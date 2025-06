La fractura del grupo terrorista Hamas: cómo el liderazgo externo está tomando el control (REUTERS)

El estrecho túnel todavía apestaba a cuerpos en descomposición. Una sección estaba bloqueada por escombros causados por dos ataques aéreos israelíes el 13 de mayo. El acceso fue abierto por las Fuerzas de Defensa de Israel únicamente cuando lograron llegar hasta la entrada del Hospital Europeo en Khan Younis, en el sur de Gaza, casi cuatro semanas después.

Cinco cuerpos fueron hallados en una pequeña sala subterránea, ubicada debajo del área de urgencias del hospital principal de la segunda ciudad más grande de Gaza. El 8 de junio se identificó uno de ellos como el de Muhammad Sinwar, jefe militar de Hamas.

La confirmación de la muerte de Sinwar cambia poco por sí sola. Hamas ya ha nombrado a un reemplazo y ha soportado el asesinato de muchos de sus líderes. Sin embargo, podría alterar el equilibrio dentro de la cúpula del movimiento, anteriormente dominada por gazatíes, justo cuando Israel vuelve a aumentar la presión sobre la franja costera.

Ese mismo día, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) abrieron el túnel a un grupo de periodistas. Era la primera vez en cinco meses que se permitía el ingreso a Gaza de miembros de medios internacionales. Esta visita, limitada y controlada (ningún periodista extranjero ha podido entrar de forma independiente desde el inicio de la guerra en octubre de 2023), tenía dos objetivos. El primero era propagandístico: las FDI querían demostrar que habían dejado intacto el edificio del hospital (aunque todos los pacientes y el personal fueron desalojados), a pesar de que Hamas lo utilizaba como escondite. Sin embargo, esta narrativa se vio opacada por la devastación en Khan Younis y sus alrededores, una ciudad que solía tener más de 200.000 habitantes y cuyos residentes se han visto obligados a evacuar hacia una precaria “zona humanitaria” cerca de la costa del Mediterráneo.

El segundo objetivo era la guerra psicológica. Israel busca demostrarles a los líderes sobrevivientes de Hamas, y a la población civil que aún controlan en Gaza, que se están quedando sin lugares donde esconderse. Un funcionario militar sugirió que la confirmación de la muerte de Sinwar podría ser “un momento decisivo” que lleve a Hamas a aceptar las condiciones de Israel para un alto el fuego.

Ese alto el fuego, negociado por Estados Unidos y Qatar junto con Egipto, ha estado sobre la mesa en distintas versiones desde hace meses. Comenzaría con una tregua de 60 días durante la cual se liberarían aproximadamente la mitad de los rehenes israelíes que aún permanecen en cautiverio, a cambio de cientos de prisioneros palestinos. Durante ese período, las fuerzas israelíes se retirarían de algunas zonas de Gaza y se permitiría el ingreso de más ayuda humanitaria, mientras se llevarían a cabo negociaciones para alcanzar una tregua permanente.

Este último punto sigue siendo el principal obstáculo para alcanzar un acuerdo. Hamas continúa exigiendo garantías de una paz permanente que Israel se ha negado a ofrecer. Sin embargo, en los últimos días, el grupo ha dado señales de estar dispuesto a discutir nuevos términos. La entrada limitada de ayuda humanitaria a la Franja, a través de redes de distribución sobre las que tiene poco control, podría estar generándole preocupación. Lo mismo ocurre con la implacable destrucción de Gaza a manos del ejército israelí, que amenaza con intensificarse aún más. Y la muerte de Muhammad Sinwar, hermano menor de Yahya Sinwar —el cerebro de los ataques del 7 de octubre—, podría haber influido también, en parte porque ha alterado la dinámica del liderazgo de Hamas.

El nuevo líder de facto del grupo en Gaza es Izz al-Din al-Haddad, comandante en el norte del enclave. Es el último de los jefes veteranos de Hamas que permanece en la Franja. Estuvo a cargo de esconder y custodiar a muchos de los rehenes israelíes capturados el 7 de octubre, y se cree que aún controla su destino. Sin embargo, su nuevo papel —coordinarse con los líderes de Hamas en el exterior— representa su primer contacto con la política más amplia del movimiento. “Al-Haddad tendrá que decidir ahora si quiere ser recordado como el hombre bajo cuyo mando Gaza fue finalmente destruida”, afirma un analista de inteligencia israelí. “Tal vez prefiera ser el último hombre en pie tras un alto el fuego”.

Bajo el mando de los hermanos Sinwar, la rama gazatí de Hamas —donde el grupo se originó— ejercía el control predominante. Con ambos muertos, los líderes del movimiento en el exterior —en Doha, Beirut y Estambul— vuelven a tener la ventaja. Hamas no ha designado un nuevo líder general en reemplazo de Yahya Sinwar. En su lugar, el movimiento está siendo dirigido por cuatro figuras: Khaled Mashal, exjefe de Hamas y defensor desde hace tiempo de estrechar lazos con regímenes sunitas moderados en lugar de con Irán; Zaher Jabarin, representante de la rama de Hamas en Cisjordania y encargado de las finanzas del grupo; Muhammad Darwish, un palestino nacido en Líbano que ha sugerido que estaría dispuesto a considerar que Hamas renuncie al poder en Gaza si este fuera reemplazado por algo parecido a un gobierno de unidad nacional; y Khalil al-Hayya.

Este último, ex diputado de Yahya Sinwar, es el único miembro gazatí del cuarteto, y aun así se encuentra actualmente en Qatar. Busca obtener garantías de que Hamas podrá mantener cierta presencia en Gaza tras un eventual alto el fuego, pero cada vez se le percibe más aislado. Se espera que los otros tres apoyen un acuerdo que implique la renuncia de Hamas a su papel en Gaza una vez terminada la guerra, pero que preserve su estatus en el mundo árabe. Esto podría facilitar la concreción de una tregua.

También los cambios políticos podrían influir. Los partidos de extrema derecha que integran la coalición de Benjamin Netanyahu —y que aspiran a una ocupación permanente y a volver a establecer asentamientos en Gaza— han amenazado con hacer caer al gobierno si este pone fin a la guerra. Sin embargo, otros altos funcionarios del gobierno han declarado recientemente que creen que ya existen las condiciones para un alto el fuego duradero. El aumento de la presión por parte de Donald Trump y de otros aliados occidentales de Israel explica en parte este cambio de postura. También influye la creciente expectativa de que Hamas aceptará condiciones que pongan fin formalmente a su dominio sobre Gaza, incluyendo su desarme y el exilio de algunos de sus líderes y combatientes sobrevivientes.

A esto se suma la pérdida de poder de negociación de los aliados ultraderechistas de Netanyahu, a medida que crece la posibilidad de elecciones anticipadas. Aunque los comicios están previstos para octubre de 2026, las tensiones dentro de la coalición por la exigencia de los partidos ultraortodoxos de aprobar una ley impopular que exima del servicio militar a los estudiantes de seminarios religiosos podrían adelantar la votación. Netanyahu teme unas elecciones que, según la mayoría de las encuestas actuales, probablemente perdería. Pero si no logra evitarlas, muchos en Jerusalén creen que preferiría celebrarlas después de haber alcanzado un alto el fuego que permitiera la liberación de los rehenes restantes, y que él podría presentar como una victoria. Un acuerdo también aliviaría la presión estadounidense; Netanyahu no quiere ir a las urnas mientras se encuentre en desacuerdo con Washington. Se espera que Steve Witkoff, enviado de Trump para Medio Oriente, regrese a la región en los próximos días. Quizás llegue con un poco más de esperanza.

© 2025, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved