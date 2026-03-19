Sociedad

El misterio de Martita Stutz: la nena que fue a comprar una revista y nunca volvió

El caso de Martita Ofelia Stutz conmocionó a Córdoba en 1938 y movilizó a la prensa, la justicia y la policía. Su desaparición, marcada por confesiones bajo tortura y teorías insólitas, sigue siendo uno de los grandes enigmas del archivo penal argentino

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El misterio de Martita Stutz persiste más de ochenta años después, recordado aún por generaciones en la memoria colectiva de Argentina

Como parte de la mesa de Infobae al Regreso, Paulo Kablan comenzó contando: “Martita pasó a la historia como la nena que nunca nadie pudo encontrar”, al relatar el caso que aún estremece el archivo penal argentino.

En conversación con Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Mica Mendelevich, Kablan reconstruyó los hechos: “Fue en Córdoba, fue en 1938, el 19 de noviembre. La mamá le dio una moneda para que fuera al quiosco a comprar la revista Billiken, que ya salía en 1938 la revista Billiken. Después, de acuerdo a lo que contó el kiosquero, que la conocía, llegó al quiosco, le dio la revista Billiken, pagó y regresó. Tenía que cruzar la calle nada más, pero no volvió”.

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El rol de la policía y la justicia en la investigación

Kablan repasó cómo la desaparición de Martita Ofelia Stutz se convirtió en un fenómeno mediático: “Sale en los diarios de Córdoba y al otro día el diario Crítica, que era el diario más visto de la República Argentina, en Buenos Aires, empieza a publicar la desaparición de Martita Ofelia y se convirtió en uno de los casos más mediáticos de aquellos años, pero muy mediático. Ocurrió en todos los medios”.

El columnista detalló la intervención del juez Achával y la decisión de recurrir a un mentalista: “Achával, con la policía, convocan a un mentalista, a un brujo... que va a los tribunales y lo dejan escrito en la causa y le preguntan qué necesita. Y este señor dice: ‘Ver la causa’. Le abren la puerta del despacho donde estaba la causa. En serio pasó esto porque está escrito. Puso las manos sobre la causa... Está un rato pensando con los ojos cerrados y le dice al juez: ‘Está bien, está viva la nena’. Y eso hizo que el juez respirara y siguiera esa línea. Y empiezan a buscar, pero no aparecía Martita”.

El caso Martita Stutz conmocionó
El caso Martita Stutz conmocionó Córdoba en 1938 como uno de los grandes enigmas del archivo penal argentino

Durante el proceso, la investigación se tornó caótica y violenta: “Empiezan a aparecer testigos. Una señora que dice, después unos nenes, que vio una señora que miraba para otro lado y tenía de la mano una nenita con una revista en la mano. Que pasa un auto... y que se sube la nena y se la llevan. Y se la lleva para el lado de Pajas Blancas”.

Confesiones bajo tortura y personajes oscuros

Kablan subrayó la brutalidad policial: “En el medio la gente iba confesando a fuerza de sopapos. Es más, hubo un testigo que le dieron tal paliza que lo largaron después y se murió a los 15 días de la paliza que le había dado la policía”.

El periodista describió la figura de Antonio Suárez Zabala: “Fue el gran personaje que tuvo esa historia, que el diario lo calificó como el vampiro de Córdoba. Consumía mucha prostitución, tenía como su preferida a una chica de 17 años. Esa chica de 17 años dice: ‘A mí me pidió una vez que le buscara una nena porque quería una nena’”.

Kablan también relató la intervención de otros acusados y la construcción de teorías policiales: “Hubo otro que dijo, se le murió la nena y después la llevaron a un horno y cremaron el cuerpo. Horno que supuestamente encontró la policía. Al dueño del horno y a la mujer del dueño del horno, que era una partera que hacía abortos, y tenía causas en Córdoba, los metieron en cana y terminan confesando. Después todos los que habían confesado dijeron: ‘No, yo firmé eso porque me reventaron a trompadas’. Igual los condenaron”.

La desaparición de Martita Ofelia
La desaparición de Martita Ofelia Stutz generó una intensa cobertura mediática en diarios nacionales y locales

El desenlace judicial y el impacto social

El cierre judicial del caso fue insólito: “Cuando le dicen al juez lo del horno, que el juez cree la teoría del horno, ¿sabe lo que hizo? Al mentalista lo metió en cana por mentirle... Lo metió en cana por falso testimonio”.

Pese a las condenas, la Cámara del Crimen de Córdoba anuló los fallos: “Condenó a tres, fueron a una apelación y la Cámara del Crimen de Córdoba dijo que era un disparate, los absolvió a todos y quedó en la historia penal argentina como uno de los grandes misterios, el de Martita Ofelia, el caso que nunca se resolvió y que mucha gente grande hasta el día de hoy recuerda porque sus padres contaban la historia”.

Kablan resumió el eco social del caso: “La primera vez que este periodista conoció la historia, no dije ningún nombre, no se lo confundo, pero que escuché la historia de Martita Ofelia, me la contó Chiche Gelblung. ¿Por qué? Porque la mamá se la contaba, se la contaba siempre a Chiche cuando era chico la historia de Martita Ofelia. Y muchos padres tenían miedo que terminaran como Martita Ofelia. Nunca se supo nada de esa nena que tenía nueve años y desapareció en Córdoba en el año 1938”.

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