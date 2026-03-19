El golazo y la asistencia de Santi Castro en la dramática clasificación del Bologna contra la Roma en la Europa League

El cruce entre la Roma y el Bologna fue una de las llaves más apasionantes de los octavos de final de la UEFA Europa League. Ante un marco imponente en el Estadio Olímpico, el cuadro Rossoblù se impuso 4-3 en tiempo extra y selló su clasificación a los cuartos de final con un resultado global de 5-4. El argentino Santiago Castro consumó una actuación impresionante: brindó una asistencia y convirtió un golazo. Paulo Dybala y Matías Soulé no jugaron por estar lesionados.

El exdelantero de Vélez Sarsfield tuvo una destacada actuación en el enfrentamiento disputado en la capital del país. A los 57 minutos de partido, con el resultado 1-2 a favor de los visitantes (2-3 en el global), Santi Castro convirtió un golazo que parecía sellar la clasificación de su equipo en el tiempo regular.

Gracias a una enorme presión por parte de Jonathan Rowe sobre Bryan Cristante y Evan N’Dicka, el atacante argentino se encontró con una pelota suelta en la medialuna del área. Santi Castro arremetió con un potente disparo que ingresó al arco sobre el ángulo, en un remate tan fuerte que el arquero Mile Svilar apenas pudo reaccionar.

El desarrollo del enfrentamiento en el Estadio Olímpico fue frenético. Antes del golazo de Santi Castro, el argentino ya había participado en el primer tanto del Bologna. A los 21 minutos del encuentro, el ex Vélez se llevó la marca del marcador central Evan N’Dicka y habilitó a Jonathan Rowe, quien sacó un tiro en soledad desde la puerta del área para estampar el 1-0 parcial. Con estas participaciones, el atacante que supo ser convocado a la selección argentina —no fue citado en la última nómina— alcanzó los 11 goles y cuatro asistencias en 41 partidos oficiales en la temporada.

*La asistencia de Santi Castro para el 1-0 parcial del Bologna

La ventaja parcial al equipo dirigido por Vincenzo Italiano no duró mucho, ya que la Roma empató el duelo gracias al gol de cabeza de Evan N’Dicka. No obstante, el club Rossoblù volvió a adelantarse en la serie antes del final del primer tiempo: Federico Bernardeschi convirtió de penal el 2-1.

A pesar de que Santi Castro estiró la ventaja con su golazo a los 57 minutos del complemento, la Loba volvió a acortar el resultado global con un tanto de penal ejecutado por Donyell Malen. Incluso, el técnico del cuadro Rossoblù reemplazó al delantero argentino a los 73 minutos para cuidar el resultado. Con un marco espectacular en el Estadio Olímpico, el equipo de Gian Piero Gasperini aprovechó el envión y Lorenzo Pellegrini estampó el 3-3 con una delicada definición con la zurda.

Con el resultado global de 4-4, la definición de la llave entre la Roma y el Bologna se fue al tiempo extra. Cuando el suplementario se desarrollaba considerablemente friccionado y la llave italiana se encaminaba a definirse en la tanda de penales, el equipo visitante convirtió un gol histórico: Nicolò Cambiaghi marcó el 4-3 en un contraataque letal.

En los cuartos de final espera el Aston Villa de Emiliano Dibu Martínez, que dejó en el camino al Lille de Francia con un resultado global de 3-0. El arquero argentino se destacó con una notable actuación: inició la jugada del primer gol y lo festejó corriendo hasta la mitad de la cancha.

*El compacto de la victoria del Bologna sobre la Roma

Tras la eliminación de la Europa League, la Roma centrará todos sus esfuerzos en la Serie A. La Loba se encuentra en la pelea por el ingreso a la próxima UEFA Champions League: marcha sexta con 51 unidades. Sus rivales directos son el Como de Nico Paz, que está cuarto con 54 puntos, y la Juventus, que suma 53. Por su parte, el Bologna está octavo con 42, por debajo del Atalanta (47).

Respecto a la próxima presentación de ambos equipos, la Loba chocará contra el Lecce el domingo 22 de marzo a partir de las 14:00 (hora argentina). Del otro lado, el equipo que tiene a Santi Castro en el eje de su ofensiva se enfrentará a la Lazio el mismo día desde las 11:00.

Santi Castro ya convirtió 11 goles en la presente temporada con el Bologna (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)