Estados Unidos realmente podría restaurar la democracia en Venezuela

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, el 23 de julio de 2026 (BRENDAN SMIALOWSKI/Pool via REUTERS)

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Cuando el presidente Donald Trump envió fuerzas especiales estadounidenses para capturar al dictador venezolano Nicolás Maduro en enero, no parecía que restaurar la democracia fuera su prioridad. Se jactaba sin cesar de controlar ahora el petróleo de Venezuela, mientras que apenas mencionaba el futuro político del país. Instaló como presidenta encargada a Delcy Rodríguez, la vicepresidenta del depuesto dictador, ampliamente odiada. Muchos temían que, sin un firme compromiso estadounidense con una transición democrática, la antigua y brutal cleptocracia continuaría.

Sin embargo, las perspectivas de democracia en Venezuela parecen estar mejorando. Esto no se debe a que el Sr. Trump haya desarrollado repentinamente una pasión por el tema, sino a que su secretario de Estado, Marco Rubio, quien realmente se preocupa por acabar con las dictaduras de izquierda en América Latina, ha recibido una libertad de acción considerable para utilizar la enorme influencia de Estados Unidos en pos de ese objetivo.

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Una primera ronda de negociaciones entre el régimen venezolano y figuras de la oposición concluyó el 12 de agosto con un modesto acuerdo para iniciar un proceso de reforma judicial, incluyendo la del Tribunal Supremo. Nuestra investigación ofrece motivos para el optimismo. Nuevas conversaciones podrían dar como resultado, para diciembre, reformas que permitan la celebración de elecciones justas.

Nada de esto sería posible sin la presión de Estados Unidos. El trabajo comenzó poco después de la captura del Sr. Maduro. El Sr. Rubio ha estado muy involucrado, hablando directamente con la principal negociadora de la oposición, Dinorah Figuera. Su equipo se desplaza por Caracas en autos estadounidenses, con seguridad estadounidense, y se hospeda en el hotel elegido por Estados Unidos.

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Tras haber visto cómo su libertad y su economía se contraían bajo el mandato del Sr. Maduro, la gran mayoría de los venezolanos anhelan que la transición a la democracia tenga éxito. Esto también beneficiaría al Sr. Trump. Él desea que los deteriorados yacimientos petrolíferos de Venezuela repunten; solo bajo la democracia y el estado de derecho el país será lo suficientemente estable como para atraer la inversión necesaria.

Sin embargo, abundan los problemas. La camarilla gobernante ha incumplido con frecuencia sus promesas de permitir elecciones justas. Y aunque la mayoría de los venezolanos odian a su régimen , algunos también desconfían de Estados Unidos. Una oposición liderada por Rubio será acusada de ser un títere estadounidense. Tampoco ayuda que los venezolanos de a pie, muchos de ellos devastados por el terremoto, aún no hayan visto grandes beneficios de los ingresos petroleros controlados por Estados Unidos. Si las negociaciones se prolongan, el régimen tendrá más oportunidades de eludir sus compromisos y la oposición podría debilitarse.

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Por lo tanto, la rapidez es crucial. Estados Unidos debería insistir en que Venezuela celebre elecciones presidenciales en 2027. Hay tiempo más que suficiente; tras la caída del Muro de Berlín, varios antiguos estados vasallos soviéticos organizaron elecciones libres en el plazo de un año. Mientras tanto, Estados Unidos debe revelar cuánto dinero del petróleo ha recaudado, cuánto se ha devuelto a Venezuela y qué sanciones impiden su desembolso. Un gobierno electo debería tomar el control total de los ingresos petroleros desde su primer día en el cargo.

También se debe permitir que la líder de la oposición, María Corina Machado, regrese pronto a casa. Puede que Rubio quiera mantenerla alejada de la mesa de negociaciones para facilitar el diálogo con el régimen, pero mantenerla en el exilio es una medida miope. El régimen necesita tener la certeza de que cualquier acuerdo también vincula a Machado, incluso si negocia a través de intermediarios, ya que bien podría ser la próxima presidenta de Venezuela. De lo contrario, podría repudiar las posibles condiciones, como el exilio seguro para figuras del régimen (aunque ella insiste en que no busca venganza).

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La presencia de la Sra. Machado en Venezuela también ayudaría a disipar otra preocupación: los caprichos del Sr. Trump. Él ha hablado de convertir a Venezuela en el estado número 51 y, en ocasiones, sugiere que su riqueza petrolera pertenece a Estados Unidos. Por ahora, está permitiendo que el Sr. Rubio persiga objetivos más nobles. Si cambia de opinión, lo único que podría salvar la democracia venezolana es la capacidad de la Sra. Machado para convocar a grandes multitudes a las calles.

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