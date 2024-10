Por qué la economía de Estados Unidos está mejor que nunca

Imagen por: Peter Crowther

Pocas imágenes han captado mejor el ingenio de Estados Unidos. El 13 de octubre, un cohete propulsor gigante construido por SpaceX se precipitó al borde de la atmósfera antes de caer de nuevo a la Tierra y ser cuidadosamente atrapado por la torre de pórtico desde la que, sólo unos minutos antes, había despegado. Gracias a esta maravilla de la ingeniería, los grandes cohetes podrían ser reutilizables y la exploración espacial más barata y audaz. Sin embargo, así como el lanzamiento fue un testimonio de la empresa estadounidense, Elon Musk, fundador de SpaceX, capta todo lo que va mal en su política. En su apoyo a Donald Trump, Musk ha difundido información errónea sobre el fraude electoral y la ayuda a los damnificados por los huracanes y se ha burlado de sus oponentes tachándolos de idiotas malintencionados.

Estados Unidos también sigue acumulando unos resultados económicos estelares, incluso cuando su política se vuelve más venenosa. Mientras se preparan para acudir a las urnas dentro de menos de 20 días, republicanos y demócratas nunca han desconfiado ni discrepado tanto entre sí. Con este sombrío telón de fondo, ¿es posible que la impresionante economía estadounidense se mantenga a flote?

En las últimas tres décadas, Estados Unidos ha dejado atrás al resto del mundo rico. En 1990 representaba alrededor de dos quintas partes del PIB del G7. Hoy representa la mitad. La producción per cápita es ahora alrededor de un 30% más alta que en Europa occidental y Canadá, y un 60% más alta que en Japón, brechas que prácticamente se han duplicado desde 1990. Mississippi puede ser el estado más pobre de Estados Unidos, pero sus residentes, que trabajan duro, ganan, en promedio, más que los británicos, canadienses o alemanes. Últimamente, China también ha retrocedido. Después de haberse acercado rápidamente a Estados Unidos en los años previos a la pandemia, su PIB nominal ha caído de alrededor de tres cuartas partes del de Estados Unidos en 2021 a dos tercios en la actualidad.

Este récord ahora está en peligro. A medida que Estados Unidos se ha vuelto más partidista, tanto Kamala Harris como Trump, los dos candidatos presidenciales, se están centrando en políticas que protegen a sus propios partidarios, en lugar de ampliar la torta económica general. Estados Unidos no está a punto de perder su dominio económico. Pero, tarde o temprano, la política podrida empezará a cobrarse un alto precio, y para entonces será difícil dar marcha atrás.

Para entender por qué, consideremos primero los factores detrás del éxito de Estados Unidos. Como se establece en nuestro informe especial de esta semana, las ventajas innatas desempeñan un papel importante. Estados Unidos es un país grande bendecido con vastos recursos energéticos. La revolución del petróleo de esquisto ha impulsado quizás una décima parte de su crecimiento económico desde principios de la década de 2000. El enorme tamaño de sus mercados de consumo y de capital significa que una buena idea soñada en Michigan puede triunfar en los otros 49 estados.

Sin embargo, las buenas políticas también han sido importantes. Estados Unidos ha combinado durante mucho tiempo una regulación laxa con un gasto rápido y generoso cuando una crisis golpea. Aunque el estímulo de gran tamaño durante la pandemia impulsó la inflación, también ha asegurado que Estados Unidos haya crecido un 10% desde 2020, tres veces el ritmo del resto del G7. En contraste, Alemania, más tacaña, está sumida en una recesión por segundo año consecutivo.

Esta combinación de factores ha alimentado un poderoso círculo virtuoso. El dinámico sector privado de Estados Unidos atrae inmigrantes, ideas e inversiones, lo que genera más dinamismo. No solo alberga la mayor industria de lanzamiento de cohetes del mundo, sino también a sus gigantes de Internet y las mejores empresas emergentes de inteligencia artificial. Sus siete grandes empresas tecnológicas valen juntas más que las bolsas de valores de Gran Bretaña, Canadá, Alemania y Japón juntas; Amazon por sí sola gasta más en investigación y desarrollo que todas las empresas británicas. Mientras tanto, como el dólar es la moneda de reserva mundial, los inversores tienen un gran apetito por la deuda estadounidense. Acuden en masa a los bonos del Tesoro en tiempos de crisis, lo que permite al gobierno repartir enormes paquetes de estímulo.

Hasta ahora, el empeoramiento de la política estadounidense ha tenido poco efecto visible en la economía. En los últimos ocho años, Trump y el presidente Joe Biden han recurrido al proteccionismo y al intervencionismo, en nombre de ayudar a los trabajadores de las fábricas, a expensas de la economía en general. Como la fortaleza económica de Estados Unidos ha sido tan amplia, no se ha revertido; y durante muchos años el estímulo ha proporcionado un subidón de azúcar compensatorio. Sin embargo, la economía no es inmune a la política. Y a medida que el país se vuelve más dividido, Harris y Trump están prometiendo políticas cada vez más dañinas, especialmente Trump.

Para empezar, ambos candidatos manipularían las fuerzas del mercado que han servido tan bien a Estados Unidos, protegiendo a algunas empresas a expensas de otras. También podrían limitar el alcance del gobierno para acudir al rescate la próxima vez que golpee una crisis. Ambos prometen concesiones fiscales y de gasto: Harris quiere gastar más en las familias; Trump ofrecerá alivio fiscal en todo, desde préstamos para automóviles hasta horas extras. Sin embargo, ninguno tiene un plan para controlar el déficit presupuestario, que ronda el 6% del PIB, un nivel que generalmente solo se ve durante tiempos de guerra o recesión. El gasto deficitario sin control podría desplazar la inversión privada y erosionar la fe en la deuda estadounidense como un activo libre de riesgo.

Trump supone un riesgo mayor para la extraordinaria economía estadounidense. Habla de imponer aranceles ruinosos a las importaciones y de embarcarse en enormes programas para deportar a millones de no ciudadanos, muchos de los cuales llevan años plenamente integrados en el mercado laboral. Se muestra desdeñoso con las instituciones, incluidas la Reserva Federal y el Estado de Derecho. Si se socavara la independencia de cualquiera de ellas, Estados Unidos dejaría de atraer el talento y el dinero que necesita para seguir avanzando sin descanso. Nadie sabe si Trump habla en serio, pero la posibilidad de que lo haga planea sobre su candidatura, como el cohete de Musk sobre la plataforma de lanzamiento.

Misión crítica

El crecimiento no es un derecho inalienable, sino un don que hay que cuidar y alimentar. Si el círculo virtuoso que impulsa la economía de Estados Unidos se invierte, la política tóxica ya estará arraigada. No se sabe cuán malas tienen que ser las ideas de un presidente para que las cosas empiecen a desmoronarse. Puede que el punto de inflexión no llegue mañana, ni siquiera en los próximos cuatro años. Pero con cada error que cometen los políticos, se acerca un paso más

