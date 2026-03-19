Claudio Tapia confirmó que la selección argentina jugará dos partidos en La Bombonera

Claudio Tapia confirmó cuáles serán los próximos partidos amistosos de la selección argentina

La selección argentina disputará dos amistosos en La Bombonera previo al Mundial 2026, según confirmó Claudio Tapia, presidente de la AFA. El anuncio oficial, que incluirá la confirmación de rivales del 27 y 31 de marzo, está previsto para mañana. El dirigente lo afirmó en el marco del sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana.

El anuncio de Tapia llega tras la cancelación de la Finalissima ante España, originalmente programada en Qatar, decisión que se debió al conflicto en Medio Oriente y a la falta de acuerdo con la RFEF y la UEFA sobre una nueva sede. La posibilidad de jugar el 31 de marzo en Italia fue rechazada por la federación europea y la española, al no considerarse un territorio neutral.

“Sin dudas que nosotros teníamos todo previsto para jugar en Qatar la Finalissima. Por las razones que todos saben se tuvo que suspender ese partido y también un segundo con Qatar. La alternativa del 31 de marzo en Italia, UEFA y la Federación Española no la aceptaron. Era lo único que pedíamos, porque tenía que ser neutral. Mañana vamos a anunciar los partidos oficialmente que se juegan en nuestro país”, dijo Tapia a TNT Sports.

La planificación de estos encuentros implica gestiones con Boca Juniors para disponer del estadio el 27, mientras que ya hubo conversaciones por la fecha del 31. “La idea es jugar dos partidos, tenemos que pedirle al presidente de Boca que nos ceda el día 27, porque solo hablamos por el 31, pero la idea es terminar en lo que queda de hoy a la noche y mañana los contratos y anunciarlo oficialmente”, detalló Tapia.

La novedad anunciada por el máximo dirigente de la AFA le da claridad al calendario cercano de la Selección, en el marco de los últimos antes de viajar a Estados Unidos, donde hará base en el Mundial.

La selección argentina volverá a jugar en La Bombonera y sus hinchas podrán despedirla (REUTERS/Agustín Marcarían)

Estas definiciones aseguran que el plantel dirigido por Lionel Scaloni tendrá la posibilidad de ajustar detalles tácticos y definir titulares antes de enfrentarse al Grupo J del Mundial, donde los rivales serán Austria, Argelia y Jordania. La afición permanece a la espera del anuncio, clave para la preparación y la logística del conjunto nacional.

La imposibilidad del duelo ante España, vigente campeón europeo, Tomando como referencia estos dos encuentros amistosos, el equipo campeón del mundo y bicampeón de América llegará sin haber jugado contra selecciones europeas al certamen que se jugará en Canadá, Estados Unidos y México. No obstante, están pautados otros dos cotejos en Norteamérica en la previa al Mundial, cuyos rivales aún no están definidos.

Respecto del escenario confirmado por Tapia, la cancha de Boca Juniors hoy tiene una capacidad de 57.200 espectadores. El público argentino podrá despedir a sus jugadores de cara al certamen ecuménico. Será también muy especial para Lionel Messi, que jugaría sus últimos encuentros con la Albiceleste en nuestro país.

La selección argentina se clasificó de forma anticipada al Mundial y ganó la Eliminatoria sudamericana. En su camino hacia la Copa del Mundo venció a Brasil en el Maracaná (1-0) y goleó (4-1) en el Monumental.