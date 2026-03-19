Uruguay reduce la presión del agua potable en Montevideo y alrededores para hacer frente a la sequía

OSE redujo la presión del agua potable en Montevideo (OSE)

En medio de la sequía que se vive en Uruguay, OSE -la empresa encargada del suministro de agua potable en Uruguay- anunció una serie de medidas para restringir el uso del recurso. Los hogares de Montevideo notarán una baja en la presión que sale de los grifos, informó la compañía estatal en un comunicado.

El argumento para tomar esta decisión es que la capital uruguaya y sus alrededores (lo que se conoce como área metropolitana) ingresaron en una “fase de excepcionalidad” o una “segunda etapa” dentro del protocolo de sequía. Y esto implica que la empresa debe tomar medidas para “preservar las reservas disponibles y a sostener el abastecimiento de agua potable en condiciones adecuadas para la población”, según informó en un comunicado.

Fue por esto que la empresa resolvió una reducción gradual de las presiones de bombeo del sistema, de manera de “optimizar” el uso del agua y de evitar tener que afectar el servicio a los hogares. Además, la empresa estatal resolvió reforzar el trabajo de sus cuadrillas en la calle que están destinadas y a la red de distribución.

Según datos oficiales, el 90% de los reclamos que recibe OSE sobre problemas de abastecimiento se responden en menos de 24 horas y pretende reforzar esta atención.

Además, la empresa estatal está reacondicionando las perforaciones que existen sobre pozos de agua subterránea, para dejarlas listas en caso que la evolución de la sequía requiera utilizarlas.

OSE informó que está optimizando también la gestión de las reservas del sistema de Aguas Corrientes, la principal fuente de agua para Montevideo y el área metropolitana ubicada sobre el Río Santa Lucía. El ente informó que está realizando de forma periódica “ajustes operativos” allí.

Trabajos de OSE, la empresa estatal encargada del suministro de agua, ante la sequía en Uruguay (OSE)

“El abastecimiento se efectúa principalmente aguas arriba de la represa, complementándose en determinadas circunstancias con operativas puntuales aguas abajo de la presa, a pocos metros de esta y siempre dentro del propio río Santa Lucía. Este procedimiento forma parte de la gestión del sistema”, describe OSE en su comunicado. “Aguas abajo” significa que la toma se realiza hacia la zona de la desembocadura del río, cerca del Río de la Plata, que tiene un mayor nivel de salinidad”, describe.

“OSE continuará monitoreando de forma permanente la evolución de la situación y adoptará las medidas necesarias para asegurar la continuidad del servicio, al tiempo que exhorta a la población a realizar un uso responsable y solidario del agua potable”, finaliza el comunicado de OSE.

Un embalse en su mínimo histórico

Pero a la situación crítica en el área metropolitana, se le suma el momento de Minas (departamento de Lavalleja), ubicada a 120 kilómetros de la capital. Allí, la reducción de la presión del agua que sale de los grifos fue tomada hace algunas semanas.

El presidente de OSE, Pablo Ferreri, estuvo días atrás en esa ciudad para reunirse con autoridades locales. “Estamos en medio de una crisis hídrica importante, pero estamos haciendo un gran trabajo por parte de todo el equipo de OSE, de Lavalleja, la gerencia regional”, dijo al ser consultado en una rueda de prensa.

“La cota del embalse de la represa Maggiolo alcanzó en el día de ayer (por el lunes) un récord histórico por lo bajo, incluso más bajo que en la crisis de 2023. Aun en esta situación no hemos dejado de dar el servicio de agua potable”, destacó el presidente de OSE.

Ferreri explicó que para asegurar que el agua llegue a todos los locales es necesario un amplio desarrollo logístico, que implica un trabajo conjunto con la intendencia departamental, el Ejército nacional y los Bomberos.

OSE exhorta a la población a no utilizar el agua potable para regar, para lavar veredas ni para lavar los autos.