Los tenistas argentinos arrancaron a paso firme en el Miami Open: triunfos de Mariano Navone y Camilo Ugo Carabelli

Camilo Ugo Carabelli logró un muy buen triunfo en el debut (Fuente: Reuters)

El tenis argentino tuvo un inicio sólido en el Miami Open. En una jornada marcada por la reprogramación a causa de la lluvia, Mariano Navone y Camilo Ugo Carabelli triunfaron en sus respectivos debuts y avanzaron a la segunda ronda del segundo Masters 1000 de la temporada.

El primero en salir a escena fue Navone (61° del ranking ATP), quien confirmó su buen momento tras su reciente coronación en el Challenger de Cap Cana. El tenista de 9 de Julio superó al experimentado georgiano Nikoloz Basilashvili (134°) por 7-6 (7) y 6-3 luego de una hora y 40 minutos de juego.

En un primer set muy parejo, La Nave mostró temple en el tie break para capitalizar una mínima ventaja. Luego, en el segundo parcial, ganó en confianza y marcó diferencias desde el fondo de la cancha frente al ex 16° del mundo, que se metió en el cuadro principal tras pasar la clasificación.

Otro plus para el argentino fue su oportunismo: logró el desnivel tras aprovechar una única chance de quiebre en el octavo game. En el siguiente, atravesó sin fisuras su turno de saque y sentenció la victoria.

Navone, de 25 años, buscará consolidar su buen presente en cemento en un exigente desafío en la próxima fase: su rival será el monegasco Valentin Vacherot (25°), campeón del Masters de Shanghai el año pasado y que por ser cabeza de serie ingresará directamente en la segunda ronda.

Mariano Navone prolongó su buen momento (Fuente: Reuters)

La remontada de Ugo Carabelli

Más tarde fue el turno de Ugo Carabelli (66°), que protagonizó uno de los partidos más intensos de la jornada. El porteño logró sobreponerse a un comienzo adverso ante el francés Giovanni Mpetshi Perricard (59°) y se impuso por 2-6, 6-3 y 7-6 (3) para sellar su clasificación a la segunda ronda.

El inicio fue complicado para el argentino, que cedió el primer set ante un rival que se apoyó en su potente servicio. Sin embargo, el Brujo logró ajustar su juego, aprovechó una merma en la efectividad de su rival con el saque y se quedó con el segundo parcial.

En el tercero, tras un desarrollo cambiante, Ugo Carabelli terminó imponiéndose en el tie break para cerrar una victoria trabajada y de alto valor anímico.

En la siguiente instancia, el argentino tendrá una difícil misión ante el estadounidense Sebastian Korda (36°), especialista en canchas duras.

Para Carabelli, la motivación extra será repetir la actuación del año pasado, cuando consiguió un muy buen triunfo sobre el estadounidense Alex Michelsen (entonces ocupaba el 32° lugar del ranking ATP y hoy está 40°) antes de caer frente a Novak Djokovic en la tercera ronda.

El Masters 1000 de Miami, disputado en el Hard Rock Stadium, representa una de las grandes citas del calendario y suele ofrecer condiciones particulares de juego, con calor, humedad y canchas más rápidas que las de Indian Wells, sobre el desierto californiano.

El torneo se disputa sobre canchas de cemento y reparte USD 9.415.725 en premios. Los partidos son televisados en vivo por ESPN y Disney+ Premium.

Personal del torneo seca la canchas del Miami Open tras una jornada de lluvias intensas (Fuente: Reuters)