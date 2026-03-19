Panamá

Gobierno panameño inaugura recinto deportivo de alto rendimiento tras ajustar diseño original

El nuevo complejo fue bautizado con el nombre de Luis “Matador” Tejada, uno de los íconos del fútbol panameño

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El complejo está ubicado en
El complejo está ubicado en Juan Díaz y se extiende sobre un terreno de 15 hectáreas. Captura de video

Tras una adenda de 16 millones de dólares que elevó el costo total del proyecto a más de 60 millones, este jueves fue inaugurado el Centro de Alto Rendimiento Luis “Matador” Tejada, en Juan Díaz, una obra que busca convertirse en el principal punto de formación y competencia del deporte panameño.

El complejo, que enfrentó atrasos y ajustes durante su ejecución, fue presentado como una infraestructura de nivel internacional para potenciar el desarrollo de atletas en distintas disciplinas.

Durante el acto, el presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo que los cambios presupuestarios fueron necesarios para elevar el estándar de la obra y permitir su uso en competencias de categoría olímpica.

El mandatario defendió las adendas al señalar que sin estos ajustes no hubiera sido posible garantizar instalaciones completas, capaces de albergar múltiples deportes con condiciones adecuadas. “Era el precio que se tenía que pagar”, afirmó.

Mulino destacó que el nuevo centro deportivo representa una apuesta estratégica para el desarrollo del talento nacional y la formación de futuras generaciones.

La obra fue concebida como una infraestructura de alto nivel que busca cerrar brechas históricas en la preparación de atletas. “Estamos saldando una deuda con el deporte panameño”, expresó, al reiterar que su administración continuará impulsando proyectos en áreas como salud, educación e infraestructura.

El mandatario también subrayó que el complejo no solo servirá para la formación, sino que tendrá un rol clave en la organización de eventos internacionales.

El centro cuenta con un
El centro cuenta con un hotel de 40 habitaciones, cuatro adaptadas para personas con discapacidad. Captura de video

En ese contexto, adelantó que Panamá será sede de los Juegos Sudamericanos de la Juventud, que reunirán a más de 2,000 atletas de 15 países en 22 disciplinas. “Este será un escaparate internacional para el país”, indicó.

El director técnico de la Selección Nacional de Fútbol, Thomas Christiansen, valoró la inauguración del centro al considerar que responde a una necesidad histórica del deporte panameño.

El entrenador señaló que el país cuenta con el talento para competir a nivel internacional, pero requería espacios adecuados para su desarrollo. “Lo importante es tener dónde formar y entrenar a los atletas”, expresó.

Christiansen añadió que la infraestructura permitirá dar un salto en la preparación deportiva y fortalecer el crecimiento de distintas disciplinas.

“Este es un paso muy importante para Panamá. Tener instalaciones de esta magnitud nos permite competir al más alto nivel”, afirmó. Además, resaltó que el complejo beneficiará no solo al fútbol, sino al conjunto del sistema deportivo.

El centro lleva el nombre
El centro lleva el nombre de Luis “Matador” Tejada, histórico delantero de la selección panameña, quien falleció en enero de 2024. EFE/Alejandro Bolívar

Por su parte, el director de Pandeportes, Miguel Ordóñez, explicó que el proyecto evolucionó durante su ejecución, pasando de un centro de entrenamiento a un modelo híbrido que permitirá también la realización de competencias.

Según indicó, esta transformación buscó maximizar el impacto de una inversión de gran escala. “No tenía sentido limitarlo solo al entrenamiento”, sostuvo.

Ordóñez detalló que el complejo está diseñado para albergar hasta 23 disciplinas deportivas de manera simultánea, incluyendo fútbol, natación, atletismo, deportes de combate, gimnasia y baloncesto.

Entre sus principales instalaciones destacan tres canchas de grama natural, un centro acuático con piscinas especializadas, una pista de atletismo y un edificio de combate de dos niveles, además de áreas médicas y administrativas.

El centro también incorpora un hotel con 40 habitaciones, cuatro de ellas adaptadas para personas con discapacidad, lo que permitirá concentraciones deportivas y eventos internacionales.

El recinto será una de
El recinto será una de las sedes de los Juegos Sudamericanos de la Juventud, con más de 2,000 atletas previstos. Captura de video

El complejo se extiende sobre un terreno de 15 hectáreas, consolidándose como una de las infraestructuras más completas de la región. “Este lugar será un punto de referencia”, afirmó Ordóñez.

El funcionario destacó además que se evalúan modelos de autogestión para garantizar la sostenibilidad del complejo.

Entre las opciones se contempla el alquiler de instalaciones y la operación del hotel, con el objetivo de cubrir los costos de mantenimiento, estimados en varios millones de dólares anuales. La intención es reducir la dependencia del presupuesto estatal.

Durante su intervención, Mulino insistió en la necesidad de preservar la infraestructura y evitar que se repitan problemas del pasado, donde obras públicas se deterioraban por falta de mantenimiento.

“No podemos permitir que estas instalaciones se deterioren”, advirtió, al hacer un llamado a las autoridades, clubes y federaciones a asumir un rol activo en su conservación.

El Centro de Alto Rendimiento
El Centro de Alto Rendimiento Luis “Matador” Tejada fue inaugurado tras una adenda que elevó sobre los 60 millones de dólares. Captura de video

Según Mulino, este tipo de proyectos contribuyen a alejar a los jóvenes de entornos de riesgo y a fomentar valores como la disciplina y el esfuerzo.

Con esta obra, Panamá busca consolidar su infraestructura deportiva y elevar el nivel competitivo de sus atletas. El reto ahora estará en su gestión, mantenimiento y aprovechamiento, para que la inversión se traduzca en resultados concretos tanto en el ámbito deportivo como en el desarrollo económico y social del país.

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