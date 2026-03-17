La guerra de Irán está afectando a las materias primas mucho más allá del petróleo (REUTERS)

Desde que comenzó la tercera guerra del Golfo hace tres semanas, una cifra ha acaparado la atención mundial: el precio del crudo. El 16 de marzo, el Brent, el referente mundial, superó brevemente los 106 dólares por barril, su nivel más alto desde julio de 2022, pocos meses después de la invasión rusa de Ucrania. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha intentado reducir los precios, ha exigido ayuda a los aliados de la OTAN y ha supervisado la mayor liberación de reservas estratégicas de petróleo de la historia. Nada de esto ha convencido a los operadores de que el estrecho de Ormuz se reabrirá pronto. Entre el 10% y el 15% del suministro mundial de petróleo permanece atrapado.

Muchas otras materias primas también están paralizadas. Los estados del Golfo, como se está haciendo cada vez más evidente, son esenciales para el suministro de mucho más que petróleo y gas. Sus vastas reservas de hidrocarburos los convierten en ubicaciones ideales para las empresas que procesan materias primas. Además, su posición entre la pujante Asia y la próspera Europa también les beneficia. Así, el 22% de la urea comercializada en el mundo, el 24% del aluminio, un tercio del helio y el 45% del azufre provienen de esta región. Con los ataques de drones a las plantas y el bloqueo del estrecho de Ormuz interrumpiendo las exportaciones, estas cadenas de suministro cruciales están sufriendo una grave crisis. Tres sectores —el transporte, la manufactura y la producción de alimentos— ya están sufriendo las consecuencias. Y todo apunta a que el daño no hará más que agravarse.

Consideremos primero el transporte y los productos refinados de los que depende. La casi desaparición del crudo del Golfo ha causado graves problemas a las refinerías asiáticas . Además de ser mucho más caros , los suministros alternativos son más ligeros y tienen menor contenido de azufre del que sus plantas fueron diseñadas para procesar. Esto aumenta los costos operativos de las refinerías, puede dañar sus equipos y produce menos diésel y combustible para aviones, los productos más escasos en este momento. Los márgenes se han desplomado, lo que ha provocado recortes en el procesamiento de entre el 5 % y el 15 % en China, India, Japón y Tailandia, y aún mayores en otros lugares.

Al mismo tiempo, las refinerías del Golfo, entre las más grandes del mundo, apenas han enviado petróleo desde finales de febrero. El poco petróleo desviado a través de oleoductos en Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos ( EAU ) no está refinado. Lo mismo ocurre con la carga transportada por los pocos buques cisterna que se han atrevido a cruzar el estrecho. Vortexa, una empresa de seguimiento de buques, estima que 125 buques cisterna de productos refinados, o el 5% de la flota mundial, están atrapados en el Golfo.

Este doble golpe ha alarmado a China, llevándola a suspender todas sus exportaciones de productos refinados, lo que ha disparado los precios de la gasolina, el diésel y el combustible para aviones en Singapur, el centro neurálgico del comercio de petróleo en Asia. Europa también está sufriendo las consecuencias: el año pasado, el 69 % de sus importaciones de combustible para aviones procedían del Golfo Pérsico o de Asia. El coste del transporte marítimo de combustible se ha disparado en todas partes.

La crisis se agravará antes de mejorar. Un modelo elaborado por Michelle Brouhard, de Kpler, una empresa de análisis de datos, sugiere que si el estrecho de Ormuz permanece bloqueado, Oceanía habrá agotado el 80 % de sus reservas de combustible para aviones en 36 días; África, en 23. Los países asiáticos, excluyendo China, Japón y Corea del Sur, sufrirán una grave escasez de gasolina en 12 días. Muchos países más pobres ya están cerrando escuelas, reduciendo la jornada laboral y racionando el combustible. Incluso una rápida reapertura del estrecho de Ormuz no restablecería la normalidad con prontitud debido a los daños en las refinerías, la infraestructura destruida y la reticencia de las navieras a regresar al Golfo.

La industria manufacturera es el segundo sector más afectado, debido a su dependencia de las plantas petroquímicas del Golfo, que en gran medida no pueden exportar sus productos. La región representa casi el 45 % del flujo mundial de nafta transportada por mar y entre el 23 % y el 30 % de las exportaciones de otros insumos plásticos clave, como el estireno y el polietileno. Varios fabricantes de plásticos asiáticos ya han declarado fuerza mayor , lo que significa que no pueden cumplir sus contratos debido a factores ajenos a su control.

Los principios activos de la mayoría de los medicamentos, desde la aspirina hasta los antibióticos, también requieren productos petroquímicos. China importa grandes volúmenes de materias primas petroquímicas del Golfo Pérsico; India, el mayor productor mundial de medicamentos genéricos, también está expuesta a esta dependencia. Además, el Golfo Pérsico suministra el 26 % de los diamantes industriales del mundo (esenciales para herramientas de corte y perforación), el 26 % del glicol (un ingrediente de las pinturas) y el 30 % del metanol (utilizado en la producción de plásticos, resinas y productos químicos, así como en materiales de construcción).

Lo más impactante ha sido el impacto en el aluminio, utilizado en embalajes, transporte, redes eléctricas y energías renovables. La megaplanta de fundición de Qatar sufre escasez de gas, mientras que las plantas de Bahréin y los Emiratos Árabes Unidos no pueden exportar. Todas dependen de materias primas importadas que ya no reciben. Si bien Omán exporta aluminio desde un puerto situado fuera del estrecho, este se encuentra bajo ataque y los costos de envío se han disparado.

Como resultado, el precio del aluminio en la Bolsa de Metales de Londres, con entrega en tres meses, ha subido 300 dólares, hasta los 3440 dólares por tonelada, cerca de su máximo en cuatro años. La situación es más crítica en las regiones más dependientes de los suministros del Golfo: Europa, donde representan el 14 % de las importaciones, y América, donde constituyen el 21 %. Las primas de entrega para ambos tipos de aluminio han alcanzado máximos históricos.

Irán es también un importante proveedor de acero semielaborado, es decir, palanquillas y planchas, para Asia. A medida que las exportaciones han disminuido, los precios de los grados más importantes se han disparado. Laura Stoyanova, de Argus Media, una agencia de información de precios, señala que la crisis ha hecho que incluso la plancha, un producto intermedio, sea más cara que la bobina laminada en caliente, el producto terminado. Es como si un trozo de masa cruda se hubiera vuelto más caro que una hogaza de pan horneada.

Quizás la pérdida industrial más inesperada sea la del helio, un gas esencial para la refrigeración de los superimanes utilizados en la fabricación de chips semiconductores, y que además es un subproducto del gas natural licuado ( GNL ). Qatar producía 17 toneladas métricas de helio al día —aproximadamente un tercio del suministro mundial— en Ras Laffan, el megacomplejo que, hasta la guerra, producía y exportaba casi una quinta parte del GNL mundial . Ahora, sin embargo, Ras Laffan ha cerrado sus puertas y no existen sustitutos disponibles para el helio.

Aún más preocupante es la amenaza a la producción mundial de alimentos, el tercer sector gravemente afectado por la guerra. Las Naciones Unidas estiman que un tercio del comercio mundial de fertilizantes transportados por mar pasa por el estrecho de Ormuz. Aproximadamente dos tercios corresponden a urea (a menudo producida a partir de gas natural); la mayor parte del resto es fosfato. Los países pobres serán los más perjudicados: Kenia, Pakistán, Somalia, Sri Lanka y Tanzania obtienen cada uno más de una cuarta parte de sus fertilizantes del Golfo. En el caso de Sudán, esta cifra asciende a más de la mitad.

Los precios ya están experimentando fuertes fluctuaciones. La urea ha subido un 35 % desde el inicio de la guerra. Este fertilizante ya era caro de por sí: en los últimos tres meses, los precios de los envíos a Estados Unidos se han disparado más de un 70 %.

El azufre, otro nutriente para las plantas, también escasea. Los precios han subido un 40 % desde finales de febrero, superando el máximo anterior alcanzado en 2022. Un comerciante afirma que el mercado regional para entregas a corto plazo está paralizado. Además de su uso como fertilizante, el ácido sulfúrico es esencial para la lixiviación de metales del mineral en el procesamiento de cobre y níquel. Los mineros de Indonesia y África buscan desesperadamente alternativas.

Svein Tore Holsether, director ejecutivo de Yara, una de las mayores empresas de fertilizantes del mundo, advirtió que un cierre prolongado de la mina de Hormuz sería “catastrófico” para el suministro de alimentos. Con la siembra de primavera a la vuelta de la esquina en todo el hemisferio norte, los agricultores se enfrentan a decisiones difíciles: pagar precios mucho más altos, reducir las dosis de aplicación o sembrar menos maíz y trigo (los cultivos que requieren más nutrientes). El 13 de marzo, Brooke Rollins, secretaria de Agricultura de Estados Unidos, declaró que el gobierno estaba estudiando “soluciones” financieras para apoyar a los agricultores, calificando la escasez de fertilizantes como un “asunto de seguridad nacional”.

Para las industrias afectadas por toda esta escasez, ha comenzado la cuenta regresiva. Los fertilizantes que llegan con semanas de retraso no se pueden utilizar para la cosecha de 2026. Los efectos colaterales de la interrupción del procesamiento de metales a mitad de camino podrían prolongarse hasta bien entrado 2027. Reiniciar las refinerías, fundiciones y plantas petroquímicas inactivas —que operan a temperaturas y presiones extremas— puede llevar meses. Gran parte de las cadenas de suministro mundiales pasan por un canal de 54 kilómetros de ancho junto a Irán. La vulnerabilidad que esto les confiere apenas ahora se está haciendo evidente.

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