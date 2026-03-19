Crimen y Justicia

Cumpleaños poco feliz: atraparon al líder de un clan narco de La Plata mientras celebraba sus 50 en una quinta

Son nueve los detenidos, acusados de ser parte de una organización familiar que vendía droga al menudeo. Hallaron cuatro kilos de cocaína, 31 de marihuana y armas

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La banda narco familiar fue detenida en La Plata: los videos de las tareas previas de inteligencia

Los 50 años marcan un hito en la vida de una persona. Para el jefe del clan Funes de la ciudad de La Plata, identificado como D.A., también: terminó preso en su fiesta de cumpleaños en una quinta acusado de ser el líder de una banda criminal familiar dedicada a la venta de estupefacientes. Les incautaron cuatro kilos de cocaína, 31 de marihuana y hay nueve detenidos.

Fueron 13 los allanamientos que se hicieron este martes en los barrios San Carlos, Altos de San Lorenzo y Villa Sicardi, de la capital bonaerense.

Todos los procedimientos estuvieron a cargo de la Dirección de Investigaciones Contra el Crimen Organizado de la Policía Bonaerense para concretar la detención de los principales integrantes del denominado Clan Funes, una estructura familiar dedicada a la venta de drogas que había consolidado su presencia en diversos sectores de La Plata.

La investigación, iniciada en febrero pasado, requirió de tareas de inteligencia criminal, trabajo encubierto y vigilancia tecnológica, incluyendo el uso de drones para monitoreo aéreo. El procedimiento evidenció que el clan mantenía una estructura activa, armada y territorializada.

El confeti del festejo del
El confeti del festejo del cumple del líder ya había caído caundo lo arrestaron

En el marco de la causa, que investiga la UFI N°18, a cargo del fiscal Hugo Tesón y el Juzgado de Garantías N°4 de Juan Pablo Massi, desplegó a los grupos GAD, HALCÓN, al cuerpo de Infantería y drones para irrumpir de madrugada de forma simultánea en los 13 objetivos y capturar a:

  1. D. A. FUNES (50), el líder de la organización
  2. A. N. FUNES (26), el encargado de la logística
  3. L. N. FUNES (26), el abastecedor y recolector de las ganancias
  4. C. O. FUNES (53), abastecedor y recolector de las ganancias
  5. C. E. FUNES (27), vendedor bajo la modalidad delivery
  6. V. O. FUNES (22), daba un lugar para el ocultamiento de las drogas
  7. F. E. LARROUTE (21), daba un lugar para el ocultamiento de las drogas
  8. C. AMITRANO (45), daba un lugar para el ocultamiento de las drogas
  9. M. OYHAMBURU (22), daba un lugar para el ocultamiento de las drogas
Las fotos de 8 de
Las fotos de 8 de los detenidos

Según la información oficial, la estructura del Clan Funes operaba bajo una modalidad que combinaba hermetismo y eficiencia, aprovechando lazos de sangre y afinidad familiar para blindar su funcionamiento.

El núcleo de la organización, encabezado por D. A. Funes, se valía de construcciones tipo quinta estratégicamente ubicadas con acceso rápido a rutas y autopistas, lo que facilitaba la circulación, labores de inteligencia y eventuales fugas.

Se identificó la utilización de múltiples viviendas como centros de acopio y expendio, así como la implementación de un sistema de venta directa y delivery de droga.

Les encontraron cuatro kilos de
Les encontraron cuatro kilos de cocaína

El megaoperativo descubrió en un predio del barrio San Carlos que había varias viviendas interconectadas entre sí, lo que motivó una intervención integral en toda la manzana.

El domicilio de la madre del líder era utilizado como centro logístico. Y el dato curioso es que la caída del jefe se dio mientras D.A. Funes celebraba su cumpleaños número 50 en una de las quintas. Eso sí, el circuito de venta continuaba activo en los distintos puntos controlados por la familia mientras el resto festejaba. No los invitaron a la fiesta.

Las armas incautadas
Las armas incautadas

Los principales imputados fueron puestos a disposición judicial acusados de “infracción a la Ley 23.737, comercialización, entrega y suministro de estupefacientes” y a todos ya se les dictó la prisión preventiva: fueron trasladados a los centros de detención correspondientes.

“La organización no solo se dedicaba a la comercialización de estupefacientes, sino que había logrado insertarse en el entramado social de los barrios, generando puntos de venta activos, circulación constante de consumidores y naturalización del narcomenudeo”, dijeron las fuentes del caso.

Todo lo secuestrado
Todo lo secuestrado

En los procedimientos, se secuestraron:

  • Más de 4 kilos de clorhidrato de cocaína, distribuidos en bloques prensados y envoltorios listos para la venta
  • 31,5 kilos de plantas de marihuana de hasta tres metros de altura y 252 gramos de marihuana fraccionada
  • Cuatro armas de fuego: una pistola Bersa calibre .380 con pedido de secuestro activo y una Bersa Thunder 9 mm con numeración suprimida y un revólver calibre .38 sin identificación. Y 33 municiones de diversos calibres.
  • También se incautaron dos balanzas de precisión, cinco teléfonos celulares y 802.280 pesos en efectivo.

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