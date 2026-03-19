Fer Vázquez reveló detalles inéditos de su relación con Emilia Mernes: “Me dijo que era su amigo gay”

Fer Vázquez contó detalles desconocidos de su relación con Emilia Mernes durante una entrevista en el stream de Martín Cirio (Video: X)

En medio de una semana cargada de polémicas alrededor de Emilia Mernes, una nueva revelación volvió a ubicar a la cantante en el centro de la escena. Esta vez, quien habló fue su expareja, Fer Vázquez, líder de Rombai, que decidió contar detalles desconocidos de su relación con la artista y terminó involucrando a una figura internacional: Joel Pimentel, exintegrante de CNCO. Lo que parecía una simple anécdota del pasado rápidamente se transformó en un tema viral, especialmente por la reacción del propio cantante mexicano.

Todo ocurrió durante una charla en el stream de Martín Cirio, donde Fer repasó su vínculo con Emilia, con quien estuvo en pareja hasta 2018. En ese contexto, no solo recordó el rol clave que tuvo en los inicios de su carrera —aseguró que fue él quien la impulsó y la conectó con contactos en Miami—, sino que también reveló una situación personal que, según su versión, marcó el final de la relación.

“Anuncié, apoyé, creí en ella, le di para adelante. La llevé a Miami, la presenté con el mánager, con la disquera, todo”, expresó el músico, visiblemente sincero. Sin embargo, su relato tomó un giro más filoso cuando habló de cómo terminó ese vínculo. “Cuando ella se peleó, conmigo se portó muy mal. Me cerró muchísimas puertas”, aseguró, dejando entrever un fuerte resentimiento por lo ocurrido después de la separación.

La revelación de Fer sobre el supuesto vínculo entre Emilia Mernes y Joel Pimentel de CNCO generó sorpresa y viralidad en redes

Pero el momento más impactante llegó cuando reveló una historia que hasta ahora no había salido a la luz. Según contó, mientras estaba en pareja con Emilia, ella le hablaba de un cantante internacional como si fuera solo un amigo. “Ella salió, un tiempo después de mí, con un cantante de CNCO que se llama Joel y me decía que era su amigo gay”, afirmó sin vueltas.

El detalle generó sorpresa inmediata. De acuerdo a su versión, durante varios meses Emilia viajaba a Miami y le mencionaba encuentros con este supuesto amigo, sin que él sospechara otra cosa. “Estuvimos muchos meses en que ella salía con el amigo allá, en Miami”, explicó. Con el tiempo, la verdad habría salido a la luz: “Después lo conocí, es un crack, pero nada que ver… estuvieron saliendo, estuvieron de novios, no sé”, agregó.

Aunque aclaró que en ese momento no lo procesó como un conflicto grave, sí reconoció que fue una situación que entendió a posteriori. “Yo me comí una peli ahí, pero en ese momento no me había dado cuenta y después tampoco me importó tanto”, dijo, intentando bajarle el tono al episodio, aunque sus palabras ya habían generado un fuerte impacto.

La reacción de Joel Pimentel ante el rumor de un triángulo amoroso con Emilia Mernes sumó humor e incertidumbre al tema

La historia no tardó en viralizarse en redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron con sorpresa, memes y teorías sobre ese supuesto triángulo amoroso. Sin embargo, lo que terminó de encender el tema fue la reacción del propio Joel Pimentel, quien decidió responder públicamente. Desde su cuenta en X (ex Twitter), el cantante mexicano escribió con humor: “Ni yo sabía de esto lpm jajaja”, acompañado de emojis de risa. Su respuesta, lejos de confirmar o desmentir la versión, sumó un condimento inesperado a la polémica y dejó aún más interrogantes abiertos.

El cruce se dio en un contexto particularmente delicado para Emilia Mernes, quien en los últimos días viene acumulando versiones sobre conflictos personales y profesionales. A la supuesta interna con Tini Stoessel y María Becerra, se suman ahora estos relatos de exparejas que vuelven a poner el foco en su vida privada. En ese sentido, el testimonio de Fer también incluyó otro dato que alimenta la controversia: aseguró que, tras la ruptura, la cantante habría influido negativamente en su carrera.

Mientras tanto, Emilia se mantiene en silencio frente a estas declaraciones. La artista no se pronunció públicamente ni sobre los dichos de su ex ni sobre la reacción de Joel, lo que deja el tema en el terreno de las versiones y las interpretaciones.