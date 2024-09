El juez todopoderoso que enfrenta a Elon Musk

La cuenta X del juez de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moraes, se ve en la pantalla de un móvil en esta ilustración tomada el 30 de agosto de 2024. REUTERS/Jorge Silva

Hace falta un ego enorme y mucho coraje para enfrentarse a Elon Musk, el hombre más rico del mundo, dueño de X, una red social que a menudo parece su megáfono personal. Alexandre de Moraes, el juez que el 30 de agosto ordenó el bloqueo de X en Brasil, tiene ambas cosas. Musk lo ha comparado con Darth Vader y ha compartido una imagen generada por inteligencia artificial del juez tras las rejas de la prisión.

La prohibición de X refleja en parte las severas leyes de Brasil sobre la libertad de expresión, pero también se ajusta a un patrón de decisiones controvertidas de Moraes, conocido por su incansable búsqueda de casos de alto perfil. En el hiperpolarizado Brasil, los liberales alguna vez lo aclamaron como un héroe por enfrentarse a Jair Bolsonaro, un expresidente autocrático. Ahora incluso ellos temen que Moraes pueda estar extralimitándose en sus poderes judiciales.

Moraes no siempre pareció destinado a ser el blanco de los memes del multimillonario de derecha más famoso del mundo. Ex fiscal que alguna vez fue el zar de la seguridad de São Paulo, fue nombrado miembro de la Corte Suprema en 2017 no por un liberal progresista sino por Michel Temer, en ese momento un presidente brasileño conservador. En un cargo anterior, Moraes había lidiado discretamente con un hacker que intentaba chantajear a la esposa de Temer.

El bloqueo de X es la decisión más famosa de Moraes hasta el momento. Se produce después de que Musk se negara a cumplir con sus órdenes de eliminar cuentas en X como parte de una investigación sobre desinformación en línea. En cambio, Musk cerró la oficina local de X. Sin un representante legal en Brasil, la empresa no puede operar allí. Esa es una posición que pocas empresas bien administradas contemplarían.

No obstante, la respuesta punitiva del juez estira las normas de proporcionalidad. El presidente ha advertido que cualquiera que acceda a X mediante una red privada virtual (VPN, por sus siglas en inglés) —servicios que hacen que parezca que un dispositivo está en otro país— se enfrentará a multas diarias de hasta 50.000 reales (8.700 dólares). También ha congelado las cuentas bancarias brasileñas de Starlink, una empresa de satélites independiente fundada por Musk, supuestamente para cobrar las multas impuestas a X por casi 19 millones de reales.

Parte de la explicación de este enfoque draconiano son las leyes intervencionistas de Brasil sobre la libertad de expresión. Estas ahora buscan vigilar los “delitos contra la democracia”, como las falsedades en las redes sociales que pueden poner en peligro el proceso electoral, y los “delitos contra el honor”, incluso cuando se reciben mensajes ofensivos en privado. Aunque un solo juez de los 11 miembros de la Corte Suprema de Brasil puede tomar decisiones vinculantes, a veces estas son revisadas por el tribunal completo o parcial. El 2 de septiembre, un panel de cinco jueces, incluido Moraes, confirmó sus decisiones sobre X con pequeñas modificaciones.

Sin embargo, las leyes brasileñas son solo la mitad de la historia. Moraes también tiene experiencia: es un hombre al que le gusta y entiende el poder. Tiene amplios contactos en la policía federal, el ejército y los servicios de inteligencia. “Alexandre es un sherifão”, dice una fuente cercana al juez, usando la jerga para “supersheriff”. “Si le pones un problema delante, irá hasta el fin del mundo para completar su misión”.

Su momento más celebrado fue cuando se enfrentó a Bolsonaro. Cuando estalló la pandemia de covid-19, Bolsonaro apoyó curas de curanderos. Antes de las elecciones presidenciales de 2022, difundió mentiras de que las máquinas de votación estaban manipuladas. El 8 de enero del año pasado, una semana después de que el oponente de Bolsonaro asumiera el cargo, los bolsonaristas saquearon el Congreso, el palacio presidencial y la Corte Suprema. Moraes abrió una investigación contra los alborotadores. En 2023, un tribunal electoral que él presidía prohibió a Bolsonaro postularse a un cargo durante ocho años por difundir falsedades sobre las máquinas de votación.

Otras decisiones han hecho que el tribunal parezca autoritario. En 2019, Moraes fue puesto a cargo de investigar la desinformación sobre la Corte Suprema y las amenazas contra los miembros de la corte y sus familiares. Estas habían aumentado después de la elección de Bolsonaro. La investigación de las “noticias falsas” fue polémica desde el principio. Normalmente, las investigaciones las abre el fiscal o la policía. Al otorgarse el poder de iniciar investigaciones, la Corte Suprema se convirtió en víctima, fiscal y juez a la vez. No se estableció un límite de tiempo, no existe una definición legal de desinformación en Brasil y Moraes no ha hecho públicos qué cuentas ha ordenado cerrar y por qué. Más tarde abrió una investigación relacionada sobre “milicias digitales”, un término preocupantemente confuso.

Algunas campañas han visto al tribunal abusar de sus poderes. En 2019, Crusoé, un medio de investigación, publicó un artículo que sugería que otro juez de la Corte Suprema había sido mencionado en correos electrónicos de 2007 sobre un permiso corrupto para una represa. Moraes consideró que el artículo era una “noticia falsa” y ordenó que se eliminara. La orden fue revocada solo después de la protesta pública. En otro caso, a unos empresarios que intercambiaron conversaciones vagas pero pasivas sobre su preferencia por un golpe de Estado al principal partido de izquierda en un chat privado de WhatsApp les allanaron sus casas, les congelaron las cuentas bancarias y les cerraron temporalmente las cuentas en las redes sociales.

Sin duda, Moraes es valiente. Como rostro público de la cruzada contra los fanáticos bolsonaristas, ha recibido numerosas amenazas de muerte. Sin embargo, hoy existe una sensación más amplia de que su misión se ha desviado del rumbo. En diciembre de 2022, casi un tercio de los brasileños dijo que el tribunal hizo un trabajo “bueno” o “excelente”. En mayo, solo lo hizo el 14%. La resistencia va en aumento. El día que cerró X, Moraes exigió que Apple y Google prohibieran las descargas de X y las VPN, pero revocó la orden horas después tras la protesta pública.

Luiz Augusto D’Urso, de la Fundação Getulio Vargas, una universidad de São Paulo, califica la orden de VPN de “absurda”. La decisión de congelar los activos de Starlink “viola los derechos fundamentales” de la empresa, dice Ricardo Sayeg, abogado. Muchos agricultores y soldados dependen de Starlink para conectarse a Internet en áreas remotas. Desde entonces, Starlink se ha negado a bloquear X. El desmantelamiento de X y la respuesta furiosa de Musk pueden incluso ayudar a revitalizar a la extrema derecha de Brasil, que se siente reivindicada al afirmar que está perseguida. El legado de Moraes puede ser el de fortalecer los mismos elementos que intentó contener.

