevos aranceles

Frente a los nuevos aranceles de EEUU, India implementó acuerdos de libre comercio

Los mundos de vapor, ¿el próximo objetivo de la exploración espacial?

La oleada de bombardeos rusos contra Ucrania dañó el edificio de la misión de la UE en Kiev: “Es un ataque deliberado”

El régimen de Nicolás Maduro admitió que se prepara para “lo peor” ante el cerco naval de EEUU contra el narcotráfico

Israel confirmó que sus tropas operan “día y noche en todos los frentes de combate” tras un asalto comando cerca de Damasco

TELESHOW
Momo Benavides: “¿Por qué tuve

Momo Benavides: “¿Por qué tuve una vida jodida?”

#VivaElAmor con Fino y Elegante: “Te burlabas de mí porque era pobre”

A un mes de la muerte de la Locomotora Oliveras, su hermano Jesús le dedicó unas palabras: “Hasta el último suspiro”

El divertido desafío al que se sometió Nicolás Occhiato en La Voz Argentina: “Es un peligro aparte”

Silvina Escudero habló de su lucha por convertirse en madre: “Solo conté un embarazo que perdí, pero no fue el único”