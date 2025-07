La economía de la superinteligencia

(The Economist)

Durante la mayor parte de la historia, la predicción más acertada ha sido que las cosas seguirán prácticamente igual. Pero a veces el futuro es irreconocible. Los jefes tecnológicos de Silicon Valley afirman que la humanidad se acerca a ese momento, porque en tan solo unos años la inteligencia artificial (IA) será superior al ser humano promedio en todas las tareas cognitivas. No es necesario apostar a que tengan razón para ver que su afirmación requiere una reflexión profunda. De hacerse realidad, las consecuencias serían tan graves como cualquier otra en la historia de la economía mundial.

Desde los avances de hace casi una década, el poder de la IA ha superado repetida y espectacularmente las predicciones. Este año, los grandes modelos de lenguaje de OpenAI y Google DeepMind obtuvieron el oro en la Olimpiada Internacional de Matemáticas, 18 años antes de lo que los expertos habían predicho en 2021. Los modelos son cada vez más grandes, impulsados por una carrera armamentística entre las empresas tecnológicas, que esperan que el ganador se lo lleve todo; y entre China y Estados Unidos, que temen una derrota sistémica si quedan segundos. Para 2027, debería ser posible entrenar un modelo utilizando mil veces los recursos informáticos que se utilizaron para construir GPT-4, el cual está detrás del chatbot más popular de la actualidad.

¿Qué dice esto sobre el poder de la IA en 2030 o 2032? Como describimos en uno de los dos informes de esta semana, muchos temen un panorama infernal, en el que terroristas con IA construyan armas biológicas que maten a miles de millones de personas, o una IA “desalineada” se descontrole y burle a la humanidad. Es fácil entender por qué estos riesgos extremos suscitan tanta atención. Sin embargo, como explica nuestro segundo informe, han eclipsado la reflexión sobre los efectos inmediatos, probables, predecibles e igualmente asombrosos de una IA no apocalíptica.

Antes de 1700, la economía mundial crecía, en promedio, un 8% al siglo. Cualquiera que hubiera pronosticado lo que sucedió después habría parecido desquiciado. Durante los siguientes 300 años, con el auge de la Revolución Industrial, el crecimiento promedió un 350% anual. Esto trajo consigo una menor mortalidad y una mayor fertilidad. El aumento de la población generó más ideas, lo que condujo a una expansión aún más rápida. Debido a la necesidad de incorporar talento humano, el ciclo fue lento. Con el tiempo, el aumento de la riqueza llevó a la gente a tener menos hijos. Esto impulsó el nivel de vida, que creció a un ritmo constante de alrededor del 2% anual.

Un cartel de IA (Inteligencia Artificial). REUTERS/Aly Song

Subsistencia al silicio

La IA no se enfrenta a tal restricción demográfica. Los tecnólogos prometen que acelerará rápidamente el ritmo de los descubrimientos. Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, espera que la IA sea capaz de generar “conocimientos novedosos” el próximo año. Las IA ya ayudan a programar mejores modelos de IA. Para 2028, algunos afirman, estarán supervisando su propia mejora.

De ahí la posibilidad de una segunda explosión de crecimiento económico. Si la potencia informática genera avances tecnológicos sin intervención humana, y una parte suficiente de los beneficios se reinvierte en la construcción de máquinas aún más potentes, la riqueza podría acumularse a una velocidad sin precedentes. Los economistas han sido conscientes desde hace tiempo de la implacable lógica matemática de la automatización del descubrimiento de ideas. Según una proyección reciente de Epoch AI, un think-tank optimista, una vez que la IA pueda realizar el 30% de las tareas, el crecimiento anual superará el 20%.

Los más convencidos, como Elon Musk, concluyen que la IA automejorable creará una superinteligencia. La humanidad tendría acceso a todas las ideas posibles, incluso para construir los mejores robots, cohetes y reactores. El acceso a la energía y la esperanza de vida humana ya no tendrían límites. La única limitación para la economía serían las leyes de la física.

No hace falta llegar a ese extremo para imaginar los asombrosos efectos de la IA. Consideremos, a modo de experimento mental, el paso gradual hacia una inteligencia a nivel humano. En los mercados laborales, el coste de usar la potencia de procesamiento para una tarea limitaría los salarios para realizarla: ¿por qué pagar a un trabajador más que a la competencia digital? Sin embargo, el número cada vez menor de superestrellas cuyas habilidades no fueran automatizables y pudieran complementar directamente la IA disfrutaría de enormes beneficios. Con toda probabilidad, los únicos que obtendrían mejores resultados que ellos serían los propietarios del capital relevante para la IA, que absorbería una parte cada vez mayor de la producción económica.

Un paisaje urbano futurista con vehículos autónomos circulando por la carretera, optimizado por interfaces digitales que muestran datos en tiempo real. Esta ilustración visualiza una ciudad inteligente donde la movilidad es fluida e interconectada, mostrando la convergencia de la tecnología y la vida urbana.

Todos los demás tendrían que adaptarse a las deficiencias en las capacidades de la IA y al gasto de los nuevos ricos. Dondequiera que hubiera un cuello de botella en la automatización y la oferta laboral, los salarios podrían aumentar rápidamente. Estos efectos, conocidos como “enfermedad de los costes”, podrían ser tan fuertes que limitaran la explosión del PIB medido, incluso con un cambio radical en la economía.

Los nuevos patrones de abundancia y escasez se reflejarían en los precios. Cualquier cosa que la IA pudiera ayudar a producir (bienes de fábricas totalmente automatizadas, por ejemplo, o entretenimiento digital) vería su valor desplomarse. Si teme perder su trabajo por culpa de la IA, al menos puede esperar muchas de estas cosas. Donde aún se necesitara a los humanos, la enfermedad de los costes podría afectar. Los trabajadores del conocimiento que se cambiaran al trabajo manual podrían descubrir que podían permitirse menos cuidado infantil o menos comidas en restaurantes que hoy. Y los humanos podrían terminar compitiendo con las IA por la tierra y la energía.

Esta disrupción económica se reflejaría en los mercados financieros. Podrían producirse fluctuaciones bruscas en los precios de las acciones a medida que se hiciera evidente qué empresas ganaban y perdían en las competencias de “el ganador se lo lleva todo”. Existiría un deseo voraz de invertir, tanto para generar más potencia de IA como para que el inventario de infraestructura y fábricas siguiera el ritmo del crecimiento económico. Al mismo tiempo, el deseo de ahorrar para el futuro podría desmoronarse, ya que las personas —y especialmente los ricos, que son quienes más ahorran— anticipaban ingresos mucho mayores.

El logotipo del asistente virtual ChatGPT en un teléfono inteligente.

Convencer a las personas de que renuncien a su capital para invertir requeriría, por lo tanto, tasas de interés mucho más altas, lo suficientemente altas, quizás, como para hacer caer los precios de los activos a largo plazo, a pesar del crecimiento explosivo. Los académicos discrepan, pero en algunos modelos, las tasas de interés suben a la par o más con el crecimiento. En un escenario explosivo, eso significaría tener que refinanciar las deudas al 20-30%. Incluso los deudores cuyos ingresos aumentaran rápidamente podrían sufrir; aquellos cuyos ingresos no estuvieran vinculados a un crecimiento desbocado se verían afectados. Los países que no pudieron o no quisieron aprovechar el auge de la IA podrían enfrentarse a una fuga de capitales. También podría haber inestabilidad macroeconómica en cualquier lugar, ya que la inflación podría dispararse a medida que las personas se despilfarran de sus fortunas anticipadas y los bancos centrales no suben los tipos de interés con la suficiente rapidez.

Es un experimento mental vertiginoso. ¿Podría la humanidad afrontarlo? El crecimiento se ha acelerado antes, pero no hubo democracia de masas durante la Revolución Industrial; los luditas, los más famosos detractores de las máquinas de la historia, no tenían derecho al voto. Incluso si los salarios promedio aumentaran, una mayor desigualdad podría generar demandas de redistribución. El Estado también tendría herramientas más poderosas para monitorear y manipular a la población. Por lo tanto, la política sería volátil. Los gobiernos tendrían que replantearse todo, desde la base impositiva hasta la educación y la protección de los derechos civiles.

A pesar de ello, el auge de la superinteligencia debería suscitar asombro. Dario Amodei, director de Anthropic, declaró a The Economist esta semana que cree que la IA ayudará a tratar enfermedades que antes eran incurables. La manera de ver otra aceleración, si llega, es como la continuación de un largo milagro, posible solo porque la gente aceptó la disrupción. La humanidad podría ver su inteligencia superada. Seguirá necesitando sabiduría.

© 2025, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.