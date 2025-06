Dirigentes de línea dura intransigente están ganando poder en Irán

El ayatollah Alí Khamenei, centro, ofrece una oración durante una reunión con jefes militares en Teherán (Oficina del Líder Supremo Iraní vía AP)

El régimen iraní ignoró las advertencias del presidente Donald Trump y atacó bases militares estadounidenses en Qatar e Irak. Se podían ver misiles sobre los rascacielos de Doha, la capital de Qatar. Si bien los daños y las bajas parecen mínimos, la guerra ha llegado al Golfo, cuyas ciudades, con su brillo, ofrecen una visión alternativa de Oriente Medio y cuya energía el mundo necesita. Los ataques fuera de Irán se producen junto a un repentino y ominoso cambio de poder en su interior. Los militares de línea dura están arrebatando el poder a los clérigos. Esto podría significar que intentan desvincularse de la guerra ahora para luchar otro día. Pero a mediano plazo, podría indicar que el régimen se vuelve más extremista, no más pragmático, bajo la presión de una devastadora campaña militar.

Una razón para este cambio es que la élite iraní teme que esté en una lucha por preservar el sistema político del país. Trump ha señalado que podría aprobar el derrocamiento del orden clerical-militar. “¿Por qué no habría un cambio de régimen?”, preguntó el 22 de junio. Los ataques contra objetivos no nucleares han galvanizado a elementos de un público iraní indignado que apoyan al régimen. Pero lo más importante de todo es que, como resultado de la guerra, se ha producido un cambio en quién ostenta el poder en la cima. Los militares han ganado ascendencia sobre los clérigos religiosos por primera vez desde la revolución iraní de 1979. Y no son moderados.

El líder supremo de Irán, el ayatollah Alí Khamenei, tiene 86 años, y durante años se ha especulado sobre su sucesión, aunque no está nada claro quién podría obtener el poder. La guerra está cambiando esto, impulsando un cambio de poder hacia el brazo militar del régimen, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI). En los primeros días de la lucha, Khamenei, envejecido y aislado por su propia seguridad, desapareció de la escena como el imán oculto de los chiítas. Delegó la toma de decisiones a un nuevo consejo, o shura, dominado por el CGRI . “El país se encuentra, de hecho, bajo la ley marcial”, afirma un observador.

A medida que el CGRI gana control, su élite se transforma rápidamente por los asesinatos de Israel. Atrás quedaron los comandantes veteranos que durante años buscaron la “paciencia estratégica”, limitando su fuego cuando su líder totémico, Qassem Soleimani, fue asesinado en 2020, y manteniéndolo cuando Israel atacó a sus aliados, Hamas y Hezbollah, en 2024. Ahora, una nueva generación, impaciente y más dogmática, ha tomado su lugar y está empeñada en rescatar el orgullo nacional. “La postura maximalista se ha fortalecido”, afirma un académico cercano al bando reformista. Afirma que quienes tomaban las decisiones antes de la guerra debatían si abandonar su postura antiisraelí. Pero “ahora todos son de línea dura”.

Un cartel muestra al difunto comandante militar iraní Qassem Soleimani y al fallecido comandante de la milicia iraquí Abu Mahdi al-Muhandis, mientras fieles iraníes cantan consignas durante la oración del ayatollah Ali Khamenei (Sitio oficial de Jamenei/vía REUTERS)

El cambio generacional se ve agravado por una nueva cohesión en un complejo militar-industrial conocido por su paranoia y sus intrigas. Hace un año, el régimen se vio sacudido por luchas internas. Empresarios, militares e ideólogos lucharon por la supremacía dentro del CGRI. Los intransigentes expulsaron a los pragmáticos de las instituciones estatales. Facciones rivales se culparon mutuamente de la muerte del presidente del país en un misterioso accidente de helicóptero en 2024. Ahora parecen unirse contra un enemigo extranjero común.

¿De cuánto apoyo público goza esta nueva configuración de poder emergente? Muchos iraníes lamentan los miles de millones de dólares que sus generales malgastaron en dos décadas de guerras indirectas, e incluso ahora algunos en Irán describen los ataques israelíes-estadounidenses como quimioterapia para extirpar células cancerosas. Cada vez más, los bombardeos israelíes parecen diseñados para explotar esta brecha de disidencia y desestabilizar el país. Entre los objetivos recientes en Teherán se incluyen la jefatura de policía y la entrada a Evin, la cárcel iraní para sus presos políticos más destacados.

Sin embargo, en paralelo, la guerra ha desencadenado un auge nacionalista y ha reducido la brecha entre gobernantes y gobernados. Nadie ha respondido a los llamamientos de Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, ni de Reza Pahlavi, el pretendiente monárquico, a un levantamiento popular. La admiración inicial por la destreza militar de Israel se ha convertido en indignación a medida que sus objetivos se han ampliado y el número de muertos ha aumentado. El desprecio por la desventura del CGRI se ha convertido en orgullo por la velocidad con la que se ha reconstituido. Los iraníes que huyeron de la capital están regresando. Quienes una vez defendieron a Israel ahora están entregando a los presuntos agentes israelíes a la policía. Presas políticas, madres de manifestantes ejecutados y estrellas del pop iraníes exiliadas han hecho llamamientos para unirse en defensa de Irán. “Le ha salido el tiro por la culata a Bibi”, dice un ex funcionario convertido en disidente, utilizando el apodo de Netanyahu.

El cambio en la cúpula podría alterar drásticamente la toma de decisiones en Irán. Los intransigentes siempre se han opuesto a las conversaciones con Estados Unidos. Recuerdan a Muamar el Gadafi, el dictador libio, que entregó armas de destrucción masiva a cambio del levantamiento de las sanciones, y a Sadam Husein, que concedió a los observadores de la ONU acceso sin restricciones a Irak. Ambos fueron derrocados por las intervenciones occidentales. Ahora, incluso los moderados se sienten perjudicados: la última ronda de conversaciones con Estados Unidos, prevista para el 15 de junio, los indujo a bajar la guardia justo cuando Israel atacaba.

Una mujer de pie en una calle, en medio del conflicto Irán-Israel, en Teherán, Irán, 23 de junio de 2025 (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)

Podría haber más por venir. A pocas horas del ataque estadounidense, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, advirtió sobre “consecuencias a largo plazo”. El parlamento iraní votó a favor de cerrar el estrecho de Ormuz, un cuello de botella por el que fluye el 30% del suministro marítimo de petróleo (su voto no es vinculante). También está considerando un proyecto de ley que exige a Irán retirarse del Tratado de No Proliferación Nuclear y cortar la cooperación con el organismo de control nuclear de la ONU, la Agencia Internacional de Energía Atómica.

La gran pregunta es si el régimen ahora se detiene o busca algo peor. Algunos intentaron minimizar las consecuencias de los ataques estadounidenses contra los búnkeres de Fordow y otros dos emplazamientos, quizás para ganar tiempo y un mayor margen de maniobra al contraatacar. Mientras Donald Trump celebraba la destrucción “monumental” de los principales emplazamientos nucleares de Irán, los líderes iraníes inicialmente señalaron la ausencia de radiación y cuestionaron su eficacia. Las bombas estadounidenses eran solo el doble de potentes que las utilizadas por Israel para atacar el búnker del líder de Hezbollah en Beirut el año pasado, y las cámaras de Fordow se encontraban a una profundidad 25 veces mayor.

Pero sin un mediador de confianza ni una salida obvia, los más sensatos parecen haber sido marginados. Muchos generales están ansiosos por mantener sus ataques contra Israel, los cuales, según argumentan, han minado su aura de invencibilidad. Admiten que la destrucción de la mitad de sus lanzamisiles por parte de Israel ha ralentizado el ritmo. Pero sistemas más avanzados, quizás lanzados desde el mar, están por llegar, afirma Mohsen Rezaei, ex comandante del CGRI.

Un grupo cada vez mayor aboga por una bomba atómica. En el período previo al ataque estadounidense, Irán retiró sus reservas de uranio enriquecido, y quizás centrifugadoras, de los sitios atacados, según afirma una fuente privilegiada. Imágenes satelitales del 20 de junio muestran una fila de camiones en la entrada de Fordow. Algunos sugieren detonar un dispositivo nuclear para demostrar la capacidad de Irán. Otros abogan por lanzar una ojiva recubierta de uranio apto para armas sobre Tel Aviv. “Sin duda, buscarán una bomba nuclear. Es un desastre”, lamenta un mediador del Golfo.

El cambio de la autoridad religiosa a la militar tiene algunas ventajas. El ayatollah Ruhollah Khomeini, líder original de la revolución iraní, advirtió contra la intromisión del CGRI en la política, temeroso de que pudieran prescindir de su teocracia. Con los clérigos confinados en sus seminarios, podría haber una flexibilización de las restricciones religiosas del régimen. En los últimos días, la televisión estatal ha mostrado a mujeres con el pelo asomando por debajo de sus pañuelos. Pero la perspectiva de que Irán sea gobernado por su nueva shura indefinidamente tiene otras consecuencias, entre ellas un Estado aún más militarizado, empeñado en el desafío y las represalias, y más implacable en la represión de la disidencia interna. El mundo exterior ha asumido a menudo que el régimen iraní exhibe una temeraria toma de riesgos y beligerancia porque ha sido dirigido por hombres religiosos. El peligro es que los militares son peores.

