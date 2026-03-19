La guerra podría traer cambios duraderos al sector de las aerolíneas (REUTERS)

Los disturbios en Oriente Medio han servido como un recordatorio indeseado de que la región no solo es crucial para el suministro mundial de petróleo y gas, sino también un conducto vital para los pasajeros aéreos de todo el mundo. Durante las últimas dos décadas, las principales aerolíneas del Golfo —Emirates, Etihad y Qatar Airways— han facilitado los viajes de larga distancia entre Europa, Asia y África. En medio del conflicto, decenas de miles de esos pasajeros han quedado varados en las últimas dos semanas. Los esfuerzos por reanudar los servicios, aunque limitados, se han visto interrumpidos. El 16 de marzo, Emirates se vio obligada a cancelar vuelos y desviar algunos aviones en pleno vuelo tras un ataque con drones en el aeropuerto de Dubái. El impacto en el sector aéreo mundial podría perdurar mucho después de que termine la guerra.

Oriente Medio ha adquirido un papel central en la aviación. Antes del conflicto, la IATA, una organización comercial, había pronosticado que la región aportaría el 17% de los 41.000 millones de dólares en beneficios netos que esperaba para la industria aérea mundial en 2026. Emirates es la mayor aerolínea internacional del mundo, y también la más rentable. Junto con su socio de vuelos de corta distancia, FlyDubai, realizó importantes pedidos de aviones en el Salón Aeronáutico de Dubái en noviembre, al igual que Etihad, apostando por un mayor crecimiento.

Ahora esa situación parece estar en peligro. El desarrollo de Dubái como centro turístico y de negocios ha hecho que se convierta en el destino de aproximadamente la mitad de los pasajeros de Emirates. Los viajeros en conexión, que solo tienen que pasar unas horas en los aeropuertos del Golfo, podrían regresar una vez que termine la guerra, atraídos quizás por grandes descuentos. Sin embargo, la recuperación del sector turístico será más difícil.

Las aerolíneas del Golfo no son las únicas afectadas por el conflicto. Otras compañías aéreas que sobrevuelan la zona ahora deben cambiar sus rutas. Las aerolíneas europeas que vuelan al sur de Asia han tenido que evitar el espacio aéreo ruso desde el inicio de la guerra en Ucrania en 2022; transitar por Oriente Medio se convirtió en una alternativa popular. Rodear otra zona de combate implica más tiempo de viaje y mayor consumo de combustible.

Y ese combustible se está encareciendo considerablemente. El precio del petróleo crudo ronda ahora los 100 dólares por barril, en comparación con los aproximadamente 70 dólares antes de que comenzaran los combates. Pero el impacto es aún más severo para las aerolíneas. La diferencia de precio entre el combustible para aviones y el crudo, conocida como el “diferencial de refinación”, se ha disparado. Esto se debe en parte a que el 20% del combustible para aviones del mundo pasa por el estrecho de Ormuz, donde el transporte marítimo está prácticamente paralizado, señala James Noel-Beswick de Sparta Commodities, un proveedor de datos. Los precios se han duplicado con creces desde que comenzaron los combates, hasta un promedio de alrededor de 190 dólares por barril.

El impacto será desigual. Para las aerolíneas de bajo coste, el combustible suele representar cerca del 35% de los costes, en comparación con el 20% de las aerolíneas tradicionales. Las aerolíneas también varían en su nivel de protección. Algunas, como Ryanair, IAG y Qantas, están bien protegidas contra las subidas de precios a corto plazo, lo que amortigua el golpe. Sin embargo, las grandes aerolíneas estadounidenses suelen estar desprotegidas, ya que consideran que la cobertura es innecesariamente complicada y costosa (aunque Delta Air Lines posee una refinería, lo que ayudará). Si los precios del combustible se mantienen altos durante todo el año, podría costarles decenas de miles de millones de dólares, según Deutsche Bank. En respuesta al aumento vertiginoso de los costes del combustible, algunas aerolíneas están empezando a dejar en tierra aviones. Air New Zealand cancelará alrededor de 1.100 vuelos entre ahora y principios de mayo.

Todo esto, pues, representa una oportunidad para algunas aerolíneas. Con las aerolíneas del Golfo fuera de servicio y otras suspendiendo vuelos, las tarifas se han disparado. British Airways, parte de IAG, ya ha añadido vuelos adicionales a Singapur y Bangkok. La alemana Lufthansa ha informado de un aumento del 60% en las reservas de vuelos a Asia en marzo. La demanda de viajes aéreos se verá afectada a corto plazo, sobre todo si el aumento de los precios de la energía frena el crecimiento económico. Pero en el pasado, suele recuperarse rápidamente tras las interrupciones. Mientras tanto, los rivales de las aerolíneas del Golfo aprovecharán la oportunidad para recuperar a algunos de sus clientes.

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