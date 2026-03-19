Guillermo Francella y el Puma Goity hablaron de su supuesta pelea: “No soy dueño de nadie”

Ambos actores hablaron con la prensa después de los rumores de pelea (Video: Intrusos, América TV)

En los últimos días, una versión de conflicto entre Guillermo Francella y Gabriel “El Puma” Goity comenzó a circular con fuerza en el mundo del espectáculo, generando sorpresa por tratarse de dos actores con una histórica relación de amistad. El rumor se instaló a partir de la salida de Daniel Miglioranza de la obra Cyrano, protagonizada por Goity, para sumarse al nuevo proyecto teatral de Francella, En el jardín, cuyo estreno está previsto para el 28 de marzo en el Teatro Metropolitan.

La situación rápidamente dio lugar a especulaciones sobre un posible quiebre en el vínculo entre ambos artistas, alimentadas por versiones que hablaban de enojo, tensiones económicas y diferencias profesionales. Sin embargo, tanto Goity como Francella salieron a dar su versión de los hechos, con matices distintos en sus reacciones frente a la prensa.

El primero en referirse al tema fue El Puma Goity, quien optó por bajar el tono de la polémica y desmentir cualquier enfrentamiento con su colega. En diálogo con Intrusos (América TV), el actor explicó el contexto en el que se dio la salida de Miglioranza de su obra, que lleva tres años en cartel y ya transita su tramo final. “No nos imaginamos que Cyrano iba a durar tanto, y Daniel ya estaba marcadito por Guillermo para hacer En el jardín. ¿Cómo no lo voy a extrañar?”, expresó, con un tono conciliador. Lejos de alimentar la idea de un conflicto, Goity aseguró que el propio Miglioranza se comunicó con él antes de tomar la decisión, y que su respuesta fue clara: “Sí, obvio”. De esta manera, dejó en evidencia que la situación se manejó con diálogo previo, algo que relativiza las versiones de enojo.

La versión de conflicto entre Francella y Goity se alimentó por la salida de Víctor Laplace de En el jardín, pero ambos protagonistas desestimaron rumores (Disney+)

En esa misma línea, el actor fue contundente al referirse al derecho de cada artista a elegir sus proyectos laborales. “Es trabajo para una persona y la posibilidad de prolongar en el tiempo. Para los actores es muy difícil tener continuidad. Yo no soy el dueño de nadie”, afirmó, frase que rápidamente se volvió uno de los ejes de la discusión pública. Además, cuando fue consultado sobre la posibilidad de que la propuesta de Francella incluyera una mejor oferta económica, Goity evitó cualquier reproche y volvió a poner el foco en la lógica del trabajo en el ambiente artístico, donde las oportunidades y la estabilidad no siempre están garantizadas.

Sin embargo, el clima fue muy distinto cuando el mismo tema llegó a oídos de Guillermo Francella. El actor, que se encuentra en plena etapa de ensayos para su nueva obra, mostró incomodidad ante las preguntas del cronista y evitó profundizar en la polémica. En un primer momento, respondió con cordialidad al ser consultado por el estreno de En el jardín: “Muy bien, hermoso. Estamos con mucho ensayo”. Pero cuando el periodista mencionó el supuesto conflicto con Goity, su actitud cambió visiblemente. “No tiene sentido, está todo bien”, alcanzó a decir, antes de intentar cortar la entrevista. A medida que insistían con las preguntas, Francella se mostró cada vez más molesto, apurando su ingreso al teatro y evitando dar declaraciones. “Todo hermoso, todo hermoso”, repitió, sin detenerse a explicar la situación.

Guillermo Francella regresará al teatro el próximo 28 de marzo con el estreno de "Desde el Jardín"

La incomodidad se hizo aún más evidente cuando el notero intentó sumar otra consulta vinculada a la salida de Víctor Laplace del elenco de En el jardín, aparentemente por “falta de química”. En ese momento, Francella optó por retirarse directamente de la nota, dando media vuelta y dejando en claro su hartazgo frente a las especulaciones mediáticas.

En paralelo, quien también decidió hablar fue el propio Daniel Miglioranza, protagonista indirecto del supuesto conflicto. El actor brindó detalles sobre su salida de Cyrano y buscó desactivar las versiones de pelea entre sus colegas. “No es que tuve que dejarlo, ya Cyrano tenía previsto cuándo iba a terminar, lo que no pude hacer es estar en el último tramo”, explicó. Además, reveló que fue Francella quien lo convocó meses atrás y que incluso le aseguró que había hablado previamente con Goity. “Me dijo ‘ya hablé con Gabi y está de acuerdo, llamalo’”, recordó.

En cuanto a los motivos de su decisión, Miglioranza fue sincero y reconoció que hubo un factor económico determinante. “Estamos trabajando en este proyecto y es bárbaro como nos va, pero me llamó fulano y yo necesito irme porque me pagan cinco veces más”, afirmó sin rodeos. Sus declaraciones aportaron un elemento clave para entender el trasfondo de la situación: más allá de cualquier vínculo personal, las decisiones laborales en el ámbito teatral también están atravesadas por cuestiones económicas y oportunidades profesionales. En ese sentido, el propio Miglioranza reflexionó sobre cómo se generan los conflictos en estos contextos. “La herida se produce cuando las cosas no se hablan”, señaló, dejando entrever que, en este caso, la comunicación habría existido, lo que refuerza la idea de que no hay una ruptura real entre Francella y Goity.