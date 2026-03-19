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La China Suárez y Mauro Icardi vuelven al país: la condición que habría puesto Wanda Nara para que el delantero vea a sus hijas

La modelo y el deportista volaron desde el viejo continente tras la eliminación del Galatasaray en la Champions League

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El futbolista argentino prevé reencontrarse
El futbolista argentino prevé reencontrarse con sus hijas en Buenos Aires después de disputar la Champions con el equipo turco

A meses de su última visita, la China Suárez y Mauro Icardi ultima detalles para su llegada a Buenos Aires. Tras la eliminación del Galatasaray de la Champions League, la pareja decidió regresar al país y disfrutar de unos días de relax junto a sus seres queridos. El viaje del futbolista se da en paralelo a las vacaciones de Wanda Nara junto a Martín Migueles. En ese marco, se estima que el deportista se reúna nuevamente con sus hijas.

La decisión del delantero y su pareja se produjo después de que el deportista quedara eliminado con el Galatasaray de los octavos de final de la Champions League, tras perder 4 a 0 ante el Liverpool en Anfield. El club turco había ganado el partido de ida 1 a 0 como local, pero el resultado global no alcanzó para continuar en la competencia.

Así las cosas, según informó la periodista Naiara Vecchio, Icardi despegó de un aeropuerto de Londres para buscar a Suárez junto al estilista Juan Manuel Cativa. Durante su visita, el delantero planea visitar a sus hijas. Dicho encuentro fue planificado por el juez Adrián Hagopian, la licenciada María Fernanda Mattera y las abogadas de ambas partes, quienes establecieron como requisito que las niñas no falten al colegio los días 25 ni 26 de marzo. El futbolista prevé regularizar la deuda alimentaria establecida en 147.582,90 dólares estadounidenses, conforme a lo fijado por resolución judicial.

Mauro Icardi y la China
Mauro Icardi y la China Suárez preparan su regreso a Buenos Aires tras la eliminación del Galatasaray de la Champions League

Mientras tanto, Wanda Nara, madre de Francesca e Isabella, se encuentra fuera del país y continúa sus vacaciones en las Islas Maldivas y varios destinos de Europa junto a Martín Migueles. El anterior fin de semana, las hijas de Icardi participaron de la boda de Guido Icardi junto a su abuela Nora Colosimo, y compartieron un almuerzo con su abuelo Juan Carlos Icardi en Rosario.

Dicho encuentro se dio días atrás en Rosario. El fin de semana estuvo marcado por una doble celebración para Guido y su pareja, Micaela Ravasio. La pareja oficializó primero su unión con una ceremonia civil realizada el viernes en un encuentro íntimo con familiares y amigos cercanos. Las imágenes de ese momento comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde los propios protagonistas compartieron postales del día en que sellaron legalmente su relación.

La modelo respondió con furia cuando un periodista le hizo una pregunta durante su salida del país.

En medio del clima festivo, una de las presencias que más llamó la atención fue la de las hermanas, quienes fueron vistas entre los invitados y participaron activamente de la celebración. Las niñas viajaron especialmente para acompañar a su tío en este día tan significativo y aprovecharon también la ocasión para reencontrarse con otros miembros de la familia paterna.

Mientras tanto, Wanda y Migueles siguen disfrutando de sus días en las Islas Maldivas. Desde su llegada al paraíso de arenas blancas y mar turquesa, los días de la pareja se reparten entre estadías en una villa exclusiva, desayunos frente al mar, tardes de spa, recorridas en bicicleta y experiencias gastronómicas de alto nivel. Cada nueva postal que comparten en redes es una invitación a sumergirse en el disfrute pleno, la tranquilidad y la complicidad que los une en el corazón del Océano Índico.

El último plan de la pareja fue alquilar un yate privado para recorrer el mar, explorar los rincones más atractivos de la región repleta de corales y vivir una aventura única: navegar junto a delfines en libertad. En las imágenes que compartió Wanda, se la ve disfrutando del paseo con un look sporty-glam con un conjunto ajustado gris y negro de off-white, visera y gorra negra, uñas rojas y accesorios llamativos. En distintas postales, la conductora posa apoyada en la baranda del barco, contemplando el horizonte. Con una toma en primer plano, sonríe relajada, con el mar infinito de fondo.

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