Ucrania exhibe un nuevo y letal misil de crucero

Trabajadores inspeccionan un misil de crucero Flamingo en una fábrica secreta de Fire Point en Ucrania, el lunes 18 de agosto de 2025. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

A principios de este mes, Ucrania presentó un nuevo misil de crucero. Con un alcance declarado de 3.000 km y una carga útil de más de una tonelada, el Flamingo es un arma de doble filo, sobre el papel. Si se confirman incluso la mitad de las afirmaciones, tiene el potencial de causar graves daños a objetivos en casi cualquier lugar de la Rusia europea. Apareciendo en medio de unas lentas negociaciones de paz, el misil podría animar a Vladimir Putin a deponer las armas. Resulta aún más sorprendente, por lo tanto, que el proceso de entrada en producción en masa tardara tan solo nueve meses, en lugar de los años o incluso décadas habituales, y que estuviera dirigido por un equipo directivo que afirma no tener experiencia previa en la industria de defensa. “Al principio era muy escéptico”, declara uno de los responsables del proyecto, “pero cuando vi los misiles, me quedé atónito”.

Representantes de Fire Point, la empresa responsable del Flamingo, afirman que el misil nació como un simple garabato en una servilleta a finales de 2024. En aquel momento, Ucrania estaba desesperada por construir un arma disuasoria de largo alcance. En septiembre de ese año, Volodimir Zelensky presentó una solicitud audaz, y por aquel entonces secreta, a Joe Biden para que le suministrara misiles de crucero Tomahawk estadounidenses como parte de su “Plan Victoria”; la administración Biden respondió tajantemente negativamente. Pocos se atrevieron a creer que el programa nacional de misiles de Ucrania pudiera producir los resultados con la suficiente rapidez.

Fire Point, una nueva empresa privada, afirma haber superado las expectativas volviendo a lo básico. Un representante afirma que sus ingenieros se inspiraron en modelos históricos como el V-1 alemán y el Strizh soviético, ambos similares al Flamingo al montar el motor sobre el cuerpo principal. El nombre surgió como un guiño interno a las mujeres en puestos directivos: los prototipos de prueba incluso se pintaron de rosa.

Gran parte de lo que se sabe sobre el misil proviene de fragmentos: vídeos granulados y las especificaciones de un misil “FP5” aparentemente idéntico, presentado en una feria de armas en los Emiratos Árabes Unidos en febrero. No está claro por qué se presentó el misil allí ni qué relación exacta tiene Fire Point con la empresa emiratí que lo exhibió. Se sabe que un socio británico de la misma empresa ya suministra armas a Ucrania. Un portavoz de Fire Point afirma que la empresa no puede hacer comentarios por razones de seguridad. “Nuestra idea de febrero tuvo éxito; eso es todo lo que puedo decir”. El proceso de producción parece llevarse a cabo, al menos parcialmente, en el extranjero, pero “más del 90%”, según la empresa, del ensamblaje final se realiza en plantas secretas repartidas por toda Ucrania. La carrocería está hecha de fibra de vidrio, lo que la hace más difícil de detectar que el metal. El motor parece ser un turbofán AI-25 producido por la oficina de diseño Motor Sich en la provincia de Zaporizhzhia, un blanco frecuente de los ataques rusos y, por lo tanto, un posible cuello de botella. La producción, que actualmente es de un misil al día, se promete que aumentará a siete al día para octubre.

Desarrollado tan rápido y satisfaciendo casi con exactitud las necesidades de defensa de Ucrania, el misil parece demasiado bueno para ser verdad. Algunos competidores se preguntan si se trata solo de eso. Persisten los rumores sobre supuesta proximidad a la oficina presidencial, financiación no competitiva e incluso si el misil es ucraniano. La empresa lo niega por completo. El precio de “menos de 1 millón de euros” (1,2 millones de dólares) por misil, competitivo en el mundo de los misiles de crucero, sigue siendo un gran desembolso para Ucrania, dados los volúmenes que se necesitarán y las dudas sobre el rendimiento real del Flamingo. El misil es voluminoso y sube bruscamente al lanzarse, lo que lo hace más visible para el radar enemigo, por lo que se supone que un gran porcentaje de ellos serán detectados e interceptados. «A pleno alcance, un caza ruso tiene tiempo de sobra para tomarse un descanso», bromea un competidor.

Sin embargo, Kostiantyn Kryvolap, experto en aviación, confía en que el misil podrá explotar las brechas en las debilitadas defensas aéreas rusas. “Ucrania es conocida por sus ataques creativos y combinados para desbordar las defensas, y estos probablemente serán precisamente eso. Con el tiempo, Rusia sufrirá una destrucción aún mayor”. Los drones ucranianos, más lentos y vulnerables a interferencias y medidas defensivas, ya han dejado fuera de servicio al menos el 13% de la capacidad de refinación de petróleo de Rusia.

La prueba definitiva será en el campo de batalla. Fire Point admite que su misil aún no se ha desplegado ampliamente, pero insiste en que el enemigo se sorprenderá cuando lo haga. Los blogueros militares rusos, en cualquier caso, moderaron su habitual fanfarronería al hablar de la nueva amenaza. Uno recomendó crear una misión de monitoreo aéreo permanente utilizando los aviones de combate rusos más nuevos y potentes. Otros han comenzado a coordinar búsquedas frenéticas para encontrar los misiles y a sus fabricantes dentro de Ucrania.

© 2025, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.